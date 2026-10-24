25 октября в рамках 8-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.
«Манчестер Юнайтед»
Перед матчем: «Манчестер Юнайтед» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 баллов при разнице мячей 10:10 за семь встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече «красные дьяволы» потерпели поражение от «Комо» в Лиге чемпионов — 1:4.
До того команда разошлась миром с «Лидсом» (1:1) в АПЛ и проиграла «Атлетико» (0:2) в ЛЧ.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика продолжает свое крушение, не выигрывая уже на протяжении семи встреч.
Манкунианцы не выиграли ни одной встречи с сентября-месяца и могут в скором времени свою безвыигрышную серию продлить до двух месяцев.
«Борнмут»
Перед матчем: «Борнмут» после семи встреч занимает пятнадцатое место в АПЛ, набрав 6 очков при разнице мячей 9:13.
Последние матчи: В минувшей встрече «Борнмут» одержал победу над «Миланом» в Лиге Европы — 3:0.
До того команда обыграла «Сандерленд» (2:0) и «Штурм» (3:0) в ЛЕ.
Состояние команды: «Вишни» из рук вон плохо стартовали в текущей кампании, но команда потихоньку находит свою игру и в последних матчах одержала сухие победы.
«Борнмут» на фоне последних успехов вполне себе может не просто отобрать очки на выезде у кризисного «Ман Юнайтед», но и одержать победу на «Олд Траффорд».
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не выигрывал в семи предыдущих встречах
- «Борнмут» одержал три победы подряд
- В предыдущем сезоне команды обменялись результативными ничьими — 4:4 в Манчестере и 2:2 в Борнмуте
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.65, а победа «Борнмута» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.60 и 2.22.
Прогноз: Последние очные матчи команд явно указывают на высокую результативность, и вполне способны пойти по привычному сценарию.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.43.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне печально, а «Борнмут» в последних встречах явно воспрял духом, но вряд ли команды в итоге сумеют выявить победителя
Ставка: Ничья за 3.65