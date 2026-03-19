ESPN вспоминает самые невероятные камбэки в плей‑офф Лиги чемпионов — от «Барселоны» и «Ливерпуля» до свежего подвига «Спортинга».

Сказка «Будё-Глимта» в Лиге чемпионов завершилась резко и болезненно: во вторник «Спортинг» прервал сенсационный европейский поход норвежского клуба, отыграв огромный гандикап и выбив любимых андердогов всей Европы из турнира на стадии 1/8 финала.

После поражения 0:3 в первом матче в Норвегии казалось, что лиссабонцы рискуют стать очередной жертвой «Будё-Глимта» — команды, которая в сезоне‑2025/26 уже успела обыграть «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интер». Но невероятный всплеск на «Жозе Алваладе» подарил болельщикам один из величайших камбэков в истории Лиги чемпионов и вывел португальцев в четвертьфинал.

Хозяева забили три безответных мяча к 78-й минуте, переведя встречу в дополнительное время, где добавили еще два гола и довели дело до настоящего чуда — 5:0 в ответной игре и 5:3 по сумме двух встреч.

Таким образом, «Спортинг» стал всего лишь пятым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось пройти дальше в двухматчевом противостоянии, проиграв первую встречу с разницей в три мяча или больше.

Их подвиг против «Будё-Глимта» теперь стоит в одном ряду с легендарными камбэками «Барселоны» и «Ливерпуля», прочно войдя в пантеон величайших возвращений плей-офф Лиги чемпионов

«Депортиво» — «Милан» 5:4

Сезон-2003/04, 1/4 финала

Выбив «Ювентус» в предыдущем раунде, «Депортиво» наткнулся на итальянскую стену покрепче: в первом матче на «Сан‑Сиро» галисийцы были разгромлены «Миланом» — 1:4.

«Депортиво» — «Милан» globallookpress.com

Но вместо того, чтобы опустить руки, испанцы устроили на «Риасоре» настоящий штурм и выбили действующего победителя турнира, оформив первый камбэк с трех мячей в Лиге чемпионов со времен, когда «Галатасарай» перевернул противостояние с «Ксамаксом» в Кубке европейских чемпионов в 1989 году.

При оглушительной поддержке трибун «Депортиво» с первых минут пошел вперед и шокировал «Милан» четырьмя голами, полностью перевернув ход противостояния. В полуфинале галисийцы затем уступили будущему победителю турнира — «Порту».

«Барселона» — «Пари Сен-Жермен» 6:5

Сезон-2016/17, 1/8 финала

Пожалуй, самое безумное двухматчевое противостояние в истории турнира: «Барселона» потерпела катастрофическое поражение 0:4 в первом матче на «Парк де Пренс». Голы Юлиана Дракслера, Эдинсона Кавани и дубль Анхеля Ди Марии, казалось, практически гарантировали «ПСЖ» выход в четвертьфинал.

«Барселона» globallookpress.com

Отчаянно пытаясь ликвидировать отставание, «Барселона» на «Камп Ноу» выдала один из лучших матчей в своей истории и уже к 50-й минуте сократила отставание до 3:4 по сумме двух встреч. Однако реализованный пенальти Кавани на исходе часа будто бы остудил пыл каталонцев.

Тем не менее, «Барселона» продолжила штурм при оглушительной поддержке трибун и в концовке буквально сломила парижан, выдав сумасшедший шквал голов. Два гола Неймара за три минуты и решающий удар Сержи Роберто на 96‑й минуте принесли победу 6:1 и итоговые 6:5 по сумме двух матчей.

Отыграв четыре мяча, «Барселона» оформила крупнейший камбэк в истории плей‑офф Лиги чемпионов. Эта легендарная ночь навсегда вошла в историю под названием «Ремонтада».

«Рома» — «Барселона» 4:4

Сезон-2017/18, 1/4 финала

Два автогола сильно упростили задачу «Барселоны» в первом матче: каталонцы разгромили «Рому» на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Однако поздний гол престижа в исполнении Эдина Джеко в итоге сыграл ключевую роль в развязке противостояния.

«Рома» globallookpress.com

И действительно, римляне не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже на 5-й минуте ответной встречи на «Олимпийском стадионе» Джеко снова поразил ворота соперника, быстро вернув интригу.

Пенальти в исполнении клубной легенды Даниеле Де Росси сократил отставание до минимума, а на 82-й минуте Костас Манолас замкнул подачу с углового, сравняв счет по сумме двух матчей — 4:4. Благодаря правилу выездного гола «Рома» прошла дальше, а трибуны буквально взорвались от восторга.

По аналогии с подвигом «Барселоны» годом ранее этот камбэк получил название «Романтада».

«Ливерпуль» — «Барселона» 4:3

Сезон-2018/19, 1/2 финала

После поражения в финале от «Реала» годом ранее «Ливерпуль» был одержим идеей взять трофей в сезоне‑2018/19, однако на пути стояла непростая дуэль с «Барселоной».

«Ливерпуль» globallookpress.com

После уверенных побед над «Баварией» и «Порту» команда Юргена Клоппа потерпела болезненное поражение 0:3 в первом матче на «Камп Ноу». На «Энфилде» нужен был настоящий подвиг — и «Ливерпуль» его совершил.

Уже на 7‑й минуте Дивок Ориги задал тон вечеру, но настоящий взрыв случился после перерыва: Джорджиньо Вейналдум оформил дубль за две минуты, и трибуны впервые поверили, что невероятное возможно.

Кульминация наступила на 80‑й минуте. Пока оборона «Барселоны» перестраивалась, Трент Александер‑Арнольд хитро разыграл угловой, а Ориги в одно касание отправил мяч в сетку, завершив один из самых невероятных камбэков в истории турнира.

«Спортинг» — «Будё-Глимт» 5:3

Сезон-2025/26, 1/8 финала

Казалось, что «Будё-Глимт» уверенно движется к четвертьфиналу: норвежские андердоги, уже ставшие одной из главных сенсаций Лиги чемпионов, забили три безответных мяча «Спортингу» в первом матче 1/8 финала.

«Спортинг» globallookpress.com

Однако в Португалии все пошло не по сценарию команды Хьетиля Кнутсена. «Спортинг» быстро свел на нет преимущество соперника.

На 34-й минуте Гонсалу Инасиу открыл счет ударом головой и положил начало камбэку, а после перерыва голы Педру Гонсалвеша и Луиса Суареса (с довольно спорного пенальти) сравняли счет по сумме двух встреч.

В дополнительное время лиссабонцы дожали соперника: уже на 92‑й минуте Максимилиано Араухо вывел «Спортинг» вперед в противостоянии, а на 122‑й минуте Рафаэл Нел поставил точку.