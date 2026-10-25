«МЮ» получил ещё один разгром

«Ман Юнайтед» крупно влетел «Борнмуту» на своём поле — 0:3! Голы у гостей на счету Райана, Тавернье и Эванилсона. Вполне возможно, что эта игра стала определяющей для дальнейших перспектив Каррика на посту главного тренера «МЮ». Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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90+6' Матч окончен! «МЮ» разгромно проиграл «Борнмуту» и с 7 очками откатился на 16-е место в таблице АПЛ, команда Марко Розе с 9 баллами поднимается на 13-ю строчку. В следующем туре манкунианцы 31 октября встретятся в гостях с «Челси», а «Борнмут» примет «Лидс».

90+5' Ещё одна дальняя попытка Маунта, пробил теперь в створ, но легко поймал мяч Петрович.

90+4' В центральном круге прихватил Маунта за футболку Крупи.

90+3' Крайне неточный удар низом из-за пределов штрафной нанёс Маунт.

90+2' Не получилась быстрая контратака у «Борнмута». Неудачно Крупи вырезал на противоположный фланг.

90+1' Пять минут добавлено.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 5 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 13 Фолы 17

90' В атаке грубовато сыграл Лэйси, влетел в соперника.

89' С подбора приложился Зиркзее от линии штрафной, удар заблокировал защитник.

87' Тройная замена у «Борнмута»: вышли Диаките, Крупи и Адли вместо Смита, Тавернье и Эванилсона.

86' Йоро оказался с мячом на позиции центрфорварда, успел броситься ему в ноги в подкате Хилл.

85' Лэйси здорово накрутил защитника на фланге и подал в сторону ворот, с близкого расстояния не занёс мяч в ворота головой Сантос — попал в соперника.

84' Окружил «МЮ» штрафную гостей в поисках хотя бы гола престижа, но до какого-то внятного удара по воротам не получается атаку довести.

82' В атаке мяч потерял «Борнмут», но максимально плотно сыграл в прессинге и вернул его себе.

81' Зиркзее зацепил Трюффера, пауза в игре, нужно футболисту «Борнмута» прийти в себя.

80' По правому флангу не продвинулся «Юнайтед» дальше центра поля и в очередной раз мяча там лишился.

79' Хилл у углового флажка надёжно отработал против Куньи и Мбемо — в итоге «Юнайтед» не смог даже корнер заработать.

78' Последняя замена от Каррика — Лэйси вместо Диалло.

77' Потеряли мяч гости у своей штрафной, подхватили его игроки «МЮ», но удар Амада был легко заблокирован.

76' Защитники «Борнмута» перепасовываются в центре поля, довольно лениво игроки «МЮ» идут в прессинг.

74' Кристи вместо Кука появился у гостей.

73' Заметался мяч по штрафной «Борнмута» после углового, подобрал его Мартинес и попробовал перебросить Петровича — подстраховали защитники.

72' Зиркзее вышел вместо Балебы. А Бруну Фернандеш, похоже, сегодня на поле выходить не собирается.

71' ГОООЛ! 0:3! Эванилсон! Не разобрались защитники «МЮ», кому играть, в итоге из штрафной к мячу побежал Ламменс и опоздал — Эванилсон обвёл голкипера и с приличного расстояния с острого угла закрутил в пустые ворота.

69' Впервые за долгое время «Борнмут» закрепляется с мячом на чужой половине, но всё равно небольшим числом атакует.

68' Решил пробить издали Мартинес, целил в угол и даже попал в створ, но уверенно в прыжке Петрович поймал мяч.

67' Райан на полном ходу ворвался в штрафную хозяев, продавил Мартинеса и низом не попал в дальний угол! Своевременно из ворот выскочил Ламменс и сократил угол обстрела.

66' Лисандро Мартинес на поле, поменял он Хевена.

65' Сразу же попробовал Гэннон-Доук на дриблинге войти в штрафную «МЮ», там его остановил Балеба.

64' У «Борнмута» первая замена: Гэннон-Доук появился вместо Клюйверта.

63' Сбил Тавернье в центре поля Андрей Сантос.

62' Далот на левом фланге обыграл один в один Смита, но того подстраховал Хилл. «МЮ» угловой заработал.

61' Из сложной позиции ударил Мбемо с разворота — мяч полетел выше перекладины, да и всё контролировал Петрович.

60' Казалось, что уронили Мбемо в штрафной защитники «Борнмута» — но Джиллетт сразу же развёл руки в стороны.

58' Не пытается «Борнмут» так же высоко прессинговать, как в первом тайме, уже чаще на своей половине встречает атаки «МЮ».

57' Долго разыгрывали хозяева в атаке, но закончилось всё неточным выстрелом Куньи с дистанции.

56' Кунья нарушил правила в нападении. По-прежнему «Юнайтед» без опасных атак после перерыва.

55' Далот слева подключился к атаке, но неудачную передачу отдал верхом в штрафную «Борнмута».

54' Клюйверт попал в голову Мбемо, который одиноко стоял в стенке на стандарте.

53' Кунья ударил по ноге соперника, «Борнмут» штрафной разыграет — точка перспективная для подачи.

52' Ещё одна неудачная атака хозяев, теперь через правый край — неточный пас отдал Йоро.

51' Под давлением упустил мяч за боковую линию Мбемо.

50' Красиво, но слишком сильно Мбемо пяткой отдал на фланг на ход Маунту. Петрович выполнит удар от ворот.

49' Опять накрыл «Борнмут» прессингом хозяев, один на один вышел Райан, но пробил плохо — низом и точно туда, где был Ламменс.

48' Под контролем игроков «МЮ» мяч после этого пугающего старта тайма, но пока без продвижения вперёд.

47' Третий ГОЛ забил «Борнмут» спустя полминуты после перерыва, но на этот раз в офсайде был Эванилсон.

46' Вторая половина матча стартовала. В перерыве у «МЮ» Кунья появился на поле вместо Тилеманса.

45+4' Перерыв! «Юнайтед» горит «Борнмуту» 0:2 на «Олд Траффорд» и играет ощутимо хуже соперника — кресло под Карриком зашаталось с новой силой. Ждём Бруну во втором тайме?

45+3' Отложенную жёлтую получил Харри Магуайр. Это четвёртая ЖК у «МЮ» за тайм.

45+2' Андрей Сантос пошёл в дриблинг перед чужой штрафной, но не смог обыграть соперника. С подбора сильно выше перекладины зарядил Балеба.

45+1' Амад Диалло упал, напоровшись на соперника после входа в штрафную. Арбитр повода для пенальти не увидел.

45' Две минуты добавлено. Мяч у «МЮ».

44' Очередной ужасный тайм в исполнении «Юнайтед», некоторые болельщики уже демонстративно покидают трибуны «Олд Траффорд».

43' ГОООЛ! 0:2! Маркус Тавернье! Йоро подвёз — держал мяч и упал на ровном месте прямо на краю штрафной. Подхватил Трюффер и отдал в центр на Тавернье, который был там в одиночестве и отправил мяч в пустые ворота.

41' Момент у Мбемо! Влетел в штрафную «Борнмута» на скорости, сблизился с Петровичем и пробил по воротам — отбил в сторону голкипер гостей.

40' Ещё одна жёлтая карточка для хозяев. Юри Тилеманс её заработал, откровенно схватив Райана сзади.

38' ГОООЛ! 0:1! Райан! Издалека пошла подача со штрафного в сторону дальней штанги, там забыли одного Райана, который замкнул в касание в ближний угол.

37' Жёлтую карточку получил Эйден Хевен за то, что прямыми ногами полетел в Эванилсона. Сыграл-то в мяч защитник «Юнайтед», но слишком уж опасным выглядел этот подкат.

36' Ярчайший момент тайма для «МЮ» — сам через полполя протащил мяч Магуайр, но долго слишком заходил на удар и в итоге так и не пробил.

35' Завалил Райан в центре Андрея Сантоса — тактический фол, который помог сорвать выпад хозяев.

33' Не прошла у Тилеманса проникающая передача по центру под забегание Мбемо.

32' Опять нет выхода из обороны у «МЮ». Неточный пас отдал вперёд Йоро.

31' Тилеманс справа вырезал в штрафную «Борнмута», Хилл остановил мяч, а Петрович его забрал.

30' Продолжает «Борнмут» агрессивно действовать в прессинге и снова чуть не отобрал мяч в зоне атаки.

29' Опасно подавал в штрафную Клюйверт, Эванилсон завершал в прыжке с близкого расстояния, но пробил головой мимо.

28' Тайлер Адамс получил предупреждение за грубый фол против Тилеманса.

27' Эванилсон открывался под дальний заброс за спиной у Хевена, но защитник «МЮ» сумел остановить мяч.

26' И ещё раз «Борнмут» отобрал мяч впереди — Тилеманс ошибся под прессингом. Клюйверт не сумел обыграть Хевена, очередной угловой заработали гости.

25' Обрезался «Юнайтед» на своей половине при поперечной передаче, едва не поймали быструю контратаку на свои ворота.

24' Дальний аут в штрафную «МЮ» вбросил Хилл, выбил мяч Магуайр.

22' Здорово гости действовали в высоком прессинге, Трюффер перехватил мяч и посадил Андрея Сантоса на жёлтую карточку.

21' Без мяча проводит «Борнмут» последние минуты, отдавая инициативу «Юнайтед».

20' Ещё раз попытались хозяева провести атаку левым флангом, неудачную подачу на дальнюю штангу после скрытого паса Далота выполнил Маунт.

19' Далот на скорости зашёл слева в штрафную «Борнмута» и решил бить сам — вышло очень неточно.

18' Тавернье опять получил свободное пространство на левом фланге, без проблем вошёл в штрафную «МЮ», но отправил мяч в руки Ламменсу.

17' Вновь «Юнайтед» на правом краю потерял мяч, не дойдя даже до финальной трети.

16' Мбемо по центру мог выбегать к воротам между двух защитников, Хилл махнул мимо мяча, но успел подстраховать его Силва.

15' Балеба на себе заработал фол в середине поля, берут хозяева небольшую паузу, дабы успокоить игру.

14' «Борнмут» уверенно мяч контролирует, весь состав «МЮ» в обороне.

13' Тавернье без сопротивления продвинулся с мячом по левому флангу и прострелил в центр, не подстроился под мяч Эванилсон и пропустил его под ногой.

12' В центральной зоне «МЮ» перехватил мяч, но не убежал в быструю атаку и переходит в позиционную.

11' Фол в атаке зафиксировал Джиллетт на угловом у кого-то из игроков «Борнмута», хотя вновь уже началась суматоха во вратарской Ламменса.

10' Опасно простреливал вдоль ворот Райан, мог замыкать в пустые Эванилсон, но на долю секунды его опередил Йоро. Третий корнер для «Борнмута» в первые 10 минут.

09' По левому флангу ворвался в штрафную «Борнмута» Далот и подал в центр — вынес мяч кулаком Петрович.

08' У себя придерживает мяч «МЮ», катает его под прессингом соперников.

07' В быстрой атаке Райан вошёл в штрафную «Юнайтед», зашёл на удар и пробил в ногу Магуайра — будет ещё один угловой.

06' Ненадолго закрепились в атаке игроки «МЮ», неточный пас отдал Балеба, но «Борнмут» просто вынес мяч подальше со своей половины и вернул его хозяевам.

05' Райан выиграл воздух после подачи и головой пробил рядом со штангой. Тревожное начало для манкунианцев.

04' И уже опасно в штрафной хозяев. С одного края на другой мяч летает, уже первый угловой заработал «Борнмут».

03' Пока не собирается «Борнмут» отдавать мяч «МЮ». Заработали аут гости напротив штрафной Ламменса.

02' Через длинный пас попробовал «Юнайтед» впервые выйти со своей половины поля, там игроки «Борнмута» мяч перехватили.

01' Матч начался!

До матча

16:58 Команды уже на поле — игра вот-вот начнётся!

16:51 11 градусов сегодня в Манчестере, есть небольшая вероятность дождя в ближайшие часы.

16:41 Главный арбитр матча — 39-летний Джарред Джиллетт.

16:33 Положение Каррика осложняется ещё и статистикой личных встреч команд: «МЮ» не может победить «Борнмут» в АПЛ с 2023-го — в 6 матчах подряд, а в трёх последних играх на «Олд Траффорд» непременно пропускал от него минимум три мяча и дважды уступил разгромно (0:3, 0:3 и 4:4).

16:22 Стартовый состав «Борнмута»: Петрович, Смит, Хилл, Антониу Силва, Трюффер, Адамс, Кук, Райан, Клюйверт, Тавернье, Эванилсон.

16:19 Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Магуайр, Хевен, Далот, Андрей Сантос, Балеба, Диалло, Тилеманс, Маунт, Мбемо.

16:15 Сегодняшний матч пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», вмещающем 74 158 зрителей.

16:10 В чемпионате дела, правда, пока обстоят хуже: первую победу «Борнмут» одержал лишь в прошлом туре, обыграв «Сандерленд» (2:0). После 7 матчей у команды всего 6 очков — на одно меньше, чем у «МЮ». Зато хорошую форму набрал Маркус Тавернье: он забивал и «Сандерленду», и «Милану», а всего в сезоне отличился уже 5 раз.

16:05 «Борнмут» приезжает на «Олд Траффорд» после 3 побед подряд с общим счётом 8:0. В четверг команда Марко Розе разгромила «Милан» (3:0), не позволив оставшимся в меньшинстве итальянцам ни разу пробить в створ. Дебютный еврокубковый сезон складывается отлично — 3 победы в 3 турах Лиги Европы!

16:00 Вполне логично под угрозой теперь находится будущее Майкла Каррика: по информации некоторых английских СМИ, руководство обеспокоено результатами, а решения о работе тренера после встречи с «Борнмутом» пока нет. Так что сегодняшний матч вполне может стать для него последним у руля «МЮ» — ещё одна неудача только усилит разговоры об отставке.

15:55 «Манчестер Юнайтед» не побеждает уже 7 матчей подряд во всех турнирах — впервые с 2015 года. В среду манкунианцы разгромно уступили «Комо» в Лиге чемпионов (1:4), а в АПЛ набрали лишь 7 очков за 7 туров. Столь слабого старта в чемпионате у клуба не было с сезона-1986/87.

15:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.43.