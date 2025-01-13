Кто, если не Эндж? «Тоттенхэму», возможно, пора сменить и тренера, и стиль игры

Футбол «Тоттенхэма» под руководством Энджа Постекоглу полностью соответствует исторической философии клуба, которая заключается в максимально атакующем стиле игры. Эта команда никогда не позволяла болельщикам скучать, и именно по этой причине матчи с ее участием готовы смотреть даже фанаты других клубов.

Но при этом «Тоттенхэм» никогда не был конкурентом серьезных клубов, которые регулярно претендуют на трофеи.

В этом сезоне «шпоры» благодаря зрелищному стилю игры Постекоглу подарили большое количество классных матчей. «Тоттенхэм» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но не мог справиться с «Брайтоном», «Ипсвичем», «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом». Противоречивых событий было чересчур много.

Естественно, что на фоне неудачных результатов постоянно звучат призывы поскорее уволить Постекоглу. Кроме того, «Тоттенхэм» всегда готов к дикой смене курса.

Прямо сейчас поговорим о тренерах, которых, скорее всего, будут связывать с «Тоттенхэмом», если клуб действительно решит расстаться с Постекоглу.

Джесси Марш

Этот вариант вызывает искреннее недоумение. И наверняка болельщики «шпор» моментально дадут понять руководству, что «Тоттенхэму» такой тренер точно не нужен.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Безусловно, такой вариант всегда будет существовать. Правда, после того, как Почеттино провел сезон в «Челси», он может стать нежелательным кандидатом для некоторых фанатов «Тоттенхэма».

Вообще, было бы логично, если бы Почеттино вернулся в «Тоттенхэм» до своего назначения в «Челси» или до того, как «шпоры» пригласили Постекоглу. Все-таки есть ощущение, что у аргентинца остались здесь незаконченные дела.

Забавно, на самом деле, что лучший тренер «Тоттенхэма» за последние 30 лет умудрился создать ситуацию, при которой работа в «Челси» ухудшает, а не улучшает его шансы снова возглавить команду.

Ли Карсли

Ну нет, это будет чересчур. Даже с учетом того, что Ли Карсли теперь можно называть «бывшим главным тренером сборной Англии».

Марку Силва

Марку Силва globallookpress.com

Благодаря своей работе в «Фулхэме» Силва действительно заслуживает быть среди кандидатов на пост главного тренера в большом клубе.

Возможно, болельщикам не понравится эта идея, поскольку португалец до сих пор работал только с середняками. Но большинство остальных вариантов выглядят гораздо хуже.

Грэм Поттер

Принять работу в «Вест Хэме» — это, похоже, крайне радикальный способ избавиться от статуса фаворита на пост тренера «Тоттенхэма».

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо globallookpress.com

Еще один неожиданный кандидат в этом списке. Будем честны, нам сложно представить сценарий, при котором человек, ясно давший понять, что хотел бы тренировать один из своих бывших клубов — «Ливерпуль», «Реал» или «Баварию», — в какой-то момент провалится с такой силой, что окажется в «Тоттенхэме».

Да, репутация Алонсо сейчас, может быть, не столь безупречна, как в прошлом сезоне, но все же не настолько, чтобы он оказался в «Тоттенхэме».

Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Ну да, Саутгейт любит скучный футбол. Зато он помог бы решить множество проблем. В «Тоттенхэме» наверняка появился бы Кэлвин Филлипс, а Деян Кулусевски начал бы играть не левом фланге.

Конечно, при Саутгейте «Тоттенхэм» перестанет быть командой-праздником. Но, возможно, именно это им и надо сейчас.

Кто знает, возможно именно бывший главный тренер сборной Англии именно тот, кто способен вывести «Тоттенхэм» на новый уровень. В том числе благодаря своей рациональности.

Эдди Хау

Эдди Хау globallookpress.com

После недавнего рывка «Ньюкасла» этот вариант вряд ли будет возможен в ближайшем будущем. Еще пару недель назад казалось, что «сороки» вот-вот начнут искать нового тренера, но сейчас Хау точно может не беспокоиться по поводу своего будущего. С одной стороны, можно порадоваться за человека, но, с другой, было бы интересно понаблюдать за его работой в «Тоттенхэме».

Андони Ираола

Андони Ираола globallookpress.com

Сложно не думать, что этот вариант был бы воспринят болельщиками «шпор» с энтузиазмом — достаточно просто взглянуть на то, что «Борнмут» серьезно опережает «Тоттенхэм» в таблице Премьер-лиги. При этом команда Ираолы показывает куда более сбалансированный футбол. В случае с баском действительно нельзя исключать, что в этом году он переедет в Лондон.

Киран Маккенна

Киран Маккенна globallookpress.com

Любому тренеру маленького клуба всегда хочется унизить большой. Маккенна — один из самых перспективных британских тренеров, и кажется неизбежным, что однажды он будет работать в одном из топ-клубов АПЛ.

Однако сейчас ему вряд ли стоит соглашаться, если вдруг поступит предложение от «Тоттенхэма». Правда, «шпоры» могут конкретно активизироваться, если «Ипсвич» Маккенны обыграет «Челси».

Дидье Дешам

Дидье Дешам globallookpress.com

Что-что? Довольно забавно и крайне по-тоттенхэмовски, что текущие два лидера этого списка были практически никем пару недель назад. Внезапная популярность Дешама, вероятно, связана с его недавним объявлением об уходе с поста тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Но любители математики заметят, что до этого момента остается еще 18 месяцев, что, похоже, не совпадает с предполагаемыми сроками поиска нового тренера для «Тоттенхэма».

Эдин Терзич

Эдин Терзич globallookpress.com

С недавних пор Терзич, если верить слухам, стал одним из основных кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма». Если «шпоры» все-таки решат сменить тренера в этом сезоне, можно предположить, что они захотят сделать это: а) в январе и б) быстро.

Таким образом, как это часто бывает, самым важным качеством для нового тренера может оказаться его доступность, и Терзич идеально вписывается в эти условия. Как известно, бывшие тренеры «Боруссии» уже добивались успеха в АПЛ.