The Athletic рассуждает о предстоящих противостояниях в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов выходит на финишную прямую: на этой неделе определились участники 1/4 финала.

И здесь подобралась абсолютно убойная компания тяжеловесов: борьбу за трофей продолжают четыре из пяти самых успешных клубов в истории турнира, к которым присоединился прошлогодний триумфатор «Пари Сен-Жермен» и нынешний лидер Премьер-лиги — лондонский «Арсенал».

Только вдумайтесь в эти цифры: мадридский «Реал» (15 титулов), «Ливерпуль» (6), «Бавария» (6) и «Барселона» (5) совместными усилиями забрали 32 из 70 кубков самого престижного турнира Европы с тех самых пор, как Мадрид поднял над головой самый первый трофей в далеком 1956 году.

Но чье имя будет выгравировано на кубке в этом сезоне? Ниже — детальный разбор предстоящих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»

Нас ждет ремейк прошлогодней шикарной битвы в 1/8 финала, которая запомнилась парадоксальным сценарием: обе команды тогда умудрились победить на выезде. «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче просто возил «красных» мордой по газону, но благодаря подвигам Алиссона и позднему голу Харви Эллиотта (который сейчас греет банку в «Астон Вилле»), «Ливерпуль» одержал нелогичную победу со счетом 1:0.

Однако в ответке на «Энфилде» настала очередь Джанлуиджи Доннаруммы надевать плащ супергероя. Быстрый гол Усмана Дембеле перевел игру в овертайм, за которым последовала серия пенальти, где итальянский голкипер потащил два удара и хладнокровно вывел парижан в следующий раунд.

В сезоне 2024/25 оба клуба играючи, в прогулочном темпе забрали свои домашние титулы, но в этом году совсем иная картина. «Ливерпуль» барахтается на пятом месте в поисках хоть какой-то стабильности, тогда как «ПСЖ» чувствует горячее дыхание «Ланса», который отстает всего на одно очко.

Чего ждать от этой пары? С нынешним «Ливерпулем» вообще ни в чем нельзя быть уверенным. В среду они наконец-то собрались и показали невероятно целеустремленный, бодрый футбол: счет вполне мог бы стать двузначным, если бы не вратарь «Галатасарая» Угурджан Чакыр.

Но как только «Ливерпуль» сталкивается с прессингом со стороны более классного соперника, команда Арне Слота становится прямолинейной, пресной и до ужаса уязвимой в обороне.

«ПСЖ» пока тоже не дотягивает до своего прошлогоднего уровня, но при этом парижане все равно чересчур уверенно разобрались с «Челси», победив с общим счетом 8:2. Это явный сигнал: команда Луиса Энрике снова выходит на пик формы в самый нужный момент. Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола и Дезире Дуэ — прямо сейчас это одна из самых эффективных атакующих линий.

Победитель: логика подсказывает, что «Ливерпуль» сейчас слишком нестабилен, чтобы обыграть «ПСЖ» по сумме двух матчей.

«Реал» Мадрид — «Бавария»

Европейское Класико, самое часто встречающееся противостояние в истории Кубка чемпионов/Лиги чемпионов и четвертьфинал, от одной вывески которого просто текут слюнки.

Поразительно, но два величайших и мощнейших европейских клуба ни разу не пересекались в финале. Зато только с 2000 года это будет уже их 11-я встреча в плей-офф ЛЧ (шесть полуфиналов, три четвертьфинала и две дуэли в 1/8-й).

История этого противостояния началась еще с 1970-х, а своего самого жестокого пика она достигла в 1987 году, когда полузащитник «Мадрида» Хуанито наступил на голову Лотару Маттеусу и получил пятилетний бан на выступления в еврокубках.

С тех пор никто не топчется по головам, но градус драмы ничуть не упал. Их последняя встреча в 2024 году — идеальная иллюстрация классической мясорубки между Мадридом и Мюнхеном. После ничьей 2:2 в первой игре в Германии «Бавария» вела 1:0 в ответном матче и за две минуты до конца основного времени уже почти видела себя в финале.

Но на сцену внезапно вышел Хоселу, забивший за две минуты два гола и перевернувший ход противостояния с ног на голову в абсолютно непостижимом стиле.

Нынешняя «Бавария» Венсана Компани выглядит по-настоящему устрашающе: отрыв в девять очков от ближайшего преследователя в Бундеслиге, второе место на общем этапе ЛЧ и разгромная победа над «Аталантой» с общим счетом 10:2 в 1/8 финала. Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе — с такой атакой «Баварию» можно назвать фаворитом даже в противостоянии с «Реалом».

Но в случае с «Реалом» в Лиге чемпионом всегда есть одно «но». Возможно, это и не классический, эталонный «Реал», но когда у тебя в составе Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, списывать со счетов такую команду — чистое самоубийство.

Победитель: инстинкты кричат, что дальше пойдет «Бавария», но потом ты вспоминаешь, что это это же «Реал». Серия пенальти? Слишком сложно, чтобы предсказать наверняка.

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид

Здесь точно не будет нулей на табло. Главные шоумены Европы из «Барселоны» в этом сезоне уже наколотили 124 гола во всех турнирах (в среднем по 2,7 за игру), а в среду каталонцы просто разорвали «Ньюкасл» (7:2), обыграв английский клуб по сумме двух матчей со счетом 8:3.

Ламин Ямаль прямо сейчас, пожалуй, самый зрелищный футболист мира. А если добавить к нему Рафинью, Роберта Левандовского и звездную группу поддержки в лице Маркуса Рашфорда, Дани Ольмо, Феррана Торреса и Фермина Лопеса, за спинами которых дергают за ниточки Педри и вернувшийся в строй Гави, то эта «Барса» — просто предел мечтаний для любого нейтрального болельщика.

Правда, ровно то же самое мы могли бы написать и в прошлом году: тогда «Барса» тоже со страшной силой неслась в атаку, но была до ужаса хрупкой в обороне. В итоге именно это и стоило ей места в финале, когда в одном из самых сумасшедших полуфиналов в истории турнира команда Ханси Флика уступила «Интеру» с общим счетом 6:7.

В прошлом мы нечасто говорили подобное о мадридском «Атлетико» Диего Симеоне, но сейчас матчи «матрасники» тоже редко бывают скучными. Уж точно не против «Барселоны»: в прошлом сезоне эти команды отгрузили друг другу 18 мячей в четырех очных встречах. В сезоне 2025/26 «Барса» побеждала дома 3:1 и 3:0, но была стерта в порошок на «Метрополитано» в первом полуфинале Кубка Короля.

Итоговая победа над «Тоттенхэмом» (общий счет — 7:5) в 1/8 финала далась мадридскому клубу далеко не так комфортно, как должна была, несмотря на очевидные проблемы «шпор».

«Атлетико» придется серьезно прибавить, если они хотят реально доставить проблемы каталонской банде. Команда Симеоне пробилась в четвертьфинал ЛЧ в восьмой раз с 2014 года. Правда, до полуфинала они не добирались уже девять лет.

Победитель: дыры в обороне «Барселоны» могут помешать им выиграть турнир, но «Атлетико» сине-гранатовые должны проходить достаточно уверенно.

«Спортинг» — «Арсенал»

Оба клуба еще ни разу в своей истории не выигрывали этот трофей. Но если говорить прямо, то из всех возможных вариантов в четвертьфинале это, пожалуй, самый удобный жребий, который мог достаться «Арсеналу».

У «Спортинга» симпатичная, атакующая команда. Лучший бомбардир Примейры Луис Суарес (колумбийский, а не тот, о котором вы подумали), а также техничные, по-футбольному хитрые форварды Педру Гонсалвеш и Франсишку Тринкан способны доставить массу проблем любому сопернику.

Правда, есть несколько неприятных кадровых проблем: будущий игрок «Челси» Жеовани Кенда сейчас восстанавливается после травмы, а капитан команды Мортен Юльманн пропустит первый матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации. В таких условиях у «канониров» должно быть более чем достаточно ресурсов.

Для «Спортинга» это абсолютно неизведанная территория: они впервые пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов в ее современном формате (в последний раз они доходили до 1/4 еще в Кубке чемпионов в сезоне 1982/83). И сделали они это, выдав один из самых ярких еврокубковых вечеров в истории клуба.

Пару месяцев назад домашнюю победу над «Будё-Глимт» со счетом 5:0 вряд ли назвали бы чем-то грандиозным. Но отыграть дефицит в три мяча у команды, которая в 2026 году уже успела снять скальп с «Атлетико», «Интера» и «Манчестер Сити», — это действительно заслуживает уважения.

Болельщики «Арсенала» наверняка с содроганием вспомнят поражение от «Спортинга» в серии пенальти в 1/8 финала Лиги Европы три года назад. Впрочем, в прошлом сезоне команда Микеля Артеты разбила «Спортинг» (5:1) в гостевом матче общего этапа ЛЧ.

Как бы то ни было, «Арсенал» абсолютно заслуженно входит в число главных фаворитов нынешней Лиги чемпионов. Их безжалостное умение выгрызать нужный результат привело к тому, что в преддверии финала Кубка Лиги, который состоится в эти выходные, в этом сезоне они все еще претендуют на четыре трофея.

Пожалуй, из всех оставшихся участников именно «Арсенал» сейчас сложнее всего победить.

Победитель: если «Арсенал» не проиграет в Лиссабоне, сложно представить, что может помешать ему забрать путевку в полуфинал.