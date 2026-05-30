прогноз на матч в рамках подготовки к ЧМ-2026, ставка за 2.45

1 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Бразилии и Панамы. Начало игры — в 00:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Бразилия — Панама с коэффициентом для ставки за 2.45.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где угодила в одну группу с Марокко, Гаити и Шотландией.

Команда в южноамериканском отборе заняла пятое место и на 10 очков отстала от его победителя — Аргентины, а также лишь по дополнительным показателям опередила ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Хорватией (3:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не смог оказаться на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах проиграл Франции (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими, Бразилия выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Рафинья — лучший действующий бомбардир в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Панама

Турнирное положение: Панама также сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграла свою группу квалификации в зоне КОНКАКАФ.

Команда, которая избежала поражений в отборочном цикле, на чемпионате мира 2026 года сыграет в одной группе с Ганой, Хорватией и Англией.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на чужой арене одержал победу над ЮАР (2:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не смог оказаться на высоте, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с той же ЮАР (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 16-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Панама проиграл лишь раз при девяти победах и шести ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сесилио Ватерман и Хосе Фахардо — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Бразилии забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Панамы забивали меньше 2,5 голов

в 15-ти из 16-ти последних матчей Панама не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.13. Ничья — в 8.00, успех Панамы — в 18.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 2.75.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в четырех последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.

2.45 Обе команды забьют

Ставка: обе команды забьют за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Бразилии.

2.65 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65