GOAL разбирает, как конфликт с Алонсо и взлет Мбаппе лишили Винисиуса статуса главной звезды «Реала».

Менее чем за 20 минут до конца первого Эль-Класико нынешнего сезона на «Сантьяго Бернабеу» главный тренер «Реала» Хаби Алонсо при счете 2:1 в пользу мадридцев сделал двойную замену.

Федерико Вальверде спокойно принял решение тренера. Винисиус Жуниор — нет. Пять раз он с недоумением повторил: «Я?! », чем вызвал оправданное удивление своего наставника. «Давай, Вини, черт возьми! » — пытался урезонить его Алонсо. Но успокоить вингера было невозможно.

«Всегда я! Я ухожу из команды! Я ухожу! » — выкрикнул Винисиус, направляясь прямиком в подтрибунное помещение. «Так будет лучше, если я уйду, я ухожу». На этом этапе, возможно, так действительно будет лучше для всех, потому что позорная демонстрация неповиновения со стороны Винисиуса уже никого не удивляет.

Наоборот — это полностью соответствует его взрывному характеру. Еще одна истерика от игрока, который все больше рискует стать для «Реала» проблемой, не стоящей затраченных усилий…

Фиаско вокруг «Золотого мяча»

Еще совсем недавно «Реал» был готов терпеть, а порой даже поощрять эгоцентричное поведение Винисиуса. Бразильский вингер был абсолютно убежден, что прошлогодний «Золотой мяч» достанется именно ему. Более того, он не постеснялся упомянуть о своем «неминуемом триумфе» в перепалке с Гави в концовке разгромного поражения мадридцев от «Барселоны» (0:4) всего за два дня до церемонии в Париже.

Винисиус, Жюль Кунде и Гави globallookpress.com

Это стало наглядной демонстрацией его образа мышления. Винисиус, очевидно, считал, что хвастовство о «Золотом мяче» во время унизительного разгрома на глазах у собственных болельщиков от главного соперника — это остроумный выпад.

Для него личная слава оказалась важнее коллективного провала в командной игре. Но это обернулось против самого бразильца: Винисиус не выиграл «Золотой мяч» — и воспринял это крайне болезненно.

Хотя Родри стал абсолютно заслуженным обладателем «Золотого мяча»-2024, Винисиус отказался присутствовать на церемонии чествования полузащитника «Манчестер Сити».

Более того, ни один представитель «Реала» в Париж не приехал. «Очевидно, что France Football и УЕФА не уважают "Реал" Мадрид, — сообщил анонимный источник AS. — А "Реал" не появляется там, где его не уважают».

Это была настоящая истерика, доведенная до абсурда. Мадрид и Винисиус почувствовали себя оскорбленными — но именно они проявили неуважение к Родри.

И все же бойкот «Золотого мяча» — акция, которую клубу было относительно легко поддержать. Совсем другое дело — очевидный личностный конфликт Винисиуса с Алонсо. Это куда более серьезная проблема для Флорентино Переса и его команды.

Приход Алонсо

Алонсо — лидер, которого сложно не уважать, о чем могут подтвердить в «Байере», выигравшем с ним «дубль». Однако испанец вовсе не придерживается столь же либерального подхода к управлению командой и тактике, как его предшественник на посту наставника «Реала» Карло Анчелотти.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Отношения Анчелотти с Винисиусом и другими бразильцами в раздевалке «Сантьяго Бернабеу» носили почти отцовский характер — и именно этот фактор во многом повлиял на назначение итальянца главным тренером сборной Бразилии.

Поэтому было очевидно: появление Алонсо в «Реале» неизбежно заденет чьи-то чувства, по крайней мере поначалу. Но это даже считалось плюсом — после провального последнего сезона при Анчелотти многим звездам мадридцев требовалась меньшая свобода и большая структурность.

Килиан Мбаппе, безусловно, процветает при новом тренере. В прошлом сезоне француз завоевал «Золотую бутсу» Европы, забив 31 гол в 34 матчах Ла Лиги, но сейчас его результативность еще выше, а игра стала разнообразнее и ярче.

Сегодня Мбаппе, без малейших сомнений, лидер атак «Реала» и лицо клуба, что полностью соответствует плану Флорентино Переса. Именно ради этого президент вложил колоссальные усилия, средства и время, чтобы убедить француза покинуть «Пари Сен-Жермен» ради Мадрида.

Однако побочный эффект этого очевиден — Винисиус больше не чувствует той степени признания и важности, которую имел на «Сантьяго Бернабеу» раньше.

Нарастающее напряжение между игроком и тренером

Текущий контракт Винисиуса истекает через два года, и его еще можно продлить. Однако если еще в прошлом сезоне продление считалось почти формальностью, то теперь будущее форварда окутано неопределенностью — и причина в напряженных отношениях между Винисиусом и Алонсо.

Винисиус и Хаби Алонсо globallookpress.com

Первые признаки конфликта проявились на клубном чемпионате мира, когда Алонсо сообщил Винисиусу, что тот не выйдет в стартовом составе на полуфинал против «Пари Сен-Жермен». Это решение игрок воспринял крайне болезненно.

В итоге Винисиус все же начал матч в Ист-Ратерфорде — но только из-за травмы Трента Александера-Арнольда, и даже тогда 25-летний бразилец был недоволен тем, что его использовали «не на своей позиции» — на правом фланге. Тем не менее, он внес вклад в успешное начало сезона-2025/26 для «Реала».

Однако вскоре стало очевидно, что Винисиусу не нравится ни периодическая ротация, ни регулярные замены, которые проводит Алонсо. В матче против «Эспаньола» 20 сентября, за 13 минут до конца встречи при счете 2:0, Алонсо заменил Винисиуса на Родриго. Реакция последовала мгновенно: бразилец в ярости размахивал руками, а затем со злостью швырнул бутылку с водой на землю.

«Я не собираюсь раздувать из мухи слона»

Винисиус и его окружение наверняка возразили бы, но ему на самом деле повезло, что у него настолько уравновешенный тренер, как Алонсо — человек, который справляется с детскими выходками игрока с тем же классом, что демонстрировал и во время своей футбольной карьеры.

Франко Мастантуоно и Хаби Алонсо globallookpress.comgloballookpress.com

После вспышки эмоций в матче с «Эспаньолом» Алонсо отметил, что Франко Мастантуоно, который покидал поле одновременно с Винисиусом, тоже был недоволен заменой.

Франко сказал мне: «Вы правда меня снимаете? » Я ответил: «Да». С Вини случилось что-то похожее, но такое бывает со всеми. Я очень доволен игрой Винисиуса. Единственное, чего ему сегодня не хватило — это гола. Да, он покидал поле в тот момент, когда чувствовал себя лучше всего, и я мог бы подождать с заменой. Но я понимал, что нам нужны свежие силы, чтобы сохранить контроль над игрой. Календарь тяжелый, и мы должны продолжать работать в том же темпе. Хаби Алонсо Главный тренер «Реала»

Когда через пару дней журналисты вновь попытались вывести Алонсо на подробности, он проявил еще больше эмпатии:

«Я тоже был игроком, — напомнил он накануне матча с "Леванте". — Когда меня заменяли, это тоже не всегда было приятно. Так что [разочарование] — это нормально, естественно. Мы поговорили после игры — мне важно быть рядом с игроками. И я не собираюсь раздувать из мухи слона».

Винисиус же, похоже, не способен на подобное самообладание.

«Флорентино Перес от него избавится»

Эмоциональный срыв Винисиуса в Эль-Класико неизбежно вызвал огромный резонанс. Это был не матч с «Эспаньолом». Это была «Барселона». Главное противостояние мирового футбола. За игрой следил весь мир — и у каждого нашлось свое мнение.

Кристоф Дюгарри globallookpress.com

Бывший игрок сборной Бразилии Луис Фабиано обвинил соотечественника в «неуважении» к Родриго, который вышел на замену. А экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри выразил то, что думают многие, заявив, что устал от выходок Винисиуса.

Он все время ноет, все время жалуется на судью, на соперников — сейчас он просто невыносим. Ты можешь разозлиться, когда тебя снимают с игры: опустить голову, бурчать себе под нос. Но оскорблять тренера — это уже перебор. Ты когда-нибудь думал, что если тренер не выпускает тебя или заменяет, возможно, ты просто не показываешь нужный уровень? Уходи, парень, уходи. Ты играешь недостаточно хорошо. Он далеко не на уровне последних сезонов. Ему нужно пересмотреть отношение к себе. Он — потенциальный обладатель «Золотого мяча», лидер сборной Бразилии, один из лучших игроков «Реала». Но если он хочет оставаться на этом уровне, он должен показывать другое. Флорентино Перес от него избавится. Кристоф Дюгарри экс-форвард сборной Франции

Стив Макманаман был раздражен тем, что из-за Винисиуса в тени оказалась важнейшая победа его бывшего клуба.

Мы не должны обсуждать парня, которого заменили на 75-й минуте. Это сводит меня с ума. Потому что дело не в Винисиусе, а в команде. В коллективе. В победе. В том, чтобы уйти в отрыв на пять очков. В том, чтобы обыграть «Барселону» после четырех поражений в прошлом сезоне. В том, чтобы выиграть первое Эль-Класико Хаби Алонсо в роли тренера. Стив Макманаман экс-полузащитник «Реала»

«Такое случается в футболе»

У Винисиуса, впрочем, нашлись и защитники. Тони Кроос, например, в своем подкасте заявил, что «никто не может судить или представить себе эмоции», которые испытывает игрок, когда выходит на поле в Эль-Класико при 80 тысячах зрителей.

Винисиус и Тони Кросс globallookpress.com

«На холодную голову и с небольшой дистанцией, он, вероятно, подумает: "Ну, я мог бы сдержать эмоции чуть дольше". Как видно по кадрам, это было выражено не самым идеальным образом», — признал бывший полузащитник мадридцев. — «Но хочу подчеркнуть: это совершенно исключительная эмоциональная ситуация — оказаться там, в таком матче».

И что даже важнее, на защиту Винисиуса выступил его партнер по команде Дин Хёйсен. Центральный защитник сборной Испании обвинил медиа в том, что они «раздули огромный скандал» из пустяка. «Он извинился — и это справедливо, на мой взгляд. Он отличный партнер и классный парень, ничего страшного не произошло. Такое случается в футболе».

Однако проблема аргумента Хёйсена в том, что само извинение, пожалуй, было даже хуже, чем поступок. В заявлении из 98 слов Винисиуса о его срыве не было ни одного упоминания тренера.

По сути, он извинился перед всеми, кроме человека, которого оскорбил. И это не было случайностью. Отсутствие даже намека на Алонсо — абсолютно осознанное решение. Равно как и выбор момента: извинение появилось в день публикации материала The Athletic, где анонимный источник заявил, что Алонсо «думает, что он Пеп Гвардиола, хотя пока он просто Хаби».

Алонсо, к его огромной чести, не стал опускаться до борьбы за публичную симпатию между тренером и игроком. Он похвалил Винисиуса за его «ценное» и «позитивное» извинение и попытался закрыть тему.

Но история далека от завершения. Об этом говорят новые утечки: AS утверждает, что Винисиус теперь «серьезно рассматривает» возможность ухода из клуба, а BILD и вовсе пишет, что решение о продаже вингера в конце сезона уже принято.

И вполне вероятно, что Винисиус действительно окажется в Саудовской Аравии — слухи об этом ходят давно. Его лучшие годы еще впереди, но трудно представить, что какой-то топ-клуб Европы заплатит те самые €150 млн (£132 млн / $174 млн), которые, по слухам, хочет получить «Реал».

Мбаппе — новый король Мадрида

Разумеется, до следующего лета многое может измениться — особенно на «Бернабеу», где тренер никогда не застрахован от кризиса после пары поражений. Но сейчас позиции Алонсо невероятно прочны: мадридцы возглавляют Ла Лигу, а положение Винисиуса ослаблено его капризами и нестабильной формой (ни голов, ни результативных передач в пяти последних матчах во всех турнирах).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Он может по-прежнему считать себя лучшим футболистом мира — но он уже даже не лучший игрок на «Бернабеу». Как недавно заявил бывший игрок сборной Франции Эмманюэль Пети в интервью JeffBet, Мбаппе — новый «король» Мадрида.

Винисиус расстроен тем, что ему платят меньше и что команда строится вокруг Мбаппе. Казалось, что даже Джуд Беллингем сначала был недоволен появлением Мбаппе, потому что стал забивать меньше, но сейчас все изменилось. Изменилось все: медиа, атмосфера в раздевалке, тактика на поле. Беллингем ведет себя профессиональнее и умнее в коммуникации, чем Винисиус. Эмманюэль Пети экс-полузащитник сборной Франции

Еще более тревожным для бразильца выглядит наличие в составе «Реала» целой группы перспективных тинейджеров, способных занять его место в стартовой схеме Алонсо — Франко Мастантуоно и Эндрик уже стучатся в дверь основы. Более того, если Винисиуса продадут, вырученные средства легко можно будет вложить в суперфорварда ( Эрлинг Холанн, например?!), если Алонсо решит перевести Мбаппе на левый фланг.

Конечно, сам тренер сейчас никогда не скажет об этом публично. Пока он старается сохранить мир в раздевалке, понимая, насколько ценным может быть Винисиус для борьбы за трофеи в этом сезоне.

Однако Алонсо уже признал: чтобы Винисиус вернулся на свой топ-уровень, «он должен чувствовать себя важным и комфортно». Сейчас же очевидно, что ни того, ни другого нет. И в следующий раз, когда он снова пригрозит уходом, «Реал» вполне может сам открыть перед ним дверь.