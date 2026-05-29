В этом экспрессе матчи в чемпионате Беларуси и испанской Сегунде, а также финальную игру Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 30 мая с коэффициентом для ставки за 4.76.

«Арсенал» Дзержинск — «Динамо» Минск

Футбол. Чемпионат Беларуси

После семи туров чемпионата «Арсенал» оставался одной из немногих команд лиги, не потерпевших ни одного поражения. Однако затем коллектив резко сбавил обороты. Разгром от «МЛ Витебск» ещё можно было объяснить высоким уровнем действующего чемпиона и эмоциональным подъёмом команды после смены тренера, но крупное поражение от брестского «Динамо» стало уже тревожным сигналом. Из-за большого количества ничьих дзержинцы не могут победить уже пять матчей подряд и откатились на девятую строчку таблицы.

Если в первых четырёх турах «Арсенал» пропустил всего два мяча и набрал восемь очков, то в следующих пяти играх ситуация кардинально изменилась. За этот период команда позволила соперникам забить 12 голов — худший показатель в чемпионате. В трёх матчах подряд дзержинцы пропускали по три мяча.

В предыдущем туре минское «Динамо» с трудом справилось дома с одним из аутсайдеров чемпионата — могилёвским «Днепром» (3:1), добившись волевой победы. Этот успех стал лишь вторым за последние пять официальных матчей.

«Арсенал» ярко начал сезон и долгое время оставался среди главных открытий чемпионата, однако затем команда столкнулась с серьёзным игровым спадом. Серия без поражений сменилась двумя крупными неудачами подряд, а оборона дзержинцев сейчас выглядит одной из самых слабых в лиге. Минское «Динамо» преодолело сложный этап сезона и подходит к матчу в более свежем состоянии. Вероятнее всего, «Динамо» сумеет добиться успеха, но игра получится напряжённой и упорной.

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (+1,5) гола за 1.80.

«Гранада» — «Спортинг Хихон»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

Заключительный тур сведёт два известных клуба второго дивизиона. Местная «Гранада» четырежды выигрывала Сегунду, а хихонский «Спортинг» — пять раз. При этом серьёзных достижений на более высоком уровне у команд нет.

Оба коллектива оказались во втором дивизионе после вылета из Ла Лиги: «Гранада» покинула элиту в 2024 году, заняв последнее место, а «Спортинг» уже девятый сезон подряд выступает в Сегунде после неудачного периода в Примере.

Хихонцы после возвращения в элиту сначала с трудом сохранили прописку, а затем в 2017 году вновь вылетели и с тех пор чаще оказывались рядом с зоной вылета в третий дивизион, чем среди претендентов на повышение.

Для «Гранады» нынешний сезон складывается крайне разочаровывающе. Команда завершает чемпионат лишь на 14-й позиции, и подобный результат наверняка станет поводом для серьёзных кадровых решений со стороны руководства. Складывается впечатление, что хозяева уже мысленно готовятся к летней перестройке и просто доигрывают сезон без особой мотивации. Игровая форма «Гранады» также вызывает вопросы. В шести последних турах команда потерпела пять поражений, сумев победить только кризисную «Сарагосу».

На фоне соперника «Спортинг» выглядит заметно стабильнее. Хихонский клуб занимает 12-е место и подходит к заключительному туру в хорошем настроении. Несмотря на серию из трёх поражений в конце апреля и начале мая, команда быстро исправила ситуацию, уверенно обыграв «Сарагосу» и «Альмерию» с одинаковым счётом 3:1.

Ставка: «Спортинг» не проиграет за 1.54.

«ПСЖ» — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

Парижане подходят к игре в статусе действующего победителя турнира, тогда как английский клуб всё ещё мечтает впервые в своей истории завоевать главный еврокубок. Обе команды завершили сезон с чемпионскими титулами на внутренней арене. Для «ПСЖ» очередное золото Лиги 1 стало уже привычным достижением — парижский клуб четвёртый год подряд уверенно удерживает лидерство во Франции. А вот триумф «Арсенала» в АПЛ стал по-настоящему знаковым событием: лондонцы впервые с 2004 года выиграли чемпионат Англии.

По ходу нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Арсенал» долгое время считался одним из главных фаворитов турнира. Команда Микеля Артеты уверенно прошла общий этап, не потеряв ни одного очка, однако в плей-офф её игра уже не выглядела столь убедительной. На фоне «ПСЖ», «Баварии» и даже вылетевшей ранее «Барселоны» лондонцы производили менее мощное впечатление.

Парижский клуб, напротив, по традиции постепенно набирал ход по ходу сезона. Если в первой половине футбольного года команда Луиса Энрике действовала нестабильно, то после старта стадии плей-офф вышла на совершенно другой уровень. Складывалось ощущение, что испанский специалист сознательно подводил команду к пику формы именно к решающим матчам сезона.

Неудивительно, что букмекеры считают фаворитом именно «ПСЖ». За последний год парижане получили колоссальный опыт участия в больших матчах: команда играла в финалах Лиги чемпионов, Кубка Франции, Клубного чемпионата мира, Суперкубка Европы, Суперкубка Франции и Межконтинентального кубка. Единственным проигранным финалом стал матч КЧМ, где футболистам банально не хватило свежести.

У «Арсенала» такого опыта значительно меньше. Команда Артеты проводит выдающийся сезон, однако в последних матчах турнира было заметно, что лондонцам приходится выжимать максимум из своих возможностей. В АПЛ «канониры» также добивались нужных результатов скорее благодаря характеру, чем за счёт яркой игры.

Прогноз: Обе команды забьют за 1.72.

