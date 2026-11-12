15 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 334. В со-главном бою вечера сойдутся действующая чемпионка женского легчайшего веса Кайла Харрисон и легендарная Аманда Нуньес. Выйти бразильянку с пенсии заставил только поединок такого масштаба

Битва за статус абсолютной легенды

Грядущий поединок станет одним из самых громких событий в истории женских смешанных единоборств. В клетке встретятся две спортсменки, чьи имена уже вписаны в историю золотыми буквами.

38-летняя Аманда Нуньес долгие годы доминировала и удерживала пояса UFC сразу в двух весовых категориях — легчайшей и полулегкой. На ее счету победы над всеми главными звездами эпохи: Рондой Роузи, Крис Сайборг и Валентиной Шевченко.

36-летняя Кайла Харрисон пришла в промоушен в статусе двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо (2012, 2016) и победительницы двух сезонов PFL. Американка стремительно ворвалась в элиту UFC и взяла чемпионский пояс в легчайшем дивизионе.

UFC 245: Top 5 nocautes de Amanda Nunes

Изначально их супербой должен был возглавить январский турнир UFC 324 в Лас-Вегасе. Однако за две недели до выхода в клетку всю подготовку перечеркнула травма чемпионки. Кайла сломала шею и выбыла из строя почти на полгода.

Медийный накал вокруг противостояния подогревается давней историей взаимоотношений двух бывших спарринг-партнеров по залу American Top Team. Бразильянка покинула команду, а Кайла не упускала возможности уколоть ее в интервью за нежелание драться.

Ради возвращения и громкой вывески Дана Уайт организовал бой на легендарной арене Madison Square Garden. Победительница заберет не просто титул, а неоспоримое звание величайшей в истории.

Травма шеи и разрушенные планы

Кайла Харрисон globallookpress.com

Январский поединок сорвался из-за критических проблем со здоровьем у американской спортсменки. Врачи диагностировали у Харрисон сразу пять грыж межпозвоночных дисков в шейном отделе.

Боль была настолько невыносимой, что за пять дней до операции чемпионка поспала суммарно около пяти часов. Восстановление заняло долгие месяцы, а к полноценным тренировкам Кайла вернулась только в конце августа.

Долгое отсутствие практики и сложное хирургическое вмешательство серьезно бьют по ее статусу безоговорочного фаворита. Простой чемпионки к моменту боя составит внушительные 17 месяцев. На фоне таких проблем трехлетняя пауза бразильянки уже не выглядит главным аргументом против нее.

Помимо вопросов к состоянию шеи, эксперты пристально следят за экстремальной весогонкой американки. На Олимпиаде Кайла выступала в категории до 78 кг, в PFL дралась в лимите 70 кг, а в UFC сгоняет до 61,2 кг.

После операции подобный стресс для организма может сказаться на выносливости в пятираундовом бою. Входить в борьбу с таким грозным оппонентом после фиксации позвонков теперь вдвойне рискованно.

Сравнение актуальной формы бойцов

Аманда Нуньес globallookpress.com

Аманда Нуньес не выходила в клетку с июня 2023 года, когда на UFC 289 разгромила Ирен Алдану по очкам (142–41 по значимым ударам). В 2022 году бразильянка взяла убедительный реванш у Джулианны Пеньи, закрыв сенсационное поражение удушающим приемом в декабре 2021-го.

Всего в активе «Львицы» 23 победы, 13 из которых она добыла нокаутами, а еще 4 — сабмишенами. У Кайлы Харрисон в последнее время был куда более плотный график. А всего в ММА у нее 19 побед при единственном поражении от Лариссы Пачеко в 2022 году в рамках PFL.

В UFC американка дебютировала в 2024-м, задушив Холли Холм и победив решением Кетлин Виейру. В июне 2025 года она поймала на кимуру ту же Пенью во втором раунде и завоевала титул.

Статистика акцентирует разницу стилей: при одинаковом росте (173 см) Нуньес имеет преимущество в размахе рук (175 см против 168 см). Бразильянка наносит в среднем 4,55 значимых удара в минуту с точностью 51% и защищается от 82% тейкдаунов.

Харрисон делает ставку на давление на нижнем этаже, проводя в среднем по 2,84 тейкдауна за 15 минут при 100-процентной защите от переводов. Говорят ли эти цифры о том, что у Нуньес будут проблемы на земле? Возможно, но в бою со столькими переменными может произойти абсолютно все.

Нуньес уверена в себе, иначе не вернулась бы

Кетлен Вийера против Кайлы Харрисон globallookpress.com

Нуньес признавалась, что ушла из спорта из-за накопившегося выгорания, но быстро заскучала по большим вызовам. Звезда такого калибра никогда бы не вернулась в октагон, не будучи на сто процентов уверенной в своих силах.

За три года отдыха она полностью перезагрузилась. Для Кайлы эта встреча станет главной проверкой на прочность за всю карьеру в ММА. В стойке американка выглядит далеко не безупречно, что наглядно показал конкурентный поединок против Кетлин Виейры.

Если Харрисон не сумеет быстро перевести соперницу на настил, ее ждут огромные проблемы на пятираундовой дистанции. Хорошая защита Аманды от тейкдаунов (82%) способна нейтрализовать главный козырь олимпийской чемпионки.

В затяжной борьбе у сетки Кайла рискует быстро растерять силы из-за тяжелой весогонки и последствий травмы. Букмекеры осторожно отдают предпочтение действующей чемпионке с коэффициентом около 1.50 против 2.60 на претендентку.

Однако ударная мощь Нуньес никуда не исчезла, а одного точного попадания ей хватит для финиша. Триумф над непобедимой звездой UFC окончательно закроет все споры и сделает наследие Аманды недосягаемым.