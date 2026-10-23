В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Гранта Доусона и Нурулло Алиева в легком весе. Начало —19:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

Грант Доусон

Турнирное положение: Доусон выступает в UFC с 2017 года и за это время провел в октагоне уже 18 поединков, одержав 15 побед. В топ-15 рейтинга лёгкого дивизиона американец сейчас не значится, однако его послужной список позволяет на равных конкурировать с любой оппозицией.

Последние бои: За 5 предыдущих встреч у Гранта Доусона 4 победы и одно поражение. В мае этого года он задушил Матеуша Ребецки в третьем раунде. До этого, в декабре 2025-го, уступил техническим нокаутом Мануэлю Торресу уже на второй минуте боя. Еще раньше были три победы кряду — единогласным решением над Диего Феррейрой, техническим нокаутом против Рафы Гарсии и вновь решением против Джо Солеки.

Состояние бойца: Грант ярко выраженный грэпплер с большим арсеналом в партере. В клинче у сетки также умеет навязывать свою игру. Однако в стойке заметны явные пробелы — то же поражение нокаутом в бою против Бобби Грина за 33 секунды и провал в поединке с Торресом красноречиво говорят о проблемах с защитой.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Нурулло Алиев

Турнирное положение: Алиев — один из самых интересных проспектов легкого дивизиона. В UFC «Таджикский Орел» проводит уже пятый поединок. За карьеру Нурулло не потерпел ни единого поражения.

Последние бои: На счету Алиева 11 побед подряд в ММА. В июле этого года он одолел единогласным решением Майка Дэвиса, до этого в ноябре 2025-го так же по очкам прошел Шема Рока. В январе того же года Нурулло выиграл решением у Джо Солеки.

Состояние бойца: Нурулло специализируется на борьбе, а его фирменный стиль заключается в том, чтобы выматывать соперника переводами и контролем. У него хорошее кардио и грамотный выбор момента для тейкдауна.

С другой стороны, в UFC он ни разу не финишировал соперника, а уровень его предыдущей оппозиции заметно скромнее, чем у грядущего оппонента.

Статистика для ставок

Алиев выиграл все 11 поединков в карьере

Доусон одержал 4 победы в пяти последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем бою букмекеры предложили близкие котировки на исход поединка — победа Гранта Доусона оценивается в 1.94, успех Нурулло Алиева в 1.90. Тотал больше 2.5 раунда предлагают за 1.33.

Прогноз: Доусон куда более разносторонний боец, который способен навязать борьбу даже любому грэпплеру. При близких коэффициентах логичнее поставить на бойца с солидным опытом выступлений на топовом уровне. Грант воспользуется пробелами Нурулло в защите, заберет инициативу в клинче и выиграет этот поединок.

1.94 Победа Гранта Доусона Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на бой Доусон — Алиев принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Победа Гранта Доусона за 1.94.