В Operationsports подготовили рейтинг наиболее ожидаемых спортивных игр 2026 года за рамками флагманских серий.

Ушедший 2025 год можно назвать приятным открытием в контексте релиза спортивных симуляторов за пределами ежегодных конвейеров вроде EA FC, 2K и Madden. Вместе с тем наступивший 2026-й готов задрать планку еще выше и сделать борьбу за признание игроков куда напряженнее.

Ниже представлены девять спортивных и гоночных игр, на которые стоит обратить внимание в 2026 году, и причины, по которым они действительно этого заслуживают.

Cairn

Cairn Steam

Дата выхода: 26 января 2026 года



Платформы: PlayStation 5 и ПК (Steam)

Игра, ради которой поклонникам скалолазания остается лишь считать дни.Cairn предлагает примерить ботинки Аавы — профессиональной альпинистки, решившей во что бы то ни стало первой покорить вершину горы Ками. В основе проекта — симулятор восхождения с редкой для жанра свободой действий: путь к вершине, темп продвижения и сама история зависят исключительно от ваших решений, при условии внимательного обращения с ресурсами и снаряжением.

Проще говоря, здесь не существует правильных или ошибочных маршрутов — есть только те, что вы прокладываете сами. Гора не навязывает сценарий, а лишь отвечает на выбор игрока. И что особенно приятно, оценить это можно уже сейчас: демоверсия Cairn доступна в Steam.

Screamer

Screamer Steam

Дата выхода: 26 марта 2026 года



Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam и Epic Games Store)

Проект от команды, стоящей за Hot Wheels Unleashed 2, а также сериями Ride и MotoGP, с самого анонса обещает встряхнуть аркадные гонки и наконец закрыть тот самый гештальт, который годами не давал покоя поклонникам Split/Second.Screamer делает ставку на ураганный экшен, выразительную эстетику аниме девяностых и сюжет, который, по словам самих разработчиков, «бьет без раскачки и не стесняется резких эмоций».

Сочетание зрелищных заездов и стилистики, явно перекликающейся с духом Red Line, выглядит как редкая попытка вернуть жанру дерзость и характер. Остается лишь дождаться момента, когда можно будет утопить педаль газа и на практике проверить, насколько громко проект способен заявить о себе.

Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer Steam

Дата выхода: 2026 год



Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК

Помните Pod Racer? Star Wars: Galactic Racer уверенно напирает на ностальгию и делает все, чтобы вернуть ощущения от уже ставшей классикой гонки, но на этот раз — с визуальным размахом полноценного AAA-проекта, соответствующего возможностям текущего поколения консолей.

Согласно официальному описанию, события игры разворачиваются в эпоху Новой Республики — после сюжета Star Wars: Return of the Jedi. Игрокам предстоит настраивать собственные болиды так, как подсказывает фантазия, и мчаться по знаковым планетам вселенной «Звездных войн», знакомым каждому фанату франшизы.

И да, важный момент: Galactic Racer — это не проект, целиком завязанный на мультиплеере. В центре игры находится сюжетная кампания, посвященная загадочному Шейду — одинокому гонщику, движимому мечтами о славе и жаждой мести.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Ace Combat 8: Wings of Theve Steam

Дата выхода: 2026 год



Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК

Приуроченная к тридцатилетию серии, Ace Combat 8: Wings of Theve сразу заявляет о себе как о всеобъемлющем апгрейде, призванном вернуть франшизу на заслуженное место — в число жанровых ориентиров, где одинаково уверенно работают и аркадная динамика, и элементы авиационного симулятора. Разработчики явно стремятся к идеальному балансу, за который серию когда-то и полюбили.

Отдельное внимание, судя по всему, уделено сюжетной кампании. Игрок берет на себя роль пилота, который после получения позывного «Wings of Theve» должен стать символом надежды на фоне охваченного войной мира. Кампания целиком подается от первого лица, а взаимодействие с персонажами и принятие ключевых решений выдвигаются на один из главных планов, делая историю более личной и насыщенной, чем когда-либо прежде.

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever Steam

Дата выхода: 12 февраля 2026 года

Платформа: Nintendo Switch 2

Продолжать серию после неоднозначно принятой Aces — задача не из простых, однако Mario Tennis Fever намерена стать тем самым шагом вперед, которого ждали поклонники франшизы. Новая часть делает ставку на заметно расширенный состав из 38 персонажей, а также вводит механику Fever Shots, раскрывающую потенциал каждого героя.

Игра получила оригинальную сюжетную линию, которая возвращает на корт детские версии команды Марио, добавляя происходящему легкости, ностальгии и той самой фирменной интонации, без которой представить эту серию попросту невозможно.

Ride 6

Ride 6 Steam

Дата выхода: 12 февраля 2026 года



Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК

Ride 6 наглядно демонстрирует намерение студии Milestone в 2026 году играть по-крупному. Новая часть серии выходит уже в феврале и сразу предлагает внушительный парк из более чем 250 мотоциклов, а также возможность гибко настраивать механику заездов, выбирая между аркадной и профессиональной, то есть симуляционной, моделью физики.

В полном соответствии с репутацией франшизы, на старте игрокам будут доступны свыше 30 трасс. Среди них — как хорошо знакомые маршруты, так и совершенно новые локации, охватывающие асфальт, грунт и полноценные внедорожные участки, позволяющие ощутить разнообразие дисциплин и характеров заездов с первых часов прохождения.

Golf With Your Friends 2

Golf With Your Friends 2 Steam

Дата выхода: 2026 год (ранний доступ)



Платформа: ПК

Продолжение одной из самых удачных мультиплеерных игр на рынке, Golf With Your Friends 2, выглядит как проект, у которого есть все шансы стать главным гольф-релизом ближайшего года. Формула успеха здесь проста и потому особенно эффективна: разработчики усиливают ключевые достоинства оригинала, не пытаясь изобретать их заново.

Игроков ждут доработанные механики, полноценная поддержка кроссплея уже на старте и еще более массивный редактор уровней, открывающий простор для фантазии и экспериментов.

NBA The Run

NBA The Run Steam

Дата выхода: 2026 год



Платформы: PlayStation 5, Xbox Series S/X и ПК

Если ваше детство прошло за аркадным баскетболом и сейчас не покидает ощущение, что жанр давно уступил центральную площадку симуляторам, NBA The Run вполне может оказаться именно тем, чего так не хватало. Проект делает ставку на формат 3v3 и возвращает баскетболу динамику, в которой главное — чистое удовольствие от игры, а не бесконечные таблицы и рейтинги.

По словам разработчиков, игровой процесс выстроен вокруг плавного темпа и ярких, усиливающих эмоции моментов: эффектных обводок, мощных атак и, разумеется, решающих действий в защите в ключевые секунды. Подробностей об игре пока немного, но уже сейчас проект производит впечатление достойного конкурента 2K.

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 Steam

Дата выхода: 2026 год



Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК

О Forza Horizon 6 пока известно не так много: игру представили на последней Tokyo Game Show, и главным подтвержденным элементом остается место проведения нового фестиваля — на этот раз действие переносится в Японию. Основные детали разработчики по-прежнему держат в секрете, но даже минимальной информации достаточно, чтобы проект оказался в центре внимания.

Forza Horizon 4 и 5 доказали, что Playground Games по-прежнему не имеют равных в жанре аркадных гонок с открытым миром. Их умение сочетать свободу передвижения, выверенную физику и чувство скорости остается эталонным — и потому даже при минимуме деталей Horizon 6 воспринимается как одна из самых ожидаемых в своей категории в 2026 году.