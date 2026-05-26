34-й розыгрыш Английской Премьер-Лиги 24 мая стал историей. Он запомнится, в первую очередь, долгожданным чемпионством «Арсенала» и вылетом «Вест Хэма» в Чемпионшип. Об этом и о других значимых итогах сезона — в материале LiveSport.Ru.

«Арсенал»: выстраданное счастье

Триумфатором сезона 2025/26 в Английской Премьер-Лиге стал «Арсенал». Задним умом этот результат можно назвать закономерным. «Канониры» последние три года занимали исключительно второе место, регулярно проигрывая борьбу за чемпионство в каких-то деталях. Нетерпеливые боссы некоторых клубов могли бы уже решиться на отставку главного тренера, который за шесть сезонов при всех возможностях не решил главную задачу. Но лондонцы сохранили веру в Микеля Артету и в межсезонье потратили почти 300 млн евро на усиление состава.

Выходит, именно точечные подписания довели команду до чемпионского уровня. В частности, Мартин Субименди укрепил опорную зону, а Виктор Дьёкереш забивал не так много, как в «Спортинге», но с 13 голами стал главным бомбардиром «Арсенала».

«Канониры» захватили лидерство в начале сезона и не отдавали его до 33-го тура, когда они проиграли «Манчестер Сити» и по дополнительным показателям пропустили «горожан» на первое место. Однако в последних 5 турах «Арсенал» в отличие от «небесно-голубых» выступил безупречно, одержав 5 побед и забрав чемпионский титул себе — впервые за 22 года.

ФК «Арсенал» globallookpress.com

Теперь вознаградить Артету продлением контракта, рассчитанного до лета 2027 года, на улучшенных условиях (т.е. с зарплатой выше, чем нынешние 17,4 млн евро в год) — благое дело. Тем самым испанский специалист может стать самым высокооплачиваемым тренером в АПЛ.

«Манчестер Сити»: закат эпохи Гвардиолы

Последние дни в этом статусе пребывает Хосеп Гвардиола. После 10 лет работы в синей половине Манчестера 55-летний тренер покидает клуб. И оставляет его, конечно, не победителем, но и далеко не в кризисе, который команда пережила в прошлом сезоне.

«Манчестер Сити» по традиции боролся за золото чемпионата Англии. Как всегда, главной забивной силой был Эрлинг Холанн, который по системе «гол+пас» набрал 35 (27+8) очков. Сразу роль первого номера за собой закрепил Джанлуиджи Доннарумма, которого летом купили у «ПСЖ» за 30 млн евро. Начало сезона из-за травм было скомкано у обладателя «Золотого мяча» 2024 Родри. Зато сразу в стартовый состав попал Антуан Семеньо, который зимой за 64 млн евро перешел из «Борнмута».

Возможно, «горожане» проиграли чемпионат в январе, когда они в 6 матчах одержали лишь одну победу. В итоге «Манчестер Сити» отстал от «Арсенала» на 7 очков. Теперь команда стоит на смене эпох — новым наставником станет уволенный в январе из «Челси» Энцо Мареска, с которым, по информации СМИ, договорились о трехлетнем контракте.

«Манчестер Юнайтед»: возвращение к высотам

Клубу из красной половины Манчестера в этом сезоне было важно показать (прежде всего, самому), что прошлый ужасный чемпионат (15-е место и непопадание в еврокубки) был случайностью. И это манкунианцам удалось — спустя 3 года вернулись в топ-3 АПЛ и отобрались в Лигу чемпионов.

Люк Шоу и Матеус Кунья (ФК «Манчестер Юнайтед») globallookpress.com

При этом настолько благоприятное завершение сезона в течение года казалось маловероятным. После 20-го тура «Манчестер Юнайтед» с 31 очком располагался на шестой строчке, что вполне сносно (особенно если вспомнить прошлый сезон).

Но футболисты был не в восторге от работы с Рубеном Аморимом, да и сам португалец нарвался, заявив, что его работа — быть менеджером, а не тренером. Как итог — отставка и назначение легенды «МЮ» Майкла Каррика.

Под руководством 44-летнего специалиста, который поменял расстановку с 3-4-3 на 4-2-3-1, клуб провел 16 матчей, одержав 11 побед при трех ничьих и двух поражениях. Если отдельно смотреть этот отрезок, то в нем «красные дьяволы» были лучшими в лиге, опередив и «Арсенал» (на 3 очка), и «Манчестер Сити» (на 4 очка). Так что продление контракта с Карриком до 2028 г. — абсолютно логичное решение «МЮ».

«Астон Вилла» и «Ливерпуль»: с надеждой на будущее

Успешное выступление английских команд в еврокубках позволило АПЛ разыгрывать на следующий сезон пять путевок в Лигу чемпионов. Оставшиеся два места забрали себе «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

«Вилланы» уже давно живут в условиях финансовых ограничений. Подписывать новичков трудно, поэтому важно угадывать с немногочисленными трансферами. Покупка нападающего «Ниццы» Эванна Гессана за 35 млн евро с учетом бонусов обернулась провалом: после 12+9 в Лиге 1 за полгода в АПЛ 24-летний форвард не совершил ни одного результативного действия и зимой был отправлен в аренду в «Кристал Пэлас».

Эванн Гессан (ФК «Астон Вилла») globallookpress.com

У «Астон Виллы» отчетливо выделяются три этапа сезона:

с 1 по 5 туры — набрали лишь 3 очка и болтались в зоне вылета;

с 6 по 18 туры — одержали 12 побед и претендовали на чемпионство;

с 19 по 38 туры — одержали лишь 7 побед, но удержались в топ-4.

Таким образом, подопечные Унаи Эмери после прошлогодней неудачи все же вернулись в Лигу чемпионов. Попутно они выиграли Лигу Европу и в очередной раз подтвердили, что этот турнир –любимый для испанского тренера.

По сравнению с прошлым годом «Ливерпуль» недобрал целых 24 очка. Хотя начало сезона выглядело так, что действующий чемпион сможет защитить свой титул: 5 побед в первых 5 турах. Однако затем у мерсисайдцев случился провал (6 поражений в 7 матчах), после которого они спустились на 12 место.

Команда Арне Слота выправила ситуацию к Новому году: поднялась на 4 место. Но после праздника наступила очередная просадка: 1 победа в 7 турах. Так волнообразно «Ливерпуль» и завершил сезон.

Понятно, что при таких результатах возникли слухи о возможной отставке главного тренера. Но нидерландец сохранил за собой пост (спортивный блок «Ливерпуля» то ли продолжает верить в 47-летнего специалиста, то ли пока не нашел подходящей замены). И резкие публичные высказывания Мохамеда Салаха, который требовал возвращения команды к атакующему стилю, никак не сказались. Но Слоту, наверное, будет полегче, потому что египтянин уходит из «Ливерпуля».

Интересно, как «Ливерпуль» будет действовать на трансферном рынке. Рекордные траты за два последних трансферных окна в размере 500 млн евро себя очевидно не оправдали.

Кто собрался в Европу

Благодаря победам «Манчестер Сити» в Кубке Англии и Кубке Английской лиги Европа в следующем сезоне откроет для себя много английских команд. «Борнмут» и «Сандерленд» отобрались в общий этап Лиги Европы, а «Брайтон» получил путевку в раунд плей-офф Лиги конференций.

«Борнмут» — «Сандерленд» globallookpress.com

Сезон «Борнмута» в целом оценить сложно. Летом клуб распродал игроков на 300 млн евро. Но это не помешало команде после 9 туров занимать 2 место. Хотя потом последовала 11-матчевая безвыигрышная серия, которая, впрочем, сменилась 18-матчевой беспроигрышной серией.

Таким образом, «Борнмут» в третьем сезоне под руководством главного тренера Андони Ираолы продолжил поступательное развитие: в 2024 г. он занял 12-е место, в 2025 г. — 9-е место, а сейчас — 6-е место и первый в истории клуба выход в еврокубки. Однако там придется участвовать без 43-летнего специалиста, который решил не продлевать контракт с клубом.

Английской «Балтикой» в этом сезоне стал «Сандерленд». После возвращения в АПЛ клуб впервые за 53 года отобрался в еврокубки. А поскольку два последних года все три команды, которые поднимались из Чемпионшипа, возвращались обратно, выступление команды Режиса Ле Бри, которая изначально называлась явным фаворитом на вылет, заслуживает еще большей похвалы.

Заскочить на седьмую строчку «черным котам» помогла победа в матче последнего тура с «Челси». Она позволила набрать 54 очка и обойти не только самих лондонцев (52), но и «Брентфорд» (53), который сыграл вничью с «Ливерпулем», а также «Брайтон» (53), который проиграл «МЮ». «Чайки», кстати, набрали на 8 очков меньше, чем год назад, но завершили сезон также на восьмом месте.

«Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» — хуже ожиданий

В «Челси» наверняка постараются забыть концовку завершившегося сезона как страшный сон. В девяти последних турах лондонцы потерпели семь поражений и опустились в турнирной таблице на итоговое десятое место. Таким образом, победители клубного чемпионата мира остались без еврокубков.

Возможно, если бы «Челси» посреди сезона не отправил в отставку Энцо Мареску, то «синие» могли бы финишировать минимум на три строчки выше. Но сослагательного наклонения в спорте нет. Теперь «Челси», который пригласил на пост наставника Хаби Алонсо, придется начинать новый сезон буквально с чистого листа.

Энцо Фернандес (ФК «Челси») globallookpress.com

За последние три сезона «Ньюкасл», находясь под контролем Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, зарекомендовал себя как обязательный участник борьбы за попадание в еврокубки: четвертое, седьмое, пятое места. Поэтому занятая в этом году двенадцатая строчка уже воспринимается как неудача.

В то же время «сороки» в отличие от «Челси» не пошли на крайние меры и оставили на посту главного тренера Эдди Хау, который закончил свой пятый сезон в команде и ранее привел ее к долгожданному трофею — Кубку Английской футбольной лиги. Тем более, немалая часть причин неуспешного выступления связана с провальным летним трансферным окном 2025 г., когда команду покинул Александер Исак, сам клуб из-за неожиданных изменений в спортивном блоке упустил свои главные трансферные цели, а подписанные игроки (прежде всего, Йоан Висса и Энтони Эланга) не оправдали вложенных средств.

Сандро Тонали (ФК «Ньюкасл Юнайтед») globallookpress.com

Если прошлый год для «Тоттенхэма» был провалом (16-е место), то в этом году могла случиться настоящая катастрофа. Лишь положительный результат матча последнего тура с «Эвертоном» спас от вылета в Чемпионшип, чего с «шпорами» не случалось с 1977 года.

Прошлый сезон для «Тоттенхэма» был скрашен победой в Лиге Европы, но она не позволила Анге Постекоглу заслужить продления контракта. Назначенному вместо него экс-наставнику «Брентфорда» Томасу Франку доработать свой контракт было не суждено. С одной стороны, он не наладил контакт с игроками. С другой стороны, столкнулся с чередой травм.

При Игоре Тудоре стало только хуже: «шпоры» в 5 матчах АПЛ набрали лишь одно очко. Кроме того, тренер из-за недавней смерти отца нуждался в паузе и восстановлении, поэтому клуб расстался с ним уже через полтора месяца.

«Тоттенхэм» завершал сезон под руководством Роберто Де Дзерби. По информации СМИ, он подписал с лондонцами 5-летний контракт с намерением полностью его отработать. Первый шаг для этого сделал — сохранил команду в АПЛ.

Пора сказать до свидания!

В борьбе за выживание «Тоттенхэм» обошел три менее успешных коллектива: «Вест Хэм», «Бернли», «Вулверхэмптон». Из этой троицы менее удивительным кажется выступление «бордовых». Клуб превратился в классическую команду-лифт, которая переходит из одного дивизиона в другой пятый сезон подряд.

А вот «молотобойцы» покинули элитный дивизион впервые за 15 лет. Буквально пару сезонов назад они гремели на европейской арене: выходили в полуфинал Лиги Европы и выигрывали Лигу конференций. Однако руководители клуба явно затянули с перестройкой состава, из-за чего в этом сезоне «Вест Хэм» столкнулся с чередой травм ключевых исполнителей.

Пабло Фелипе (ФК «Вест Хэм Юнайтед») globallookpress.com

Тренеры (Грэм Поттер и Нуну Эшпириту Санту) тоже не смогли показать свой максимум. По крайней мере, об этом говорит невразумительная игра команды в обороне.

Последнее место занял «Вулверхэмптон». Найти позитивное в его выступлении в этом сезоне сложно. В частности, в первом круге «волки» заработали лишь 3 очка. Да и во втором круге им удалось одержать только 3 победы.

Ранее «Вулверхэмптон» можно было назвать крепким середняком. Все изменилось 3 года назад, когда лига стала намного жестче следить за соблюдением клубами финансового фейр-плей. В связи с этим «волки» сократили расходы и сразу перебрались в категорию команд, борющихся за выживание. Два года им эта задача покорялась, но не сейчас (ни с Витором Перейрой, но с Робом Эдвардсом).

Герой и неудачник сезона

Отдадим звание героя сезона Бруну Фернандешу. Португалец в этом сезоне побил рекорд по числу голевых передач за сезон в АПЛ (21). Ему явно пошла на пользу смена главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Каррик привнес команде позитивный настрой и поднял хавбека выше — под нападающего. В итоге Бруну стал создавать момент за моментом, во многом благодаря чему «МЮ» вернулся в топ-3.

Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед») globallookpress.com

Как правильно высказался Поль Погба, если бы Фернандеш играл в более статусной команде, которая чаще выступает и побеждает в Лиге чемпионов, то он был бы реальным претендентом на «Золотой мяч». Но полузащитник выбрал другой путь и, пока он не завершен, еще неизвестно, что он принесет.

Можно выделить несколько футболистов, у которых завершившийся сезон не задался. Но остановим свой выбор на Флориане Вирце. От игрока, которого покупали за 116 млн евро и признавали лучшим футболистом Германии, ждали, что он покорит Английскую Премьер-Лигу.

Но осенью у него возникли проблемы адаптации к стилю АПЛ вообще и требованиям Арне Слота в частности. Вирц долгое время оставался без результативных действий, а итоговая статистика составила 5+3. Это, впрочем, не помешало его играм за сборную Германии. Возможно, предстоящее участие на чемпионате мира перезагрузит Флориана и он будет выступать за «Ливерпуль» лучше.