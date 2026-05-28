В этом экспрессе разберём игры в чемпионате Беларуси, а также ответный стыковой матч за путевку во французскую Лигу 1. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 29 мая с коэффициентом для ставки за 5.87.

«Минск» — «Ислочь»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Минск» подходит к игре после болезненного поражения от «Торпедо-БелАЗ» со счётом 0:3. Команда Артёма Челядинского прервала серию из четырёх побед подряд и упустила возможность закрепиться в тройке лидеров. Тем не менее отставание от призовой зоны остаётся минимальным — всего один балл.

Дополнительный повод для оптимизма хозяевам даёт домашняя статистика. После переезда на стадион «Трактор» «Минск» выиграл три матча подряд, забив в них десять мячей. Правда, соперники в этих встречах были не из числа лидеров чемпионата.

«Ислочь» под руководством Дмитрия Комаровского впервые в сезоне одержала две победы подряд, обыграв «Неман» и «Витебск» с общим счётом 4:0. При этом «волки» уже успели доказать свою способность отбирать очки у сильнейших клубов чемпионата.

В последнее время встречи этих команд перестали быть результативными. Если раньше матчи между «Минском» и «Ислочью» регулярно радовали обилием голов, то в четырёх последних очных играх, включая товарищеские встречи, команды забили всего пять мячей на двоих.

Ставка: Обе команды забьют за 1.71.

«Ницца» — «Сент-Этьен»

Футбол. Чемпионат Франции. Стыковой матч за место в Лиге 1

«Ницца» ещё недавно рассчитывала бороться за еврокубки, однако серия неудач привела клуб лишь к 16-й строчке в таблице Лиги 1 и необходимости спасать сезон через переходные матчи. Особенно болезненным стал проигрыш «Осеру» в концовке чемпионата, который фактически лишил «орлят» шансов избежать стыков.

Текущая форма хозяев вызывает серьёзные вопросы: при нынешнем тренерском штабе команда одержала всего две победы в 18 матчах. Дополнительным ударом стало поражение от «Ланса» в финале Кубка Франции, после которого футболисты выглядели эмоционально опустошёнными.

«Сент-Этьен» был близок к прямому возвращению в элиту французского футбола, однако смазанная концовка чемпионата отбросила команду на третье место. В последних турах зелёные потеряли слишком много очков, а затем с огромным трудом прошли «Родез» в предыдущем раунде стыков, дожав оппонента лишь в серии пенальти.

Скорее всего, игра получится осторожной и не слишком результативной. Обе команды прекрасно понимают цену ошибки, поэтому открытого футбола ждать не стоит. При этом более высокий класс исполнителей даёт «Ницце» преимущество. Хозяева выглядят фаворитами и способны добиться минимальной победы.

Ставка: Победа «Ниццы» за 1.94.

«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Нафтан» продолжает оставаться главным разочарованием старта сезона в Высшей лиге Беларуси. После девяти туров команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь три очка и ни разу не победив. Более того, клуб остаётся единственным в чемпионате, которому до сих пор не удалось выиграть хотя бы один матч.

Неудачные результаты уже привели к перестановкам на тренерском мостике. После поражения от «Славии» руководство отправило в отставку Вячеслава Геращенко, а и.о. главного тренера стал Валерий Стрипейкис. Однако встряхнуть коллектив пока не удалось — в последнем туре «Нафтан» потерпел болезненное поражение от «Белшины» со счётом 1:5, показав крайне слабую игру в обороне.

Атака «Нафтана» выглядит крайне слабо. Команда забила всего пять голов за девять туров — худший показатель в лиге наряду с БАТЭ. Особенно тяжело даются домашние матчи: на своём поле клуб отличился лишь однажды за пять игр.

«Торпедо-БелАЗ» постепенно набирает ход. После неудачного старта жодинцы выдали серию из шести матчей без поражений и поднялись на восьмое место в таблице. В последних трёх турах команда набрала семь очков, а в предыдущей игре уверенно разгромила «Минск» со счётом 3:0.

Статистика очных встреч полностью на стороне «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы не проигрывают «Нафтану» почти 12 лет, а после возвращения новополочан в Высшую лигу выиграли пять матчей из шести. В прошлом сезоне «Торпедо-БелАЗ» дважды уверенно обыграл соперника с общим счётом 7:2.

Гости выглядят явными фаворитами встречи. «Нафтан» наверняка постарается сыграть максимально осторожно, однако атакующий потенциал «Торпедо-БелАЗ» должен позволить им добиться очередной победы.

Прогноз: ТБ 2.5 гола за 1.77.

Общий коэффициент: 5.87.