прогноз на матч чемпионата Англии по футболу, ставка за 2.43

25 октября в рамках 8-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.

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«Манчестер Юнайтед»

Перед матчем: «Манчестер Юнайтед» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 баллов при разнице мячей 10:10 за семь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «красные дьяволы» потерпели поражение от «Комо» в Лиге чемпионов — 1:4.

До того команда разошлась миром с «Лидсом» (1:1) в АПЛ и проиграла «Атлетико» (0:2) в ЛЧ.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика продолжает свое крушение, не выигрывая уже на протяжении семи встреч.

Манкунианцы не выиграли ни одной встречи с сентября-месяца и могут в скором времени свою безвыигрышную серию продлить до двух месяцев.

«Борнмут»

Перед матчем: «Борнмут» после семи встреч занимает пятнадцатое место в АПЛ, набрав 6 очков при разнице мячей 9:13.

Последние матчи: В минувшей встрече «Борнмут» одержал победу над «Миланом» в Лиге Европы — 3:0.

До того команда обыграла «Сандерленд» (2:0) и «Штурм» (3:0) в ЛЕ.

Состояние команды: «Вишни» из рук вон плохо стартовали в текущей кампании, но команда потихоньку находит свою игру и в последних матчах одержала сухие победы.

«Борнмут» на фоне последних успехов вполне себе может не просто отобрать очки на выезде у кризисного «Ман Юнайтед», но и одержать победу на «Олд Траффорд».

На что ставят в матче Манчестер Юнайтед — Борнмут Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал в семи предыдущих встречах

«Борнмут» одержал три победы подряд

В предыдущем сезоне команды обменялись результативными ничьими — 4:4 в Манчестере и 2:2 в Борнмуте

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.65, а победа «Борнмута» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.60 и 2.22.

Прогноз: Последние очные матчи команд явно указывают на высокую результативность, и вполне способны пойти по привычному сценарию.

2.43 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.43.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне печально, а «Борнмут» в последних встречах явно воспрял духом, но вряд ли команды в итоге сумеют выявить победителя

3.65 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» принесёт прибыль 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Ничья за 3.65