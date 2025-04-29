Тяжелейшая победа Гэрри. Успех в бою с Пратесом подарил ирландцу надежду на титульник

Иэн Гэрри закрыл единственное поражение в карьере в поединке с Карлосом Пратесом. На UFC Kanzas ирландец одержал волевую победу единогласным решением

Трудный бой, громкая победа

Далеко не каждый боец из топ-10 готов выйти в октагон на трехнедельном уведомлении против серьезного проспекта, ставя на кон свое высокое место в рейтинге. Ведь риск получить поражение очень велик.

Однако Иэн Гэрри во второй раз кряду согласился принять участие в бою с сильным соперником без должной подготовки. Карлос Пратес, который изначально должен был встретиться с Джеффом Нилом, за год набил в UFC серию из четырех побед нокаутом в первом раунде.

Бразилец занял 13-ю позицию в рейтинге полусреднего веса и был настроен на очередную викторию. С самых первых секунд встречи бразилец занял центр октагона и прессинговал Гэрри, заставляя того тратить слишком много сил на перемещения.

Карлос раз за разом готовил фирменный хук с левой, а также пытался достать до головы ирландца хай-киком. Однако Гэрри раскусил все уловки оппонента, а ближе к перерыву отправил представителя «Боевых ботаников» на настил.

UFC Канзас: Иэн Мачадо Гэрри — Слова после боя

Пратес в этом поединке будто забыл про защитные действия. Бразилец прямолинейно шел вперед, но его атаки для Иэна выглядели слишком читаемыми. Второй отрезок получился небогатым на события, а вот третий едва не стал для Карлоса фатальным.

После очередной неудачной атаки бразильца Иэн пробил джеб, апперкот и 2 хука, после чего Пратес едва устоял на ногах. Но развить свой успех у ирландца не вышло. Уже через пару мгновений Карлос пришел в себя и продолжил идти вперед.

Ближе к чемпионским раундам Иэн стал замедляться. Пару раз он удачно перевел визави на настил, однако тот сразу же вставал на ноги. В заключительном отрезке ирландец сильно просел по кардио и просто выживал под прессингом противника.

Под занавес встречи Иэн оказался на канвасе после неудачного тейкдауна. Пратес выбросил более десятка ударов по лежащему оппоненту, но финишировать его так и не смог. С большим трудом Гэрри достоял до гонга и выиграл бой единогласным решением.

Пратес не стал легкой мишенью

Иэн Гэрри против Карлоса Пратеса globallookpress.com

Так Карлос Пратес потерпел свое первое поражение в UFC. И теперь у «Боевых ботаников» в лучшей лиге мира 19 побед и один проигрыш, хотя в пятом раунде бразилец был близок к 20-й виктории для своей команды.

Вообще, оба бойца заслуживают уважения. Карлос доказал, что не зря занимает место в рейтинге. Несмотря на поражение, бразилец оставил о себе приятное впечатление. А фанаты и эксперты получили ответ на вопрос: сможет ли Пратес удачно конкурировать против оппонентов с высоким уровнем борьбы.

Цифры прошедшего поединка говорят сами за себя: у Гэрри лишь 4 из 19-ти тейкдаунов оказались удачными при контроле в партере около 2 минут суммарно. Ирландец, может, и не лучший борец дивизиона, но один из.

Ведь в предыдущем поединке он едва не выиграл удушающим приемом у Шавката Рахмонова. Да и того же Майкла Пейджа ему удалось победить за счет борьбы. Но против Пратеса грэпплинг и БЖЖ никаких дивидендов не принесли.

При этом в целом Гэрри показал себя, как универсального бойца, а решающим фактором его успеха стала более высокая точность ударов при работе вторым номером. Да и попаданий, дошедших до цели, у ирландца в полтора раза больше, чем у соперника.

Вопросов к судейскому решению нет. Иэн выиграл заслуженно в поединке с непростым соперником, хоть и временами он находился на грани поражения. Для ирладнца важно было закрыть неудачу в битве с Рахмоновым, и он это сделал.

С турнирной точки зрения победа над Пратесом ничего не дает. Иэн так и остался за пределами топ-5, потому соперник в преддверии их боя шел 13-м. Но тот факт, что ирландец спас уже второй турнир кряду, выйдя на коротком уведомлении, не остался незамеченным.

Взяв в руки микрофон после победы, Гэрри обратился к руководству промоушена с просьбой сделать его запасным в титульном противостоянии на UFC 316, которое состоится через 2 недели. И президент лиги Дана Уайт дал зеленый свет.

У Мухаммада и Маддалены могут возникнуть проблемы против Гэрри

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

Белал Мухаммад уже один раз снялся с поединка с Шавкатом Рахмоновым в ноябре прошлого года. Поэтому подобный ход со стороны UFC выглядит логичным. Если Белал не выйдет во второй раз, его могут лишить звания чемпиона.

Или же промоушен введет временный пояс, а победитель боя между Гэрри и Джеком Маддаленой получит статус претендента на основной титул. Таким образом, Иэн в чемпионской гонке окажется выше Рахмонова, которому проиграл.

Но есть ли шансы против Мухаммада и Маддалены? Оба хоть и пребывают в хорошей форме, но, порой, допускают серьезные ошибки. Например, Джек испытывает большие проблемы в партере, и перевести его на настил не так уж и сложно.

С этой задачей легко справился Гилберт Бернс в прошлом году, ныне пребывающий на спаде. Тогда Маддалена проигрывал поединок в одностороннем порядке, но его спасло летящее колено, которым он поймал бразильца в концовке.

Гэрри однозначно лучше Джека в партере и, как минимум, не хуже в стойке. Что касается Мухаммада, то в этом поединке гораздо сложнее. Несмотря на то, что Белал старше Иэна, его кардио на порядок выше.

Ирландец в чемпионских отрезках на фоне Пратеса, выкуривающего каждый день по полпачки сигарет, смотрелся посредственно. В бою с Мухаммадом может случиться тоже самое. Не стоит забывать про высокий уровень борьбы и неплохой контроль со стороны чемпиона.

Правда, Белал и сам позволяет оппонентам переводить себя. Например, так было в последнем поединке с Леоном Эдвардсом, где «Рокки» едва не финишировал палестинца в концовке в партере.

В стойке Мухаммад перерабатывает соперников за счет активности. Но главная проблема — это неумение выигрывать досрочно. И тут Иэна появляется неплохой шанс поймать чемпиона как в стойке, так и канвасе. На сегодняшний день Гэрри один из лучших полусредневесов в мире. Он — большая проблема для всего дивизиона.