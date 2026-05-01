Запуск серии видеоигр по Национальной хоккейной лиге в начале 1990-х заложил фундамент, который во многом сформировал современный облик хоккейных симуляторов на консолях.
С момента выхода первой видеоигры по NHL — а случилось это более трех десятилетий назад, в начале 1990-х — поклонники хоккея успели познакомиться с целой россыпью по-настоящему выдающихся проектов от самых разных разработчиков.
При этом именно EA Sports на протяжении всех этих лет оставалась флагманской студией, формирующей облик хоккейных симуляторов, начиная с самого дебютного релиза под названием NHL Hockey (также известного как NHL ’91).
За последнее десятилетие — с конца 2010-х до первой половины 2020-х — серия NHL пережила немало взлетов и падений, предложив игрокам как по-настоящему удачные проекты, так и откровенно спорные релизы. За эти годы EA Sports выпустила более трех десятков хоккейных симуляторов, включая свежую часть франшизы — NHL 26.
При составлении этого рейтинга лучших хоккейных видеоигр в истории в Rink Royalty опираются на три ключевых критерия: глубину симуляции, качество игрового процесса и разнообразие режимов вкупе с новаторскими решениями разработчиков.
Именно продуманные режимы, увлекательный геймплей и мощная симуляционная база зачастую становятся гранью, отделяющей игру, к которой хочется возвращаться снова и снова, от проекта, живущего лишь в воспоминаниях и ностальгии.
Ниже — подборка из пяти лучших видеоигр серии NHL за все время ее.
5. NHL 2004
В ответ на вопрос о лучшей хоккейной видеоигре всех времен чаще всего вспоминаются классические проекты от EA Sports или легендарная NHL ’94. Игры эпохи PlayStation и Sega Genesis до сих пор удерживают особое место в памяти — благодаря мощному ностальгическому заряду и способности вновь и вновь возвращать к знакомому игровому опыту.
Конец 1990-х и начало 2000-х стали периодом стремительного развития хоккейных симуляторов, особенно с приходом нового поколения консолей — PlayStation, Xbox и Nintendo GameCube. На тот момент игры предлагали выверенный геймплей и проработанные сезонные режимы, задавая ориентиры для жанра.
Особого внимания заслуживает режим династии, также известный как режим франшизы, впервые полноценно реализованный в NHL 2004. В нем появилась долгосрочная перспектива развития клуба, система скаутинга молодых игроков, проведение драфта и управление потолком зарплат — элементы, которые сформировали вектор развития серии на годы вперед.
Игровой календарь точно отражал реалии той эпохи: времена «Атланты Трэшерз» и «Финикс Койотис» наряду с доминированием «Детройта» в лиге. Возможно, NHL 2004 не всегда попадает в число безусловных лидеров подобных списков, однако реалистичный игровой процесс и выдающаяся по тем временам симуляция управления клубом делают ее по-настоящему значимым и весомым проектом.
4. ESPN NHL 2K5
В современной реальности хоккейных видеоигр — как на локальных рынках, так и в глобальном масштабе — EA Sports в середине 2020-х уверенно удерживает доминирующее положение, фактически контролируя нишу спортивных симуляторов по NHL.
На этом фоне особенно ярко вспоминается ESPN NHL 2K5 — проект, который в свое время стал заметным шагом вперед для разработчиков.
Качественный геймплей, ощутимый скачок в графике и подаче матчей сделали игру значительно лучше по сравнению с предыдущими релизами начала и середины 2000-х. Среди ключевых особенностей — возможность проводить матчи на открытом воздухе, а также брать на себя управленческую роль в рамках режима франшизы.
Более двух десятилетий назад, в середине и второй половине 2000-х, серия от 2K действительно составляла серьезную конкуренцию продуктам EA Sports на рынке хоккейных симуляторов. Линейка под брендом ESPN выделялась выдающейся телевизионной подачей и атмосферой трансляции, особенно в выставочных матчах.
Физическая модель, удобство освоения и выразительная презентация геймплея сделали 2K5 по-настоящему уникальным проектом, с которым EA Sports было непросто соперничать — особенно с учетом стартовой цены всего в $19,99.
3. NHL 14
Можно ли считать NHL 14 лучшей хоккейной видеоигрой в истории среди проектов от EA Sports?
Издание The Hockey News назвало NHL 14 главным представителем серии за всю ее историю, выделив игру как эталонный проект внутри франшизы. И это мнение оказалось далеко не единичным — многие профильные медиа также отмечали NHL 14 как уникальное и выдающееся явление среди хоккейных симуляторов.
В активе игры — награда «Best Sports Game» по версии Game Critics Awards Best of E3 2013, а также номинация «Sports Game of the Year» на D. I. C. E. Awards 2014.
В рамках современной эпохи — с первой половины 2010-х — NHL 14 часто рассматривается как вершина развития серии и своего рода ориентир качества для всех последующих релизов от EA Sports. Выразительная подача матчей, точный контроль шайбы и продвинутая физическая модель сложились в редкое по своей цельности сочетание, которое и позволило игре занять статус лучшей в своем временном отрезке.
2. NHL Hitz 2003
Помимо EA Sports и линейки от Sega 2K, в первой половине 2000-х на рынке отметилась и Midway Games, выпускавшая собственные хоккейные проекты. Эти игры делали ставку на гипертрофированный, аркадный стиль, во многом перекликавшийся с духом NBA Jam и NFL Blitz.
NHL Hitz 2003 демонстрировала жесткий, хаотичный и местами откровенно безбашенный характер хоккея, превращая его в динамичное и интуитивно понятное развлечение. Игра позволяла буквально сходу взять геймпад и сосредоточиться не на тонкостях симуляции, а на скорости силовых приемов и агрессивной манере ведения матча.
Среди всех хоккейных релизов от Midway Games именно NHL Hitz 2003 выделялась наиболее ярко. Возможность пробивать соперников сквозь защитное стекло, формат матчей «три на три» и намеренно преувеличенная, почти карикатурная интерпретация хоккея задавали игре особый ритм.
Отдельного упоминания заслуживает и режим франшизы, который здесь доводил идеи до абсурда, но именно за счет этого и оставался по-настоящему запоминающимся в контексте игр той эпохи.
1. NHL ’94
NHL ’94 чаще всего называют величайшей хоккейной видеоигрой в истории — и для многих это утверждение давно стало аксиомой. Более того, проект уверенно входит в число самых значимых спортивных игр, вышедших за последние десятилетия, в том числе с первой половины 1990-х.
Даже сегодня, при запуске на Sega Genesis или ПК, игра демонстрирует удивительно выверенный геймплей, четкую подачу и контроль шайбы, которые не теряют актуальности и по современным меркам.
Разнообразие режимов и богатство контента, доступные еще в 1994 году, позволили проекту сохранить статус культового на протяжении многих лет — вплоть до сегодняшнего дня.
Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что именно эта часть стала первой, официально лицензированной National Hockey League и NHL Players’ Association для разработки силами EA Sports.
В распоряжении игроков были серия буллитов, плей-офф турниры и полноценный регулярный сезон — набор режимов, который на тот момент выглядел впечатляюще. Издание IGN включило игру в список сотни лучших проектов для SNES за все время, окончательно закрепив за ней статус классики.