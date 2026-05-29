Авторы ESPN оценивают баланс сил перед финалом Лиги чемпионов-2025/26 в Будапеште, где «ПСЖ» и «Арсенал» разыграют главный трофей европейского сезона, и делятся своими прогнозами.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени. Нас ждет афиша уровня блокбастера: в битве за главный клубный трофей континента сойдутся два гранда — «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».

«Арсенал», впервые за более чем два десятилетия завоевавший титул чемпионов Англии, жаждет добавить в свою коллекцию первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов. Но на пути команды Микеля Артеты — действующий победитель турнира «ПСЖ» и одна из самых грозных атак Европы.

Авторы ESPN Габ Маркотти, Джеймс Олли, Жюльен Лоранс и Сэм Тай разобрали главные интриги финала, ключевые факторы успеха для обеих команд и сделали свои прогнозы на решающий матч сезона.

Год спустя: сможет ли обновленный «Арсенал» переписать сценарий против «ПСЖ»?

Что может изменить один год? Последний раз «Арсенал» и «ПСЖ» встречались менее 13 месяцев назад — в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда парижане выиграли оба матча: 1:0 на «Эмирейтс» и 2:1 на «Парк де Пренс».

Оба тренера — но особенно Микель Артета, который, как любой перфекционист, болезненнее переживает поражения, чем наслаждается победами — наверняка пересматривали те игры десятки раз в поисках деталей, которые могут дать преимущество в субботу.

Если оглянуться назад, первым делом бросается в глаза, насколько открытыми были оба матча и насколько легко все могло повернуться в другую сторону.

Да, «ПСЖ» помимо трех забитых мячей не реализовал пенальти и дважды попадал в каркас ворот. Но и «Арсенал» заставил Джанлуиджи Доннарумму совершить с полдюжины невероятных спасений — трижды после ударов Габриэла Мартинелли.

Показатель ожидаемых голов тоже оказался на стороне лондонцев: даже с учетом незабитого пенальти Витиньи «Арсенал» превзошел соперника по xG с внушительным преимуществом — 4,54 против 2,90.

Спустя год «ПСЖ» остается практически той же командой, но с одним важным изменением: теперь место в воротах занимает Матвей Сафонов. Российский голкипер отлично проявил себя после того, как стал основным в середине сезона, однако до уровня Доннаруммы ему пока далеко.

Как и год назад, когда парижане на волне невероятной формы разгромили «Интер» со счетом 5:0 в финале, команда Луиса Энрике подходит к решающему матчу на пике возможностей. Это особенно ярко проявилось в эпичном полуфинале против «Баварии».

А вот «Арсенал» за это время изменился практически во всем. Из прошлогодней линии обороны в старте, вероятно, останется только Вильям Салиба: Юрриен Тимбер выбыл, Габриэл восстановился, а на левом фланге появится более сильный защитник — либо Пьеро Инкапье, либо Риккардо Калафьори.

В полузащите Артета теперь может рассчитывать на глубинного плеймейкера Мартина Субименди, а также на Эберечи Эзе — более креативную альтернативу Мартину Эдегору.

На фланге есть энергичный и взрывной Нони Мадуэке. И, конечно, в атаке у Артеты теперь два мощных варианта — Виктор Дьёкереш и Кай Хаверц, который пропускал прошлогодние встречи из-за травмы.

Более 300 миллионов долларов, потраченных на трансферы прошлым летом, не просто обновили состав — они изменили саму сущность команды Артеты. «Арсенал» стал интенсивнее, мощнее физически, менее открытым и менее романтичным, но при этом гораздо более вариативным и зависимым не от системы, а от игроков, способных решать эпизоды в одиночку.

Не сомневайтесь: нынешний «Арсенал» умеет побеждать куда большим количеством способов, чем версия прошлого сезона.

Этот финал вырос из прошлогоднего полуфинала, но вряд ли станет его копией. «Арсенал» добавил глубину и новые измерения игре команды, которую тогда остановил «ПСЖ». Случились бы эти перемены, если бы лондонцы тогда прошли дальше и выиграли турнир? Мы уже не узнаем.

Зато точно известно другое: Артета решил написать новый сценарий — точнее, сразу несколько сценариев — и пригласил для них целую группу новых актеров.

Луис Энрике же возвращается практически с тем же составом исполнителей и тем же сюжетом. Только теперь этот спектакль поставлен еще лучше, чем год назад. По крайней мере, в Париже на это очень надеются.

Одним словом о финалистах

«Арсенал»: классика

Мощь, атлетизм, надежность в обороне и почти эталонная игра на стандартах — нынешний «Арсенал» идеально вписался бы в эпоху английского футбола 2010-х. И это особенно иронично, если вспомнить, что именно тогда Арсен Венгер пытался привить лондонцам совершенно другой стиль игры.

Микель Артета, Пеп Гвардиола и многие другие тренеры не раз говорили о верности классическим ценностям английского футбола при одновременном развитии игры. И нынешний «Арсенал» не боится быть «олдскульным», когда это нужно — что, безусловно, стало одним из факторов их успеха в этом сезоне.

«ПСЖ»: футуризм

Луис Энрике мечтает о команде, в которой каждый из десяти полевых игроков способен сыграть на любой позиции. Звучит почти фантастически — очевидно, что что-то пошло совсем не так, если обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле вынужден спасать команду в роли последнего защитника.

Но сама идея Энрике предельно ясна: каждый футболист должен одинаково уверенно чувствовать себя с мячом в любой точке поля.

Достаточно посмотреть, как левый защитник Нуну Мендеш врывается в штрафную и оказывается один на один с вратарем, пока Хвича Кварацхелия проделывает колоссальный объем работы в обороне, страхуя партнера.

Именно так выглядит футбол Луиса Энрике — свободный, текучий и по уровню зрелищности сопоставимый с легендарной «Барселоной» Пепа Гвардиолы образца 2008–2012 годов. Но при этом нынешний «ПСЖ» стремится пойти еще дальше.

Что будет означать победа для каждой из команд?

«Арсенал»

Победа станет величайшим достижением в истории клуба. «Арсенал» никогда не выигрывал Лигу чемпионов и лишь однажды доходил до финала — 20 лет назад лондонцы уступили «Барселоне» со счетом 1:2. Теперь, после первого чемпионства в АПЛ с 2004 года, команда Микеля Артеты находится в шаге от футбольного бессмертия.

Даже легендарные «Непобедимые» сезона-2003/04 остановились на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. А золотые команды, оформившие внутренний дубль в сезонах-1970/71, 1997/98 и 2001/02, окажутся позади в исторической иерархии клуба, если «канониры» победят в Будапеште.

Этот успех наверняка поставит точку и в спорах о слишком осторожном стиле игры «Арсенала» в нынешнем сезоне. В еврокубке команда пропустила всего шесть мячей, а еще один образцовый матч против мощнейшей атаки «ПСЖ» окончательно закрепит за Артетой статус одного из лучших тренеров современности.

Прогресс лондонцев в Лиге чемпионов был постепенным, но очевидным. После шестилетнего отсутствия они вернулись в турнир и в 2024 году дошли до четвертьфинала. Затем сделали следующий шаг, пробившись в полуфинал. Теперь — финал.

Кроме того, победа выведет на новый уровень лидеров этой команды. Деклан Райс и Букайо Сака должны стать ключевыми фигурами сборной Англии на предстоящем чемпионате мира, однако некоторые по-прежнему сомневаются, способны ли они регулярно решать исход самых больших матчей. Победа над действующим чемпионом Европы стала бы лучшим ответом на эти сомнения.

«ПСЖ»

«ПСЖ» стоит на пороге истории, и субботний финал может окончательно превратить парижан в одну из величайших команд Европы всех времен.

Со времен основания Кубка европейских чемпионов лишь немногим клубам удавалось защитить титул: мадридскому «Реалу» (1956–1960 и 2016–2018), «Бенфике» (1961–1962), «Интеру» (1964–1965), «Аяксу» (1971–1973), «Баварии» (1974–1976), «Ливерпулю» (1977–1978), «Ноттингем Форест» (1979–1980) и «Милану» (1989–1990).

Прошлогодний триумф над «Интером» в Мюнхене был особенным. То, как играл «ПСЖ», комбинационный футбол, забитые голы — все это напоминало идеально исполненную симфонию.

Но сейчас задача будет совсем иной. На другой стороне — «Арсенал», возможно, лучшая команда Европы этого сезона: мощная, организованная и предельно эффективная футбольная машина. Чтобы снова войти в историю, Луису Энрике и его игрокам придется найти новые решения.

После стольких лет безуспешной погони за главным клубным трофеем Европы доминирование «ПСЖ» на континенте два сезона подряд стало бы чем-то по-настоящему грандиозным.

И, конечно, новый успех окончательно утвердит Луиса Энрике среди величайших тренеров эпохи. Для испанца это может стать третьей победой в Лиге чемпионов с двумя разными клубами — после триумфа с Лионелем Месси и «Барселоной» в 2015 году, а также прошлогоднего успеха с парижанами.

В таком случае Энрике присоединится к Пепу Гвардиоле, Зинедину Зидану, Бобу Пейсли и Карло Анчелотти — тренерам, выигрывавшим турнир как минимум трижды.

Игроки, за которыми стоит следить

«Арсенал»

Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба — фундамент нынешнего «Арсенала». В этом сезоне «канониры» одержали 13 побед с разницей всего в один мяч, и именно центральные защитники во многом обеспечивают команде способность «выгрызать» такие матчи.

«ПСЖ» — самая яркая и вариативная атакующая команда Европы, поэтому для успеха лондонцев их оборона должна провести практически идеальный матч.

Но важна и игра впереди. Ключевым фактором станет то, насколько Райс сможет управлять игрой в середине поля, а также влияние Букайо Сака на атакующую игру команды. Именно его гол в касание снял напряжение в тяжелом полуфинале против «Атлетико», а сам Сака стал первым игроком «Арсенала», забившим в двух полуфиналах Лиги чемпионов.

Отдельно стоит сказать о Викторе Дьёкереше. Шведского форварда критиковали на протяжении большей части сезона — главным образом из-за вопросов к его игре корпусом и эффективности против топ-соперников. Однако к финалу в Будапеште 27-летний нападающий подходит с 21 голом в активе и имеет шанс стать чемпионом Европы.

«ПСЖ»

Главный человек для парижан — Хвича Кварацхелия. Именно он может стать ключом ко второму подряд титулу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В этом сезоне грузинский вингер был, пожалуй, лучшим игроком турнира: 10 голов и шесть результативных передач в 15 матчах, и пока ни одна команда так и не нашла способ его остановить. Его креативность и умение решать судьбу больших матчей, кажется, не имеют предела.

Проблема для «Арсенала» в том, что справа в обороне, вероятно, сыграет номинальный центральный защитник Кристиан Москера, который обычно выходит со скамейки. И вполне возможно, что судьба финала решится именно на этом фланге.

Огромные проблемы обороне лондонцев доставит и Усман Дембеле — благодаря постоянным перемещениям и выдающемуся футбольному интеллекту. Не менее опасен и Дезире Дуэ, признанный лучшим игроком прошлогоднего финала.

Ключи к победе

«Арсенал» победит, если…

…реализует свое преимущество на стандартах. Это самый очевидный сценарий, но именно он может стать для лондонцев самым надежным путем к голу. Давление на Матвея Сафонова способно вынудить голкипера «ПСЖ» ошибиться на выходе или неловко сыграть при подаче — а «Арсенал» такие моменты использует безжалостно.

Впрочем, команда Артеты способна создавать проблемы парижанам и в открытой игре. Букайо Сака наверняка обратил внимание, как Майкл Олисе легко вскрывал фланг Нуну Мендеша, и будет уверен, что способен сделать то же самое. А если Варрен Заир-Эмри снова выйдет на позиции правого защитника, то левый фланг «канониров» может стать одним из ключевых преимуществ англичан.

Кроме того, нынешний «Арсенал» прекрасно готов к тому, чтобы подолгу защищаться без мяча и терпеть давление соперника. Но в такие моменты крайне важно, чтобы команда могла цепляться за мяч при выходе из обороны.

Здесь огромная ответственность ложится на Кая Хаверца: принимать передачи, сохранять владение и помогать команде подниматься выше по полю. А уже ближе к концовке Виктор Дьёкереш сможет использовать свободные зоны против уставшей обороны парижан.

«ПСЖ» победит, если…

…навяжет «Арсеналу» свой футбол и переиграет соперника с помощью техники, а не физики. Если парижане поймают ритм и начнут свободно двигать мяч, остановить их будет практически невозможно.

Прошлогодний финал против «Интера» тоже подавался как противостояние мощнейшей атаки «ПСЖ» и организованной обороны соперника — в итоге французы уничтожили итальянцев со счетом 5:0.

Не станет сюрпризом, если команда Луиса Энрике сделает ставку на давление через правый фланг обороны «Арсенала», где у лондонцев серьезные кадровые проблемы. Тем более, что связка Хвичи Кварацхелии и Нуну Мендеша, возможно, сейчас лучшая атакующая пара в мировом футболе.

Еще один важнейший момент для «ПСЖ» — дисциплина у собственной штрафной. Парижанам необходимо максимально избегать опасных фолов и лишних единоборств рядом со своими воротами, потому что чем меньше стандартов получит «Арсенал», тем выше шансы французов на победу.

Прогнозы на финал

«Арсенал» — «ПСЖ» — 2:1

Многие забывают, насколько близким был прошлогодний полуфинал, а ведь тогда «Арсенал» подошел к матчам далеко не в оптимальном составе. Кроме того, «ПСЖ» серьезно потерял в качестве на позиции вратаря. Если Микель Артета сумеет избежать футбола на встречных курсах, то у лондонцев есть все шансы вырвать победу. — Габ Маркотти.

«ПСЖ» — «Арсенал» — 2:1

«Арсенал» идет без поражений в Европе и обладает великолепной обороной, но качество соперников в плей-офф все же оставляет пространство для вопросов. Сейчас ходят разговоры о возможных кадровых проблемах у «ПСЖ», и это действительно может повлиять на игру. Но если парижане подойдут к финалу в почти оптимальном составе, их атакующего потенциала должно хватить, чтобы дожать соперника в равной борьбе. — Джеймс Олли.

«ПСЖ» — «Арсенал» — 1:0

Матч получится гораздо более закрытым и напряженным, чем многие ожидают. «Арсенал» обладает всеми инструментами, чтобы сбить ритм «ПСЖ», контролировать темп встречи и уверенно выглядеть в игре с мячом. Но у парижан феноменальная линия атаки, а опыт прошлогодней победы в турнире должен помочь команде Луиса Энрике вновь сделать решающий шаг. — Жюльен Лоранс.

«ПСЖ» — «Арсенал» — 2:0

Мой опыт подсказывает, что выдающаяся техника чаще побеждает физическую мощь — а нынешний «ПСЖ» является лучшей футбольной командой мира именно с точки зрения качества игры.

Практически каждый подобный финал Лиги чемпионов за последние 15 лет подтверждал это правило — от футбольного урока «Барселоны» для «Манчестер Юнайтед» в 2009 году до разгрома «Интера» этим «ПСЖ» в 2025-м. Поэтому я склонен верить в продолжение этой тенденции. — Сэм Тай.