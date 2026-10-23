В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Никиты Крылова и Абдул-Рахмана Яхьяева в полутяжелом весе. Начало — 18:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Никита Крылов

Турнирное положение: Крылов выступает в UFC с 2013 года и является одним из самых опытных бойцов полутяжелого дивизиона. На данный момент россиянин занимает 15-ю строчку рейтинга.

Последние бои: На дистанции в 5 предыдущих поединков у Крылова 2 победы и 3 поражения. В январе этого года он нокаутировал Модестаса Букаускаса в третьем раунде. До этого последовательно проигрывал досрочно Богдану Гуськову и Доминику Рейесу — оба раза в первом раунде. В июле Никита уступил техническим нокаутом Роберту Уиттакеру.

Состояние бойца: Накануне данного противостояния Никита возвращается после перелома челюсти, а подобные травмы требуют не только физического, но и ментального восстановления. Защита и реакция на агрессивный старт соперника в последнее время подводят — все три недавних поражения были досрочными.

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Абдул-Рахман Яхьяев

Турнирное положение: Яхьяев — экс-чемпион ARES FC, который получил контракт с UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. За карьеру Абдул-Рахман не потерпел ни единого поражения.

Последние бои: На счету Яхьяева 10 побед в десяти поединках. В апреле этого года он задушил Брэндсона Рибейро в первом раунде, а в июне одолел нокаутом Джулиуса Уокера. Еще раньше, в ноябре 2025-го, оформил сабмишен за 33 секунды в бою с Рафаэлем Серкейрой. Примечательно, что 6 последних боев Абдул-Рахмана завершились досрочно в первом раунде.

Состояние бойца: Яхьяев — универсальный боец с ярко выраженным агрессивным стилем. С другой стороны, уровень его предыдущей оппозиции оставляет вопросы.

До UFC Абдул-Рахманне встречал действительно серьезных соперников, и бой с Крыловым станет для него первым настоящим испытанием.

Статистика для ставок

Яхьяев выиграл все 10 поединков в карьере и не знает поражений

4 из пяти предыдущих встреч Крылова не дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Абдул-Рахману Яхьяеву — на его победу можно поставить за 1.19. Успех Никиты Крылова оценивается в 4.20.

Прогноз: Крылов даже при осторожном подходе рано или поздно идет в размен. Принимать тяжелые попадания после перелома челюсти — сомнительная затея, тем более что «Охотник» затягивать бой не привык. Каким бы ни был финиш — нокаут, технический нокаут или быстрый сабмишен — зрители увидят его в пределах первой пятиминутки или в самом начале второго отрезка. Другого сценария здесь ожидать сложно.

2.18 Тотал меньше 1.5 раунда Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на бой Крылов — Яхьяев принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Тотал меньше 1.5 раунда за 2.18.