Большинство нововведений в игровом процессе сводится к небольшим, но важным улучшениям, призванным сделать матчи более плавными и естественными.

На прошлой неделе EA официально представила FC 27. На этот раз о масштабной перестройке игры речи не идет, однако нововведений все же хватает — в их числе и совершенно новый режим с открытым миром.

Игровой процесс подвергся точечным изменениям и получил ряд небольших улучшений. Среди наиболее заметных новинок, о которых уже рассказали разработчики, — переработанная система угловых и навесов, а также общая корректировка искусственного интеллекта.

В Real Sport 101 собраны все значимые изменения игрового процесса FC 27, которые были подтверждены к данному моменту.

Нововведения в Ultimate Team

Анализ пространства в атаке

В новой части игры футболисты будут действовать в атаке заметно осмысленнее благодаря улучшенному анализу свободных зон и расположения соперников.

Партнеры по команде начнут гораздо лучше чувствовать пространство, своевременно открываться и выполнять именно те рывки, которые соответствуют развитию эпизода, а не бездумно двигаться в одном направлении.

Стоит ожидать более умных забеганий по дуге, грамотного ухода от офсайдов, а также активного использования подключений как по внешнему периметру, так и через полуфланги — причем не только автоматически, но и по команде игрока.

Дриблинг с сохранением устойчивости

Техничные и маневренные футболисты смогут лучше сохранять инерцию после силового контакта с защитником во время ведения мяча. Пока разработчики не уточнили, насколько заметным окажется этот эффект и в какой степени атакующий футболист будет удерживать равновесие.

FC 27 Ps store

При этом функция будет доступна только на консолях нынешнего поколения. Владельцы платформ пастгена вновь останутся без части нововведений. В предыдущих частях различия между версиями уже были весьма ощутимыми, и в этом году ситуация не изменится, поскольку FC 27 выйдет сразу на двух поколениях консолей.

Угловые и навесы

Навесы уже долгое время считаются одним из наименее эффективных элементов в EA FC. Угловые также редко приносили желаемый результат, поэтому обе механики давно нуждались в серьезной доработке.

В FC 27 система исполнения стандартов была полностью переработана. Теперь игрок сможет в реальном времени управлять расположением обороняющихся футболистов и задавать характер действий атакующей группы.

Кроме того, разработчики улучшили систему борьбы за верховые мячи между двумя игроками, благодаря чему единоборства и игра после навесов должны стать более напряженными, разнообразными и конкурентными.

ИИ-баланс в обороне

Корректировка защитных механик — тема, которую разработчики поднимают едва ли не перед выходом каждой новой части. FC 27 не стала исключением: на этот раз особое внимание уделили поведению защитников.

Похоже, ручное управление игрой в обороне станет заметно эффективнее. Разработчики увеличили радиус, в котором защитники смогут перехватывать передачи, а грамотное сопровождение соперника, своевременные подкаты и правильный выбор позиции будут играть еще более важную роль. По крайней мере, именно так это описывает EA.

Если все окажется именно так, полагаться исключительно на действия искусственного интеллекта при обороне станет куда менее выгодно.

Впрочем, сохранится ли этот баланс на протяжении всего жизненного цикла игры, или позднее его скорректируют очередными обновлениями, пока остается только гадать.

Authentic Gameplay 2.0

Система Authentic Gameplay появилась еще в прошлой части, предложив более размеренный и реалистичный игровой процесс для режимов за пределами Ultimate Team.

В FC 27 ее ждет дальнейшее развитие. По словам EA, обновленная версия сделает матчи еще более приземленными и правдоподобными, а разнообразие игровых сценариев возрастет благодаря ярче выраженной индивидуальности футболистов и меняющейся тактике соперников.

The Grounds: открытый мир, район# и основные возможности

Пожалуй, именно об открытом мире поклонники футбольных симуляторов просили меньше всего. Тем не менее крупные издатели в последнее время явно увлеклись этой концепцией, и FC 27 стала очередной игрой, последовавшей примеру The City из NBA 2K и The Island из WWE 2K.

Справедливости ради оба этих режима едва ли можно назвать образцами, способными вызвать всеобщий восторг. Однако факт остается фактом: впервые в истории серии EA FC появится полноценный открытый мир.

Подробностей о новом режиме пока немного. Тем не менее дебютная презентация позволила сформировать достаточно ясное представление о том, что готовят разработчики.

Что представляет собой The Grounds в FC 27?

The Grounds — это новый режим с открытым миром в FC 27. Игроков ждет единое социальное пространство, где можно взаимодействовать с другими людьми в онлайне. Исследуя карту, пользователи смогут участвовать в различных активностях и мини-играх, постепенно развивая своего виртуального футболиста.

FC 27

EA также подтвердила, что The Grounds не появится на консолях прошлого поколения. Режим будет доступен только на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Все, что известно о The Grounds в FC 27

На начало текущей недели разработчики лишь в общих чертах показали, каким будет новый режим и что он сможет предложить игрокам.

В своей основе The Grounds представляет собой полноценный открытый мир, а значит, здесь наверняка найдется весь привычный набор занятий, которыми подобные режимы обычно заполняют свободное пространство.

Уже подтверждено, что карта будет разделена на три района, каждый из которых вдохновлен определенной страной:

Parkside District — Англия;



— Англия; Montclair District — Франция;



— Франция; Zeiza District — Аргентина.

В центре карты расположится большая овальная площадь, которая, судя по всему, станет главным местом встречи игроков. Именно отсюда можно будет быстро перейти в различные режимы и воспользоваться другими ключевыми возможностями игры.

Кроме того, похоже, что режим Clubs окажется тесно интегрирован в The Grounds. Вероятнее всего, прогресс футболиста будет использовать уже знакомую систему с архетипами, очками опыта и игровыми стилями.

Открытый мир без полноценной системы прогресса выглядел бы довольно странно, поэтому подобное объединение двух режимов кажется вполне логичным.

Не исключено, что игроки смогут свободно перемещаться по миру вместе со своей командой, выполнять различные активности, участвовать в матчах по уличному футболу и футзалу в небольших составах, а заодно развивать своего персонажа, постепенно повышая его уровень.

Ранее один из инсайдов утверждал, что режим Rush будет упразднен как отдельная составляющая игры и станет частью открытого мира. Судя по последним материалам, именно так, вероятно, и произойдет — по крайней мере, в рамках Clubs.

FC 27 Ps store

Отдельное место в новом режиме займет кастомизация внешнего вида. И трудно представить, чтобы EA отказалась от очередной возможности заработать на микротранзакциях. В дебютном трейлере уже можно было увидеть одежду и экипировку лицензированных брендов, включая Adidas, Nike, Puma и другие известные марки.

Также официально подтверждено появление Алекса Хантера и Килиана Мбаппе в роли наставников. Пока неизвестно, какую именно функцию они будут выполнять, однако, вероятнее всего, именно они станут сопровождать игроков в открытом мире и предлагать различные задания.

Что касается доступных развлечений, трейлер показал сразу несколько мини-игр: чеканку мяча, необычный футбол с огромным кольцом, напоминающим баскетбольное, матчи с препятствиями на поле, свободные двусторонние игры, а также поединки один на один.

В целом открытый мир выглядит именно так, как можно было ожидать: большая карта, множество разбросанных по ней активностей, широкие возможности для персонализации и полноценная система развития персонажа.

При этом никаких признаков единой сюжетной линии, связывающей происходящее воедино, пока не видно. Даже если она действительно существует, разработчики явно не сочли нужным делать на ней акцент во время первой презентации.