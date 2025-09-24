Политика и паранойя: почему «Реал» бойкотирует «Золотой мяч»

Церемония вручения «Золотого мяча» — пожалуй, самое престижное и значимое событие в футбольном календаре, когда лучшие игроки и тренеры Европы получают признание перед многомиллионной мировой аудиторией.

Для многих футболистов завоевание «Золотого мяча» — одна из главных карьерных целей. Поэтому трудно понять, почему «Реал» фактически решил бойкотировать мероприятие. На это решение больше всего повлиял могущественный президент клуба Флорентино Перес.

Прошлой осенью это вызвало шок: испанский клуб в самый последний момент — когда уже 50 сотрудников были готовы к поездке — отказался от участия в церемонии. Поводом стало известие о том, что никто из семи номинированных игроков «Мадрида», включая Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема (занявших второе и третье места), не получил главный приз, который достался Родри из «Манчестер Сити».

В итоге получилось неловко: Карло Анчелотти так и не смог лично получить награду лучшему тренеру 2024 года. Никого от «Реала» не оказалось и на сцене, чтобы принять премию лучшему клубу года. Сам Анчелотти, которого в мае сменил на посту Хаби Алонсо, получил свой приз только на прошлой неделе. Клуб же официально никак не отметил эти награды.

И в этом году игроков мужской команды «Реала» снова не было на церемонии в Париже, хотя Винисиус, Беллингем и Килиан Мбаппе вновь были номинированы на «Золотой мяч». У Тибо Куртуа был шанс взять приз лучшему вратарю, а 20-летний защитник Дин Хёйсен претендовал на «Трофей Копа» — награду лучшему футболисту мира до 21 года.

Чтобы разобраться в ситуации, The Athletic провёл более двух десятков бесед с нынешними и бывшими сотрудниками «Реала», источниками из окружения игроков и тренеров, как прошлых, так и действующих, а также с другими представителями индустрии, напрямую работавшими с клубом в эпоху президентства Переса.

Все они попросили об анонимности, чтобы рассказать честно, как на самом деле устроены дела на «Сантьяго Бернабеу».

Между тем все остальные ведущие клубы Европы отправили делегации на блестящую церемонию в театре «Шатле» — независимо от того, есть ли у их игроков реальные шансы на победу.

Создаётся впечатление, что для «Реала» «Золотого мяча» просто не существует: клуб не упомянул награду ни на одном из своих официальных медиаканалов. Все источники, с которыми общался The Athletic и которые в курсе внутренних процессов, сошлись во мнении: подобное решение мог принять только Перес.

За два срока своего президентства (2000–2006 и с 2009 года по настоящее время) 78-летний функционер настолько централизовал власть, что каждое окончательное решение в клубе принимает именно он.

«Флорентино контролирует всё: спортивную часть, коммуникации, бизнес, каждый департамент клуба. Он над всеми», — рассказал один из источников, который регулярно сотрудничал с «Реалом» в последние десять лет.

Однако позиция по «Золотому мячу» создала проблемы для сотрудников клуба, чья работа связана с продвижением бренда «Реала» и взаимодействием со спонсорами и коммерческими партнерами. Ведь это самая престижная церемония награждения в футболе, которая позволяет улучшить имидж клуба и расширить фанатскую базу. Резкий бойкот многие внутри организации восприняли как серьезный репутационный удар.

«Большинство в клубе сочли это ужасным решением, особенно учитывая его тайминг и форму, в которой оно было объявлено. Это вызвало сильное раздражение», — говорит источник среди персонала.

Для многих на «Бернабеу» это стало очередным примером «осажденной крепости» в эпоху Переса. Несколько собеседников рассказали, что президент давно убежден: Испания делится на тех, кто любит «Реал», и тех, кто его ненавидит. Один из них подытожил: «Флорентино искренне верит, что половина Испании — мадридисты, а другая половина — анти-мадридисты».

К числу «анти-мадридистов», по словам источников, Перес добавил и УЕФА с ее президентом Александером Чеферином после того, как в апреле 2021 года провалился проект Суперлиги. Люди, знакомые с ходом мыслей Переса, утверждают, что он считает, что УЕФА повлияло на то, чтобы в прошлом году награду не отдали игроку «Реала» — в наказание за то, что клуб продолжает продвигать идею Суперлиги. Хотя формально обладателя «Золотого мяча» определяют 100 независимых журналистов.

Многие сотрудники «Реала» со стажем, особенно в департаменте коммуникаций, уверены: значительная часть футбольного мира работает против клуба. Эта установка помогает понять, почему Real Madrid TV (RMTV) столь агрессивно и с ожесточением атакует тех, кого считает врагами. Например, испанских арбитров или президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

Контент на канале напрямую не прописывается Пересом или руководством, но все прекрасно знают редакционную линию: жёстко выступать против любых «анти-мадридистов». Один из бывших сотрудников отметил, что телеканал, который в Испании транслируется бесплатно и доступен во всем мире в режиме онлайн, важен для Переса «по политическим причинам».

Такой контроль над коммуникацией помог Пересу (еще до того, как он стал успешным бизнесменом, он мечтал о карьере политика) внести изменения в устав «Реала», серьезно ограничившие число возможных соперников на выборах президента. Он же позволил продолжать поддерживать проект Суперлиги и вести постоянные войны за деньги и власть с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Вспышки возмущения также служат отвлекающим маневром для болельщиков в моменты, когда команда играет плохо. Бойкот церемонии «Золотого мяча» в прошлом году совпал всего через несколько часов после разгрома от «Барселоны» (0:4) на «Бернабеу». Самые жесткие нападки на судейство в начале 2025 года тоже пришлись на отрезок, когда «Реал» переживал тяжелый сезон и завершил его без крупных трофеев.

«Мы против всех и всего», — сказал один из экспертов RMTV в эфире сразу после финала Кубка Испании против «Барсы» в прошлом году. Руководство «Реала» тогда дало понять, что даже рассматривало возможность бойкота матча после того, как арбитры эмоционально пожаловались на ролики с обвинениями в их адрес, которые показывали на клубном телеканале в преддверии игры.

«Барселона» выиграла трофей, но вместо анализа еще одного поражения в Эль-Класико болельщикам «Реала» транслировали месседж: руководство снова защищает их от атак со всех сторон.

Когда в начале августа были объявлены номинанты на «Золотой мяч»-2025, мадридский клуб никак не отреагировал на эту новость ни на сайте, ни в соцсетях.

В женской команде в список попала шотландка Каролин Уиэр. Однако клуб публично никак не отметил ее достижение. То же самое касается и Линды Кайседо, номинированной на приз лучшей футболистке мира до 21 года.

Вокруг клуба никто не сомневается: взгляды Переса на УЕФА и журнал France Football, который совместно организует награждение, не изменились. Большинство сотрудников и источники из окружения игроков мужской команды давно смирились с мыслью, что снова не поедут в Париж.

Хотя в этом году «Золотой мяч» не достался игроку «Реала», сама номинация — огромная возможность благодаря мировой огласке. А ещё это чувство личной значимости и признания, столь важное для топ-спортсменов.

«У меня вообще нет по этому поводу никакого мнения», — иронично и с долей обреченности заметил человек из окружения одного из игроков.

На прошлой неделе источник в клубе объяснил, что футболистам будет трудно отправиться в Париж: на следующий день у «Реала» матч с «Леванте».

Ирония ситуации в том, что сам «Золотой мяч» раньше имел огромное значение для проекта Переса в «Реале». Многие «галактикос» его первого президентского срока были обладателями этой награды — Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Майкл Оуэн и Роналдо. Во вторую эпоху клуб гордо отмечал победы Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Луки Модрича (2018) и Карима Бензема (2022).

«Стоило бы вручать "Золотой мяч" и лучшему президенту», — пошутил Перес в эфире испанской радиостанции Cadena Ser на церемонии 2017 года. Сегодня же мало кто на «Бернабеу» находит в отношениях клуба с этой наградой хоть что-то смешное.

Большинство собеседников отмечают: в конечном счете, присутствуют ли игроки на церемонии или Real Madrid TV атакует ли судей, на результатах команды это не сказывается. За 22 завершенных сезона эпохи Переса «Реал» выиграл 37 трофеев, а доходы клуба выросли в несколько раз и в сезоне-2024/25 составили почти 1,2 млрд евро — больше, чем у любого другого клуба мира.

И всё же вечная борьба с мнимыми врагами имеет свою цену. За пределами мадридского пузыря имидж клуба явно страдает. В итоге ущерб ложится на игроков, тренеров, сотрудников и всех, кому приходится жить и работать в атмосфере постоянного напряжения и паранойи.

«Этот шум не помогает, — говорит агент бывшего игрока "Реала". — Постоянное противостояние со всем миром изматывает».

«Клуб уровня "Реала" не может воевать со всеми сразу: с Ла Лигой, с УЕФА, с France Football. "Реал" слишком велик для этого, но нынешняя политика клуба — с арбитрами, с видео — для меня абсолютно непонятна.

Нельзя бесконечно воевать со всем миром».