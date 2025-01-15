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    Нелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала»

    Болельщики «Арсенала» постепенно начинают уставать от Микеля Артеты

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    Микель Артета
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    Микель Артета
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после вылета команды из Кубка лиги и Кубка Англии внезапно оказался под давлением. Football365 рассуждает о том, почему лондонскому клубу, возможно, стоит задуматься о расставании с испанским специалистом.
    Вот и наступил момент, когда некоторые болельщики «Арсенала» начали уставать от Артеты, несмотря на то, что именно благодаря этому человеку «канониры» второй год подряд борются за чемпионский титул в Премьер-лиге.

    Безусловно, увольнение Артеты стало бы абсолютным безумием, однако надо признать, что сейчас сезон «Арсенала» выглядит не таким многообещающим, как пару месяцев назад.

    Вот сразу десять, пусть и не самых обоснованных, причин для увольнения Артеты из «Арсенала».

    Трофейная засуха

    В каком-то смысле Артета стал жертвой своего раннего успеха. В первом же сезоне он привел «Арсенал» к победе в Кубке Англии, но с тех пор команда под его руководством не выиграла ни одного трофея. И это с учетом того, что клуб ежегодно выполняет почти все трансферные пожелания испанца.

    «Арсенал» после победы в Кубке Англии в 2020 году
    globallookpress.com

    В том сезоне, когда «канониры» обыграли «Челси» в финале Кубка Англии, за них выступали Роб Холдинг и Давид Луиз, которые были основной парой центральных защитников. В средней линии за креатив отвечал Дани Себальос, а в нападении играл Николя Пепе. «Представьте, чего он сможет добиться, когда обновит состав», — рассуждали в то время эксперты и болельщики.

    И хотя «Арсенал» с тех пор добился внушительного прогресса, отсутствие трофеев стало проблемой.

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    • До сих пор казалось, что болельщики «Арсенала» охотно закрывали глаза на этот недостаток, ведь борьба за титул чемпиона Премьер-лиги служила достаточной оговоркой. Но теперь, когда команда, вероятно, проведет четвертый сезон подряд без крупного трофея, возникают опасения, что Артета может превратиться в «специалиста по неудачам», как Арсен Венгер во время своей восьмилетней засухи.

    Зависимость от Сака и Эдегора

    Мартин Эдегор
    globallookpress.com

    На самом деле, здесь речь больше о том, что «команда в какой-то момент начинает скучать по своим лучшим игрокам». Нужно всего лишь взглянуть на «Манчестер Сити» без Родри, представить «Челси» без Коула Палмера или понять, что «Ливерпуль» был бы на 15-м место в таблице АПЛ (да, мы знаем, что это полная ерунда) без голов Мохамеда Салаха в этом сезоне, чтобы изменить мнение: от критики Артеты за неспособность найти надежные решения в отсутствие Мартина Эдегора и Букайо Сака до признания, что он весьма достойно справился с этой проблемой.

    Несвойственный «Арсеналу» игровой стиль

    Конечно, это не похоже на стиль «Сток Сити», который активно избегал игры в футбол ради угловых и штрафных. Но стиль игры команды сейчас далек от времён Венгера и даже от первых лет работы Артеты.

    Микель Артета
    globallookpress.com

    Произошел очевидный переход от подписания технически одаренных футболистов к привлечению больших, физически сильных игроков, которые также могут контролировать мяч и раздавать передачи.

    Нет ни единого шанса, что Артета сейчас бы заинтересовался такими игроками, как Фабио Виейра или Александр Зинченко. Сейчас акцент явно сделан на физической мощи, о чем свидетельствуют летние попытки подписать Микеля Мерино вместо Мартина Субименди, хотя последний предлагает именно то, что нужно «Арсеналу» в полузащите, а не является менее эффективной версией Деклана Райса.

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    • Разумеется, это не могло не сказаться на эстетике. В наши дни практически всё изящество «Арсенала» исходит от Эдегора; мы уже не помним, когда в последний раз о Саке (несмотря на всю его гениальность) говорили, что он «играет в парке с друзьями». Шоу, которое он привносит, теперь является скорее побочным эффектом его машиноподобного подхода к созданию и реализации голевых моментов.

    Затяжка времени

    Девять жёлтых карточек за затягивание времени (на две больше, чем у «Борнмута», занимающего второе место по этому не самому престижному показателю) — это немало.

    Микель Артета и футболисты «Арсенала»
    globallookpress.com

    Те, кто утверждают о предвзятости и скрытых намерениях, получили пощечину после того, как Opta раскрыла, что «Арсенал» тратит почти на 10 секунд больше, чем любая другая команда, чтобы подать угловой. А по времени возобновления игры их опережают только «Ноттингем Форест» (32,1 секунды) и «Астон Вилла» (32,0 секунды), тогда как команда Артеты тратит на это 30,7 секунды.

    Это не такая уж большая проблема, и раздражение из-за их подготовки к угловым компенсируется тем, что они довольно часто забивают с этих стандартов. Но всё же это задевает, так как раньше «Арсенал» ассоциировался с командой, которая стремится поддерживать высокий темп игры, быстро разыгрывать штрафные и застигать соперников врасплох.

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    • Раньше футболистов «Арсенала» раздражали частые остановки игры, а теперь они сами стали частыми инициаторами таких пауз.

    Одержимость обороной

    Это уже одиннадцатое трансферное окно «Арсенала» при Артете, и за это время клуб подписал всего пять нападающих. Опираясь на этот факт, можно было предположить, что в распоряжении испанца уже есть как минимум несколько форвардов мирового уровня.

    Риккардо Калафьори
    globallookpress.com

    Габриэль Жезус, Леандро Троссард и Кай Хаверц хороши, но не блестящи. Маркиньос и Рахим Стерлинг не показали ничего особенного.

    Это не выглядело бы так плохо, если бы у «Арсенала» были:

    а) несколько талантливых нападающих, подготовленных клубной академией;

    б) или если бы «Арсенал» за это время не подписал семь фланговых защитников, пять центральных защитников, пятерых опорных полузащитников и пятерых вратарей.

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    Артета мог бы утверждать, что многие из этих подписаний были необходимы, но в некоторых случаях действительно уместно возразить, указав на то, что в полностью укомплектованном составе «Арсенала» и Риккардо Калафьори, и Микель Мерино, скорее всего, остались бы на скамейке запасных и наблюдали за тем, как нападающие пытаются вскрыть чужую оборону. Между тем их общая стоимость в 70 миллионов фунтов могла бы быть потрачена на Александра Исака или Нико Уильямса.

    Отсутствие бомбардира

    Самая скучная и предсказуемая критика, направленная в адрес Артеты и «Арсенала», неизбежно всплывает после поражения от «Манчестер Юнайтед». Особенно на фоне того, как Кай Хаверц упустил несколько явных моментов, в то время как Александр Исак, которого Артета якобы видел идеальной «девяткой», забил им в матче Кубка лиги.

    Александр Исак в матче против «Арсенала»
    globallookpress.com

    Теперь уже не имеет значения, что происходило во время игры до конкретного момента, когда настоящий бомбардир мог бы лучше распорядиться шансом. Всё это неизбежно приводит нас к выводу, что «Арсенал» находится на расстоянии одного игрока от победы в каком-нибудь крупном турнире.

    Статистика не подтверждает это: только у «Вулверхэмптона» (+10,1) и «Брентфорда» (+6,1) показатель голов, превышающих ожидаемые (Goals Minus Expected Goals), лучше, чем у «Арсенала» (+4,1) в этом сезоне. И скорость, с которой все забыли о шести голах и шести передачах Габриэля Жезуса в попытке подогнать всё под удобный нарратив, поражает.

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    • Тем не менее пора признать, что «Арсенал» поступил максимально странно, так и не подписав в предыдущие два года топ-форварда.

    Альтернативы

    Симоне Индзаги
    globallookpress.com

    Возможно, на другой стороне трава действительно зеленее. Скорее всего, все-таки нет, но определенно существует тренер — а возможно, даже не один, — который мог бы работать лучше, чем Артета.

    Шансы всё еще на стороне Артеты, так как вероятность найти именно такого специалиста невелика. Однако слухи о Симоне Индзаги, хотя, вероятно, и выдуманы, заставляют задуматься о том, как мог бы выглядеть «Арсенал» после Артеты. То же самое касается отличной работы, которую проделывает Андони Ираола в «Борнмуте».

    Арне Слот

    Нидерландец стал проблемой для Артеты сразу в двух аспектах: он доказал, что топ-команда может потерять великолепного тренера, который, по общему мнению, проделывал отличную работу, и при этом стать сильнее. Кроме того, он перехватил в Премьер-лиге инициативу у «Манчестер Сити», что, по всем канонам, должно было стать достижением Артеты после двух сезонов, когда «Арсенал» был очень близок к завоеванию долгожданного титула.

    Карманники, лимоны и лампочки

    Ничто так не делает Артету подходящей кандидатурой для увольнения, как его приверженность крайне нелепым мотивационным тактикам.

    Лампочка как реквизит для пропаганды «электричества» между игроками и болельщиками. Речь, в которой Артета красноречиво отметил: «Без этого парня, Томаса Эдисона, было бы, черт возьми, темно».

    Микель Артета
    globallookpress.com

    Лимоны, сок которых, по его словам, олицетворяет «магическую энергию команды». Причем Артета взял лимон у игрока, который утверждал, что выжал из него весь сок, и показал: «Всегда можно выжать еще немного».

    Нанятый карманник, который обокрал собственных игроков — включая одного, который в реальной жизни отбивался от грабителя с битой, — чтобы преподать урок о «важности быть готовым и бдительным».

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    • Это всё очень странно, немного смешно и вызывает большие вопросы у 90% населения, которые ненавидят корпоративные выезды, где руководитель группы начинает семинар с улыбки и обещания сделать мероприятие как можно более интерактивным.

    Артета, возможно, достиг своего тренерского потолка

    89 очков, набранных «Арсеналом» в прошлом сезоне, хватило бы для победы в чемпионате в пяти из десяти предыдущих сезонов.

    Если бы не, возможно, величайшая команда под руководством, возможно, величайшего тренера в истории Премьер-лиги, «канониры» выиграли бы титул в прошлом сезоне и позапрошлом.

    «Ливерпуль» движется к отметке в 92 очка в текущем сезоне, и с учетом того, что «Манчестер Сити» вновь набирает форму, а «Челси» строит команду, которая, скорее всего, будет доминировать в будущем, планка, установленная Пепом Гвардиолой, вероятно, останется такой же высокой.

    На данный момент «Арсенал» не смог достичь этой высоты под руководством Артеты и, похоже, значительно отстанет в нынешней кампании. Может быть, ему просто не хватает сил для последнего рывка.

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