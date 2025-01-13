Кто, если не Эндж? «Тоттенхэму», возможно, пора сменить и тренера, и стиль игры

Но при этом «Тоттенхэм» никогда не был конкурентом серьезных клубов, которые регулярно претендуют на трофеи.
В этом сезоне «шпоры» благодаря зрелищному стилю игры Постекоглу подарили большое количество классных матчей. «Тоттенхэм» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но не мог справиться с «Брайтоном», «Ипсвичем», «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом». Противоречивых событий было чересчур много.
Естественно, что на фоне неудачных результатов постоянно звучат призывы поскорее уволить Постекоглу. Кроме того, «Тоттенхэм» всегда готов к дикой смене курса.
Прямо сейчас поговорим о тренерах, которых, скорее всего, будут связывать с «Тоттенхэмом», если клуб действительно решит расстаться с Постекоглу.
Джесси Марш
Этот вариант вызывает искреннее недоумение. И наверняка болельщики «шпор» моментально дадут понять руководству, что «Тоттенхэму» такой тренер точно не нужен.
Маурисио Почеттино
Безусловно, такой вариант всегда будет существовать. Правда, после того, как Почеттино провел сезон в «Челси», он может стать нежелательным кандидатом для некоторых фанатов «Тоттенхэма».
Вообще, было бы логично, если бы Почеттино вернулся в «Тоттенхэм» до своего назначения в «Челси» или до того, как «шпоры» пригласили Постекоглу. Все-таки есть ощущение, что у аргентинца остались здесь незаконченные дела.
Забавно, на самом деле, что лучший тренер «Тоттенхэма» за последние 30 лет умудрился создать ситуацию, при которой работа в «Челси» ухудшает, а не улучшает его шансы снова возглавить команду.
Ли Карсли
Ну нет, это будет чересчур. Даже с учетом того, что Ли Карсли теперь можно называть «бывшим главным тренером сборной Англии».
Марку Силва
Благодаря своей работе в «Фулхэме» Силва действительно заслуживает быть среди кандидатов на пост главного тренера в большом клубе.
Возможно, болельщикам не понравится эта идея, поскольку португалец до сих пор работал только с середняками. Но большинство остальных вариантов выглядят гораздо хуже.
Грэм Поттер
Принять работу в «Вест Хэме» — это, похоже, крайне радикальный способ избавиться от статуса фаворита на пост тренера «Тоттенхэма».
Хаби Алонсо
Еще один неожиданный кандидат в этом списке. Будем честны, нам сложно представить сценарий, при котором человек, ясно давший понять, что хотел бы тренировать один из своих бывших клубов — «Ливерпуль», «Реал» или «Баварию», — в какой-то момент провалится с такой силой, что окажется в «Тоттенхэме».
Да, репутация Алонсо сейчас, может быть, не столь безупречна, как в прошлом сезоне, но все же не настолько, чтобы он оказался в «Тоттенхэме».
Гарет Саутгейт
Ну да, Саутгейт любит скучный футбол. Зато он помог бы решить множество проблем. В «Тоттенхэме» наверняка появился бы Кэлвин Филлипс, а Деян Кулусевски начал бы играть не левом фланге.
Конечно, при Саутгейте «Тоттенхэм» перестанет быть командой-праздником. Но, возможно, именно это им и надо сейчас.
Кто знает, возможно именно бывший главный тренер сборной Англии именно тот, кто способен вывести «Тоттенхэм» на новый уровень. В том числе благодаря своей рациональности.
Эдди Хау
После недавнего рывка «Ньюкасла» этот вариант вряд ли будет возможен в ближайшем будущем. Еще пару недель назад казалось, что «сороки» вот-вот начнут искать нового тренера, но сейчас Хау точно может не беспокоиться по поводу своего будущего. С одной стороны, можно порадоваться за человека, но, с другой, было бы интересно понаблюдать за его работой в «Тоттенхэме».
Андони Ираола
Сложно не думать, что этот вариант был бы воспринят болельщиками «шпор» с энтузиазмом — достаточно просто взглянуть на то, что «Борнмут» серьезно опережает «Тоттенхэм» в таблице Премьер-лиги. При этом команда Ираолы показывает куда более сбалансированный футбол. В случае с баском действительно нельзя исключать, что в этом году он переедет в Лондон.
Киран Маккенна
Любому тренеру маленького клуба всегда хочется унизить большой. Маккенна — один из самых перспективных британских тренеров, и кажется неизбежным, что однажды он будет работать в одном из топ-клубов АПЛ.
Однако сейчас ему вряд ли стоит соглашаться, если вдруг поступит предложение от «Тоттенхэма». Правда, «шпоры» могут конкретно активизироваться, если «Ипсвич» Маккенны обыграет «Челси».
Дидье Дешам
Что-что? Довольно забавно и крайне по-тоттенхэмовски, что текущие два лидера этого списка были практически никем пару недель назад. Внезапная популярность Дешама, вероятно, связана с его недавним объявлением об уходе с поста тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.
Но любители математики заметят, что до этого момента остается еще 18 месяцев, что, похоже, не совпадает с предполагаемыми сроками поиска нового тренера для «Тоттенхэма».
Эдин Терзич
С недавних пор Терзич, если верить слухам, стал одним из основных кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма». Если «шпоры» все-таки решат сменить тренера в этом сезоне, можно предположить, что они захотят сделать это: а) в январе и б) быстро.
Таким образом, как это часто бывает, самым важным качеством для нового тренера может оказаться его доступность, и Терзич идеально вписывается в эти условия. Как известно, бывшие тренеры «Боруссии» уже добивались успеха в АПЛ.