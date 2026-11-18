21 ноября в Дохе состоится турнир UFC Fight Night 294. В главном событии вечера в полутяжелом весе встретятся Иржи Прохазка и Навахо Стирлинг

Бои предварительного карда

1. Дияр Нургожай в полутяжелом весе встретится с Аликом Лоренцем

2. Николас Мотта в легком дивизионе проведет бой с Домом Мар Фаном

3. Джейк Мэттьюс в полусреднем весе сразится с Тахиром Абдуллаевым

4. Амир Альбази в наилегчайшем дивизионе подерется с Алессандро Костой

5. Шамиль Газиев в рамках тяжелого дивизиона встретится с Талиссоном Тейшейрой

6. Сантьяго Луна в легчайшем весе проведет бой с Александром Топурией.

Амир Альбази (справа) globallookpress.com

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира поединок в среднем весе с участием Икрама Алискерова и Джареда Каннонира, представителей топ-15 дивизиона. Россиянин ранее уступил нокаутом в первом раунде Роберту Уиттакеру, но быстро закрыл ту неудачу и сейчас идет на серии из трех побед подряд.

В лиге Даны Уайта Икрам выиграл пять из шести поединков, последовательно пройдя Андре Муниза, Пак Чун Ена и Бруно Феррейру. Его соперник Джаред Каннонир хоть и имеет огромный опыт выступлений против сильнейшей элиты, но в свои 42 года уже заметно пошел на спад.

Американец проиграл четыре из пяти предыдущих боев: в последних встречах он уступил по очкам Майклу Пейджу и Кристиану Лерою Данкану, сумев одолеть на этом отрезке только Грегори Родригеса нокаутом.

Каннонир по-прежнему обладает тяжелым ударом, однако возраст и накопленный урон сильно сказываются на его скорости и выносливости. В последнем поединке американец выбросил всего 33 акцентированных удара за три раунда.

Если Алискеров не станет лезть в бездумные размены в дебюте и грамотно задействует прессинг с переводами, то без проблем заберет очередную победу.

Икрам Алискеров globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках наилегчайшего дивизиона выйдут Кедзи Хоригучи и Асу Алмабаев, занимающие пятую и седьмую строчки рейтинга. Последние поединки обоих бойцов сложились по-разному.

Хоригучи успешно вернулся в UFC в прошлом году, задушив в третьем раунде Тагира Уланбекова и переиграв по очкам Амира Альбази, но в июне уступил техническим нокаутом Манелю Капу.

Японец является базовым каратистом с молниеносной скоростью и огромным опытом, ведь за его плечами более сорока профессиональных поединков и чемпионские пояса в Rizin и Bellator.

Однако в свои 36 лет Хоригучи уже не так динамичен в поздних отрезках и периодически пропускает тяжелые удары.

Асу, напротив, находится на пике формы и идет на серии из трех побед подряд, две из которых добыл досрочно.

После проигрыша тому же Манелю Капу он уверенно прошел по очкам Хосе Очоа, поймал на гильотину Алекса Переса, а в июне заставил сдаться Чарльза Джонсона редким приемом — растяжкой Сулоева.

Стилистически поединок обещает быть очень конкурентным, ведь Хоригучи имеет заметное преимущество в размахе рук и остроте в стойке. Алмабаеву придется постоянно давить и искать счастья в борьбе, но японец обладает неплохой защитой от тейкдаунов и умеет быстро подниматься на ноги.

Брайан Ортега (слева) globallookpress.com

Далее в легком весе пройдет поединок с участием Дэна Хукера и Брайана Ортеги. Оба опытных ветерана сейчас находятся в тяжелой карьерной точке и отчаянно нуждаются в победе, чтобы остаться в обойме. Хукер подходит к встрече на серии из трех досрочных поражений кряду.

Новозеландец последовательно уступил сабмишеном Арману Царукяну, а затем проиграл техническими нокаутами Бенуа Сен-Дени и Салахдину Парнассу в сентябре 2026 года.

Брайан также переживает далеко не лучшие времена: американец проиграл два последних боя в полулегком весе и решил подняться в категорию до 70 кг из-за постоянных проблем с весогонкой.

После громкого реванша против Яира Родригеса, которого он задушил в третьем раунде, Ортега уступил единогласными решениями судей Диего Лопесу и Алджамейну Стерлингу.

Брайан большой мастер бразильского джиу-джитсу, он способен накинуть треугольник или гильотину из любого положения. Но в легком дивизионе ему будет очень сложно переводить на землю такого габаритного бойца, как Хукер. А вот в стойке Дэн, пожалуй, выглядит предпочтительнее.

Стерлинг и Прохазка против молодых нокаутеров

Алджамейн Стерлинг против Генри Сехудо globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе встретятся четвертый номер рейтинга Алджамейн Стерлинг и Кевин Вальехос, занимающий 11-ю позицию. Экс-чемпион легчайшего дивизиона уже отлично освоился в новой весовой категории, где провел четыре поединка и добыл три уверенные победы, уступив за это время лишь Мовсару Евлоеву по очкам.

К бою в Катаре Стерлинг подходит после двух побед единогласными решениями в пятираундовых битвах против Брайана Ортеги и Юссефа Залала. Алджамейн умеет мастерски сушить поединки, избегать лишнего урона в стойке за счет нестандартных передвижений и забирать раунды благодаря цепкой борьбе и контролю за спиной.

Однако на этот раз ему предстоит проверка против 24-летнего аргентинского проспекта, который идет на серии из четырех побед подряд в UFC. Вальехос ворвался в лигу через Претендентскую серию Даны Уайта, а затем оформил ряд громких финишей, в том числе вырубив в последних боях ветеранов Гигу Чикадзе и Джоша Эмметта.

Аргентинец обладает тяжелейшим ударом и отличным боксом, но он еще ни разу не сталкивался с борцом такого элитного уровня. Если Вальехос не сможет потрясти Стерлинга в стартовых раундах, то рискует увязнуть в клинчах и отдать бой более опытному и тактически подкованному экс-чемпиону.

Карлос Прохазка против Карлоса Олберга globallookpress.com

В главном событии вечера состоится поединок в полутяжелом весе между вторым и пятым номерами рейтинга Иржи Прохазкой и Навахо Стирлингом. Чешский самурай возвращается в октагон после очередной неудачной попытки вернуть пояс чемпиона.

В апреле 2026 года он вел поединок против Карлоса Олберга, отбил ему ногу, но нарвался на контратаку и упал в нокаут в первом раунде. До этой осечки Прохазка ярко финишировал Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего, поэтому списывать его со счетов точно не стоит.

Иржи остается одним из самых хаотичных и опасных ударников дивизиона, который постоянно меняет стойки, атакует под непредсказуемыми углами и готов принять любой урон ради своего попадания. Его соперником станет одноклубник действующего чемпиона Карлоса Олберга.

Непобежденный новозеландец подошел ко встрече с экс-чемпионом с идеальным рекордом 11-0. В текущем году он совершил мощнейший прорыв, одержав три досрочные победы: сначала забил Бруно Лопеса и Иона Куцелабу, а в августе нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона Яна Блаховича.

Бойцы представляют совершенно разные подходы к ведению поединка в стойке. Стирлинг опирается на выверенную кикбоксерскую базу, скорость рук, дисциплину и работу с дальней дистанции, в то время как Прохазка стремится затянуть соперника в дикую рубку.

Опыт Иржи вполне может сказаться, если он не допустит такую грубую ошибку, как в поединке с тем же Олбергом. И не исключено, что победитель данного боя станет следующим претендентом на титул. Пока Карлос травмирован, ситуация в дивизионе нестабильная, и шанс есть у любого.