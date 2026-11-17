Турнир UFC 334 в Нью-Йорке подарил фанатам историческое зрелище. Сирил Ган с колоссальным трудом отстоял свой титул в тяжелом весе, одержав волевую победу над Джошем Хокитом. Впрочем, после такого боя эпатажного американца сложно назвать проигравшим. Его акции взлетели, как никогда

Ожидания и суровая реальность

Турнир UFC 334 на легендарной арене Мэдисон-Сквер-Гарден преподнес зрителям совершенно безумный главный бой вечера. Сирил Ган выходил в октагон в статусе очевидного фаворита у букмекеров и экспертов.

Все ждали уверенной победы опытного действующего чемпиона над молодым американским претендентом. Однако реальность оказалась совершенно иной и шокировала всю спортивную общественность.

Джош с первых же секунд обрушил на соперника невероятный прессинг, задав сумасшедший темп. «Хороший парень» оказался совершенно не в своей тарелке, столкнувшись с таким давлением.

Чемпион выглядел растерянным, уставшим и откровенно выживал в глубоких водах. Ган отступал под градом тяжелых ударов и выглядел полностью сломленным физически. Ему приходилось искать спасения в клинчах, чтобы хоть как-то перевести дыхание.

Джош Хокит против Сирила Гана globallookpress.com

По итогам 25-минутной дистанции Ган перебил соперника по числу точных попаданий и на тоненького забрал победу единогласным решением со счетом 48:47. Статистика зафиксировала рекордное количество акцентированных ударов в истории тяжелого дивизиона UFC (405).

Но колоссальное давление, агрессия и реальный урон были полностью на стороне американца. Чемпион пропускал слишком много и едва держался на ногах. Поединок получился настолько близким и спорным, что судьи вполне могли отдать победу Джошу.

Несмотря на итоговое поражение единогласным решением, Хокит заслужил звание народного чемпиона. Этот безумный парень заставил элитного тяжеловеса молить о финальном гонге.

Главный враг заступился за Хокита

Алекс Перейра globallookpress.com

После завершения боя даже давние недоброжелатели и потенциальные соперники были поражены увиденным в клетке. Алекс Перейра, у которого с Хокитом была затяжная вражда и публичные конфликты, открыто встал на сторону американца.

«Вызовите полицию! Здравствуйте, не могли бы вы приехать в Мэдисон-Сквер-Гарден? Да, прямо сейчас там происходит ограбление», — эмоционально написал он в соцсетях.

Закулисные комментарии бразильца только укрепили этот тезис: «Это ограбление. Я думал, Хокит точно выиграет. Ган ничего не сделал». Сам Джош также категорически не согласен с решением.

«Невероятный Хок» сразу после вердикта обратился к руководству промоушена. «Немедленный реванш, пожалуйста», — написал он в соцсетях, отметив Дану Уайта.

Единственным, кто открыто злорадствовал поражению эпатажного претендента, стал Джон Джонс. Звездный тяжеловес иронично прокомментировал неудачу своего сокомандника.

«Те же тренеры, но другие результаты. На данный момент Ган выполняет приказы Джонса, и это довольно приятно», — заявил Джон, вспоминая свою победу над Сирилом.

Такие мнения главных лиц индустрии лишь подогрели интерес к ситуации в дивизионе. Руководству UFC теперь предстоит поломать голову над следующими шагами для обоих атлетов.

Скандальный исход боя создал мощную почву для будущих громких противостояний. Медийная ценность Хокита после этого вечера взлетела до небес.

Почему Ган оказался на грани катастрофы?

Сирил Ган (справа) globallookpress.com

Тактический рисунок боя удивил абсолютно всех. Сирил по праву считается элитным кикбоксером и мастером работы на дальней дистанции. Француз великолепно миксует удары ногами, пробивая опасные фронт-кики и мидл-кики.

Все прекрасно помнят это по его ярким выступлениям против Тая Туивасы или Сергея Спивака. Но Джош весь бой навязывал ближнюю дистанцию и лишил соперника главного оружия. Из-за постоянной угрозы тейкдаунов и сумасшедшего прессинга Ган был скован в своих движениях.

Француз боялся перевода в партер и просто не мог нормально выбрасывать удары ногами. За весь поединок он донес до цели всего два хай-кика в блок и два мидл-кика по корпусу. При этом бойцы выдали исторический рекорд на двоих — 405 акцентированных попаданий за 25 минут.

Хокит заставил фаворита отказаться от привычного комфортного стиля и ввязаться в хаотичную рубку. Претендент шел вперед как настоящий терминатор, игнорируя любые встречные попадания чемпиона.

Переломный момент наступил только в четвертой пятиминутке, благодаря грамотной подсказке угла. Тренер Фернан Лопес потребовал от Гана подключить колени в клинчах. Сирил начал методично пробивать по корпусу вблизи, что немного замедлило противника. Это решение спасло француза от полного краха.

Чемпион вырвал победу за счет опыта пятираундовых противостояний и точных попаданий на отходе. Но этот поединок обнажил все слабые места звездного француза под давлением.

«Невероятный Хок» скоро вернется

Polymarket UFC 334: Джош Хокит — Слова после боя

Несмотря на первое поражение в профессиональной карьере (10-1), позиции Джоша стали только прочнее. Впереди перед «Невероятным Хоком» маячат невероятно интригующие противостояния с топами.

Организация может свести его с Александром Волковым, который давно ждет своего шанса. Возможны бои с Сергеем Павловичем или Алексом Перейрой.

Даже с Томом Аспиналлом было бы на него интересно посмотреть. Главным же вопросом остается незамедлительный реванш с Сирилом Ганом. Хокит доказал, что его стиль создает неразрешимые проблемы.

Повторение такого зрелища принесет промоушену огромные деньги и миллионы просмотров. Сам статус Хокита после UFC 334 изменился кардинальным образом в глазах публики.

Из раздражающего новичка он превратился в народного любимца и главного бунтаря дивизиона. Ментальная стойкость и готовность умереть в октагоне покорили сердца миллионов. Теперь он не просто выскочка, а реальная угроза для всей верхушки рейтинга.

Так тяжелый дивизион UFC получил новую интригу и невероятно яркого персонажа на годы вперед. Скандалы, трэш-ток и бескомпромиссные рубки — это то, за что все любят ММА. Хокит полностью оправдал авансы и ответил за все свои слова в клетке.