5 самых громких побед в карьере Энтони Смита

Неделей ранее Энтони Смит завершил карьеру, проиграв нокаутом в первом раунде Миньяну Чжану. Он никогда не был любимчиком UFC, не получал щедрых подарков и проходных соперников, но именно его умение выигрывать вопреки всему заслужило уважение миллионов

Энтони Смит против Волкана Оздемира

Октябрь 2018-го. Смит только что перешел в полутяжелый вес, и промоушен решил проверить его на прочность, дав в соперники Волкана Оздемира — того самого, кто год назад дрался за титул с Кормье.

Казалось, швейцарец просто переедет новичка дивизиона. Но Энтони, как всегда, пошел против сценария. Оздемир начал встречу довольно агрессивно: многоударные комбинации, прессинг, попытки загнать Смита в угол.

Волкан Оздемир globallookpress.com

Но уже к концу первого раунда стало ясно — Энтони не собирается сдаваться. Во второй пятиминутке он уже сам пошел вперед, прижал Оздемира к сетке и начал методично разбивать коленями корпус. Зрители были удивлены: никто не думал, что Смит способен так доминировать в клинче.

А потом случилось невероятное. В третьем раунде Энтони повалил соперника, вышел ему за спину и закрыл удушающий прием. Оздемир постучал и сдался. UFC, продвигавший швейцарца вверх, остался с ни с чем.

Зато Смит получил бонус за «Выступление вечера» и мгновенно ворвался в топ-5 дивизиона. Именно после этого боя фанаты заговорили: «Да, этот парень может драться за пояс».

Энтони Смит против Эктора Ломбарда

Эктор Ломбард и Энтони Смит globallookpress.com

Ломбард — гроза Bellator, дзюдоист олимпийского уровня, боец с 19-ю нокаутами в послужном списке. Смит же подходил к их бою в сентябре 2017 года после двух побед и поражения в трех поединках. Ставки были 3:1 в пользу Эктора, но букмекеры прогадали.

Первый раунд прошел под диктовку кубинца: клинч, контроль у сетки, попытки задушить Смита в стойке. Но во втором отрезке Энтони начал выскальзывать из захватов и бить в ответ.

А в третьем случилось то, чего никто не ждал. Ломбард, привыкший давить за счет своей физической мощи, вдруг начал сдавать. Смит поймал его на ошибке: пробил навстречу локтем, потряс оппонента и далее обрушил град ударов. Рефери остановил бой, и американец выиграл техническим нокаутом!

Позже Ломбард признался: он недооценил «Львиное сердце», решив, что тот сломается после первого же натиска. Но Энтони, как всегда, переждал стартовый навал и наказал оппонента.

Эта победа стала для него спасательным кругом. Вместо увольнения из UFC он получил новый контракт. А Ломбард, кстати, после того боя так и не оправился, став проигрывать всем подряд.

Энтони Смит против Рашада Эванса

Рашад Эванс globallookpress.com

Рашад Эванс экс-чемпион и живая легенда ММА. Но к моменту боя со Смитом в июне 2018-го он уже два года не выигрывал, и многие считали, что UFC просто списывает ветерана со счетов. Казалось, Энтони должен был победить Эванса в монотонной перестрелке ввиду свежести и молодости.

Однако все закончилось очень быстро, а сам бой продлился лишь 53 секунды. Смит начал с низкого кика, который выбил Эванса из равновесия, а следом вонзил колено в печень. Рашад мгновенно рухнул на настил, и рефери тут же остановил бой. Зал возликовал: фанаты не ожидали, что Смит разберется с легендой так быстро.

После того поражения Эванс объявил о завершении карьеры. Для Смита же это стало моментом громкого триумфа. UFC наконец-то заметил парня из Небраски и стал давать ему по-настоящему большие бои.

Энтони Смит против Маурисио Руа

Энтони Смит || Highlights 2020 [HD]

Спустя месяц после яркой победы над Эвансом, «Львиное сердце» согласился на поединок с очередным экс-чемпионом полутяжелого веса UFC. Мариусио Руа долгое время считался бойцом, которого невозможно нокаутировать.

До встречи со Смитом он ни разу не проигрывал в первом раунде. Но Энтони обожал ломать стереотипы. С первых секунд Смит пошел вперед, засыпав бразильца джебами.

«Сегун» попытался ответить, но пропустил хук слева и оказался у сетки. Тут Энтони включился на полную: серия из 20-ти ударов без перерыва и рефери остановил бой на отметке в одну минуту и 40 секунд!

Позже Руа сказал, что не ожидал такой агрессии. А Смит скромно пожал плечами: «Я просто делал свою работу». Эта победа принесла ему второй бонус в полутяжелом весе за «Выступление вечера» и окончательно убедила промоушен дать ему титульный бой.

Энтони Смит против Александра Густафссона

Александр Густафссон globallookpress.com

Густафссон дважды дрался с Джоном Джонсом и в отличие от Энтони дал ему невероятно трудный бой. Шведа считали фаворитом, но Смит летом 2019-го снова вышел в клетку с запредельной мотивацией закрыть неудачу после проигрыша «Баунсу».

Первые два раунда прошли под диктовку Густафссона: точные джебы, грамотные перемещения, контроль дистанции. Но в третьей пятиминутке Энтони начал подбираться к оппоненту все ближе.

Развязка наступила в четвертом раунде. Смит прошел в ноги, повалил шведа на пол и вцепился в его шею. Густафссон бил по ребрам, пытаясь вырваться, но Смит только сильнее затягивал захват. Через пару мгновений Александр сдался — все было кончено.

Этот бой стал для Смита пропуском к потенциальному реваншу с Джонсом. Да, первый поединок он проиграл, но победа над Густафссоном навсегда вписала его имя в историю. Швед после той неудачи резко сдал позиции, а Смит продолжил драться, как всегда, с сердцем льва.

Со временем американец и сам перешел в статус ветерана, завершив свой путь в ММА после поражения нокаутом от Миньяна Чжана на недавнем турнире UFC в Канзасе. Энтони не ушел непобежденным и не стал чемпионом.

Но именно такие бойцы, как он, напоминают, что UFC — это не только про титулы и рейтинги. Это про характер, про умение вставать после падений и биться даже тогда, когда все против тебя. Его 5 главных побед не просто строчки в статистике. Это история человека, который никогда не сдавался.