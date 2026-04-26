The Athletic объясняет, почему переговоры между мадридским «Реалом» и Винисиусом Жуниором зашли в тупик.

Контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» истекает в конце июня 2027 года — однако признаков скорого продления по-прежнему нет.

Первые переговоры состоялись еще в январе прошлого года. С тех пор многое изменилось — мадридский клуб, похоже, готовится уволить уже третьего тренера за этот период: положение Альваро Арбелоа остается крайне шатким.

«Реал» почти наверняка завершит второй сезон подряд без крупного трофея. На прошлой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в четвертьфинале, а в Примере отстает от лидирующей «Барселоны» на одиннадцать очков за шесть туров до конца. Впереди — «Эль-Класико» на «Камп Ноу» 10 мая.

Руководство «Сантьяго Бернабеу» давно известно своей беспощадностью в погоне за успехом, и ощущение, что клуб готовится к серьезным шагам, становится все сильнее.

На этом фоне Винисиус оказался в центре критики со стороны болельщиков. Во время победного матча с «Алавесом» (2:1) во вторник часть трибун освистала бразильца — и это далеко не первый подобный эпизод в нынешнем сезоне. Забив второй мяч «Реала» эффектным дальним ударом, он поднял руки в сторону трибун, словно извиняясь.

Реакция болельщиков, впрочем, не влияет на планы клуба. Продление контракта с 25-летним игроком сборной Бразилии остается одним из приоритетов «Реала». И клуб, и сам Винисиус не скрывают желания заключить новое соглашение. Так почему же процесс затянулся? Скажется ли фактор чемпионата мира? И чего ждать дальше?

В основе этого материала — информация из нескольких источников, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они не уполномочены давать официальные комментарии.

Какова позиция стороны Винисиуса?

Винисиус зарабатывает около 17 миллионов евро «чистыми» за сезон — это сопоставимо с окладом Килиана Мбаппе, самого высокооплачиваемого игрока в составе. Предложение «Реала» составляет примерно 20 миллионов евро «чистыми», однако в ходе переговоров в прошлом году агенты бразильца запросили пакет почти на 30 миллионов.

В эту сумму входили базовая зарплата, бонусы за достижения и премия за продление контракта — инструмент, который «Реал» ранее не использовал ни в одном соглашении.

Представители Винисиуса рассматривали бонус за продление как способ увеличить доход игрока в клубе с жесткой зарплатной структурой. По сути, это попытка воспроизвести модель подписных бонусов, которые получали Килиан Мбаппе и Давид Алаба, переходя в «Реал» в статусе свободных агентов.

С прошлого лета серьезного прогресса в переговорах не произошло. Сейчас до истечения контракта Винисиуса остается 14 месяцев. Когда звезда такого масштаба входит в последний год соглашения, слухи и давление неизбежно усиливаются.

В подобных ситуациях клубы часто оказываются перед выбором: либо срочно продлевать контракт, либо продавать игрока в летнее трансферное окно. В противном случае есть риск, что уже в январе он договорится с другим клубом и уйдет бесплатно по окончании сезона.

В случае с Винисиусом представить его уход из «Реала» этим летом крайне сложно. Во‑первых, он больше всего хочет остаться в Мадриде, куда приехал в 2018 году в возрасте 18 лет после трансфера из «Фламенго» за €45 млн.

Во‑вторых, даже если бы он захотел уйти, делать это сейчас финансово невыгодно: уход свободным агентом через год почти гарантировал бы ему более высокую зарплату в новом клубе, которому не пришлось бы платить за трансфер.

Винисиус намерен остаться, но со стороны игрока нет ощущения срочности. Удачное выступление на чемпионате мира в составе сборной Бразилии может заметно усилить его позиции в переговорах.

Как на ситуацию смотрят в «Реале»?

В «Реале» пока не проявляют никакой готовности идти навстречу требованиям Винисиуса. Позиция клуба остается уверенной: стороны в конечном итоге договорятся, поскольку их цели совпадают. Еще год назад источники внутри клуба говорили о продлении как о фактически решенном вопросе — именно поэтому значительная часть испанских СМИ подавала ситуацию в таком ключе.

Несмотря на то, что время постепенно уходит, из Мадрида не слышно сигналов о спешке. Помимо желания самого Винисиуса остаться, одним из ключевых аргументов считается его прочная связь с президентом клуба Флорентино Пересом.

Перес поддержал Винисиуса после его эмоциональной реакции на замену в первом «Эль-Класико» сезона 26 октября, когда Хаби Алонсо снял его с игры на 72‑й минуте при счете 2:1.

Спустя несколько дней бразилец в частном порядке извинился перед Пересом за свое поведение. Во время этой встречи также затрагивалась тема нового контракта: игрок дал понять, что не считает правильным продлевать соглашение на фоне напряженных отношений с Алонсо.

В итоге именно отсутствие взаимопонимания с Винисиусом (как и с другими звездами команды) стало одной из ключевых причин увольнения Алонсо в январе.

Его сменил Альваро Арбелоа, ранее работавший с резервной командой. Арбелоа последовательно защищает Винисиуса от критики — полностью в духе позиции клуба, — и это высоко ценится самим нападающим.

Очевидная проблема — финансовая сторона вопроса. Разрыв между позицией «Реала» и требованиями Винисиуса остается значительным. Руководство клуба уже не раз демонстрировало приверженность жесткой зарплатной структуре — даже если это ставило под угрозу продления контрактов или потенциальные трансферы.

Ключевая идея — не делать исключений из установленных правил, чтобы избежать «эффекта домино», который может выйти из-под контроля. При этом в отдельных случаях «Реал» все же проявлял гибкость.

История знает примеры напряженных переговоров — Криштиану Роналду и Серхио Рамос проходили через подобные ситуации. Португалец продлил контракт в 2013 году на условиях, максимально приближенных к его ожиданиям — примерно через год после того, как заявил прессе, что не празднует голы, потому что «ему грустно».

Испанец сделал то же самое в 2015‑м — после того, как стал героем финала Лиги чемпионов и помог клубу выиграть «Десиму» в 2014‑м. Тогда активно обсуждался интерес «Манчестер Юнайтед», что усиливало его переговорные позиции.

В обоих случаях процесс был публичным и конфликтным, но в итоге футболисты остались довольны. Однако ближе к концу их карьеры сценарий был иным.

В 2018 году «Реал» не согласился на финансовые требования Роналду по новому контракту, и он перешел в «Ювентус». В 2021-м клуб отозвал предложение о продлении соглашения с Рамосом, поскольку защитник настаивал на более длительном контракте, несмотря на негласное правило «Реала» — продлевать соглашения с игроками старше 30 лет только на один год.

Почему часть болельщиков «Реала» освистывает Винисиуса?

Если говорить прямо, Винисиус в этом сезоне не оправдывает ожиданий — и люди из его окружения допускали подобное развитие событий еще прошлым летом. Перед стартом нового розыгрыша Ла Лиги в августе источники из лагеря игрока предупреждали: «Это будет непростой сезон».

Это отражало раннее напряжение в отношениях между Винисиусом и Хаби Алонсо, который пришел на смену Карло Анчелотти в мае и руководил командой на клубном чемпионате мира в июне–июле.

Алонсо планировал оставить Винисиуса в запасе на полуфинал против «ПСЖ» (французский клуб выиграл 4:0), но травма Трента Александера-Арнольда изменила планы. Винисиус вышел в старте, но был вынужден играть на правом фланге, чтобы взаимодействовать с Мбаппе и воспитанником клуба Гонсало Гарсией — и это бразильцу категорически не понравилось.

Отношения тренера и игрока стали постоянным источником внутреннего напряжения и внешних обсуждений. Кульминация наступила в первом «Эль-Класико» сезона. На 72-й минуте при счете 2:1 в пользу «Реала» Алонсо заменил Винисиуса, что вызвало бурную реакцию футболиста.

Покидая поле, он не сдерживал эмоций. Камеры DAZN зафиксировали его слова: «Всегда я. Я ухожу из команды, так будет лучше. Я ухожу».

Многочисленные источники внутри клуба расценили тот эпизод как ключевой поворотный момент сезона. Победа 2:1 позволила «Реалу» уйти в отрыв от «Барселоны» на пять очков после десяти туров. Но уже к январю мадридцы отставали от своего принципиального соперника на четыре очка, и Алонсо был уволен.

В первом домашнем матче после его отставки — спустя три дня после поражения от «Альбасете» из Сегунды в Кубке Испании (это был дебют Альваро Арбелоа у руля команды), Винисиус оказался в центре шквала свиста и недовольства на «Бернабеу». Болельщики освистывали его и одновременно скандировали призывы к отставке Флорентино Переса.

Под руководством Арбелоа «Реал» отстал от «Барселоны» еще сильнее — теперь разрыв составляет одиннадцать очков. При этом результативность Винисиуса заметно выросла, хотя он все равно остается удобной мишенью для раздраженных фанатов.

При Алонсо бразилец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 33 матчах. При Арбелоа на его счету уже 12 голов и семь ассистов в 21 игре — и именно он стал главным атакующим оружием команды в ключевых встречах во время отсутствия травмированного Килиана Мбаппе.

Винисиус — далеко не единственный игрок «Реала», которого освистывали на «Бернабеу». Но увидеть, как футболист забивает фантастический гол, а затем извиняется перед трибунами — как он это сделал во вторник в матче с «Алавесом» (2:1), — было действительно необычно.