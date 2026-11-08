7 ноября Мануэль Нойер стал самым возрастным футболистом «Баварии» в истории Бундеслиги. В возрасте 40 лет и 225 дней голкипер превзошёл рекорд Бернда Дрехера, а заодно провёл 550-й матч в чемпионате Германии. Однако юбилейная встреча с «Майнцем» (2:1) завершилась для капитана мюнхенцев уже в первом тайме — после очередной ошибки и новой травмы. На 40-й минуте Нойер не сумел перехватить подачу Надима Амири со штрафного, и Ли Джэ Сон отправил мяч в пустые ворота. Гол отменили из-за офсайда, но вратарь остался лежать на газоне, держась за правую ногу. После нескольких минут помощи он уступил место Йонасу Урбигу. Подобные эпизоды становятся всё более привычными: по данным Opta, за последние 17 матчей Бундеслиги Нойер совершил 5 ошибок, непосредственно приведших к голам. За предыдущие 248 встреч таких случаев было всего 10. При этом немец по-прежнему способен выдавать великолепные матчи, а руководство «Баварии» не собирается отказываться от своего многолетнего капитана.

Девять спасений в Мадриде и подарок Гюлеру через неделю

В апреле Нойер напомнил, почему его считают одним из величайших вратарей в истории футбола. В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:1) немец совершил 9 сейвов — рекордный показатель для голкиперов, которые приезжали на «Сантьяго Бернабеу» в рамках плей-офф турнира с начала подробного сбора статистики в сезоне-2003/04. Особенно впечатляющим получилось спасение после удара Килиана Мбаппе на 66-й минуте — тогда француз пробил низом с близкого расстояния, но Нойер успел сложиться и отразить мяч. Вскоре вратарь грамотно сократил угол при выходе Винисиуса Жуниора один на один, заставив бразильца отправить мяч мимо ворот.

Сейв Нойера globallookpress.com

УЕФА признал немца лучшим игроком встречи, а технический наблюдатель Руй Фариа отдельно отметил его работу ног, выбор позиции и способность сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Винсент Компани после матча подчеркнул, что команде потребовались не только опыт, но и исключительные игровые качества своего капитана. Однако уже через неделю всё изменилось — на 34-й секунде ответного матча в Мюнхене Нойер ошибся с передачей, отправив мяч прямо на Арду Гюлера, а турок воспользовался подарком и поразил пустые ворота с дальней дистанции. Позднее он забил ещё и со штрафного, причём положение вратаря в этом эпизоде также вызвало вопросы у экспертов.

«Бавария» всё равно победила и прошла в полуфинал, но контраст получился показательным. За неделю Нойер успел провести один из лучших матчей последних лет и едва не осложнил команде борьбу за выход в следующую стадию. Причём проблемы в играх с мадридцами возникали и раньше: в полуфинале Лиги чемпионов 2024 года голкипер не удержал мяч после удара Винисиуса на 88-й минуте, Хоселу сыграл на добивании, а вскоре оформил дубль, лишив «Баварию» путёвки в финал. Разница в том, что раньше подобные ошибки были исключением на фоне многочисленных спасений, теперь они происходят заметно чаще.

Нойер в матче с «Реалом» globallookpress.com

Рекорд за 8 секунд и тревожная статистика

10 октября «Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги. В матче с «Аугсбургом» (2:2) Нойер получил мяч сразу после начального розыгрыша, отпустил его слишком далеко и попытался перебросить приближавшегося Робина Фелльхауэра. Соперник перехватил передачу и отправил мяч в пустые ворота через 8,4 секунды после стартового свистка. Сам немец после встречи признал, что должен был принять другое решение, а ошибка продолжала беспокоить его даже по ходу матча.

Гол «Аугсбурга» после ошибки Нойера globallookpress.com

В той же игре возникли вопросы и ко второму пропущенному мячу. Нойер отразил удар Кальвина Бракельманна перед собой, после чего Родригу Рибейру добил мяч в сетку. Хотя ответственность за эпизод нельзя полностью возлагать на голкипера, его действия вновь оказались неудачными. Специалисты «Sofascore» проанализировали статистику Opta начиная с сезона-2015/16. За первые 248 матчей рассматриваемого периода Нойер допустил 10 ошибок, непосредственно приведших к голам, — примерно 1 на 25 встреч. В следующих 17 матчах таких ошибок оказалось 5, то есть по одной каждые 3,4 игры. Частота результативных ошибок выросла более чем в 7 раз. Более того, на отрезке с ноября 2025-го по октябрь 2026 года немец оказался худшим среди голкиперов топ-5 европейских лиг по этому показателю в пересчёте на 90 минут — 0,30.

Есть и другая тревожная статистика. В прошлом сезоне Нойер отразил только 60,8% ударов в створ своих ворот в Бундеслиге, а у его сменщика Урбига показатель составил 68,1%. При этом сравнивать футболистов напрямую по проценту сейвов не совсем корректно: они сталкивались с разными по сложности моментами и провели разное количество времени на поле. В нынешнем чемпионате статистика Нойера выглядит лучше — перед 9-м туром он отражал 75% ударов против 68,8% у Урбига. Правда, оба к тому моменту провели всего по 4 полных матча.

Йонас Урбиг и Мануэль Нойер globallookpress.com

Именно поэтому говорить о каком-то катастрофическом спаде пока что преждевременно. Нойер по-прежнему способен спасать команду благодаря реакции, чтению игры и грамотному выбору позиции, однако к этим качествам всё чаще добавляются ошибки в принятии решений. Немец практически всю карьеру играл на грани допустимого риска. Он выходил далеко за пределы штрафной, участвовал в розыгрыше мяча и нередко выполнял функции дополнительного защитника — такой подход сделал его одним из главных новаторов вратарской позиции в истории.

Но теперь действия, которые раньше позволяли «Баварии» сохранять преимущество, иногда становятся причиной пропущенных голов. Неудачная попытка обыграть соперника в матче с «Аугсбургом» — наиболее наглядный пример. Вопрос заключается не столько в том, должен ли Нойер отказаться от привычного стиля, сколько в том, способен ли он по-прежнему исполнять его с необходимой точностью.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Четвёртая замена из-за травмы за год

Ошибки — только часть проблемы, с которой можно было бы без проблем смириться. Хуже, что в последние сезоны «Баварии» всё сложнее рассчитывать на то, что её основной вратарь сможет оставаться здоровым на протяжении длительного времени. В декабре 2022 года Нойер сломал ногу во время катания на лыжах и пропустил почти 10 месяцев. После возвращения немец продолжил выступать на высоком уровне, однако повреждения стали возникать регулярно. В марте 2025-го он получил разрыв мышечных волокон правой икры во время празднования гола Джамала Мусиалы в матче Лиги чемпионов с «Байером». Из-за травмы вратарь пропустил почти 2 месяца.

Нойер на газоне после травмы globallookpress.com

Следующий сезон также сопровождался проблемами. В феврале 2026 года Нойер повредил левую икроножную мышцу против «Вердера», в марте вновь получил мышечную травму в игре с мёнхенгладбахской «Боруссией», а в мае был вынужден покинуть поле во встрече с «Кёльном». Матч с «Майнцем» стал уже четвёртым случаем в календарном 2026 году, когда голкипера пришлось менять из-за повреждения непосредственно по ходу игры, причём нынешняя ситуация выглядит особенно неприятно. В конце октября «Бавария» сообщила о продолжительном раздражении сухожилия стопы, из-за которого Нойер пропустил 4 встречи во всех турнирах. Только 3 ноября он вернулся на поле в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0), а после победы в Мадриде вратарь признался, что испытывал боль даже при обычной ходьбе. По словам немца, неприятные ощущения сохранялись в том числе утром в день матча. Спустя 4 дня он снова не смог доиграть встречу до конца.

После игры с «Майнцем» спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что речь идёт о возвращении прежней проблемы со стопой. Точный срок восстановления на тот момент ещё не был определён. Впрочем, у повторяющихся повреждений есть последствия даже за пределами медицинской статистики. Вратарь, который регулярно пропускает тренировки и матчи, получает меньше возможностей поддерживать игровой ритм. А для футболиста, чья манера основана на постоянных выходах из ворот, своевременных перемещениях и работе ногами, это особенно существенно.

Врачи осматривают стопу Нойера globallookpress.com

Урбиг уже готовится сменить легенду. Но когда?

У «Баварии» есть потенциальный преемник, и клуб начал готовить его задолго до нынешних проблем Нойера. В январе 2025 года мюнхенцы приобрели Йонаса Урбига у «Кёльна», заключив с ним контракт до 2029-го. На тот момент 21-летний вратарь уже провёл 60 матчей во втором дивизионе Германии и считался одним из наиболее перспективных голкиперов страны.

Спортивный директор Кристоф Фройнд при объявлении трансфера отдельно отметил его работу с мячом и современное понимание вратарской позиции. В «Баварии» рассчитывали, что Урбиг сможет освоить принципы игры Нойера и постепенно подготовиться к роли первого номера. В марте 2025-го молодой немец дебютировал за мюнхенцев в Лиге чемпионов, заменив травмированного капитана во встрече с «Байером». С тех пор он регулярно получает практику в разных турнирах: в прошлом сезоне Урбиг провёл 14 матчей Бундеслиги, а осенью 2026-го дебютировал уже за взрослую сборную Германии. Юрген Клопп доверил ему место в воротах против Сербии (2:0), а затем и Греции (0:0). Оба матча голкипер завершил без пропущенных мячей.

Йонас Урбиг globallookpress.com

При этом в «Баварии» пока не готовы к резкой смене основного вратаря. В мае Нойер продлил контракт до лета 2027 года, а руководство публично объяснило решение желанием сохранить опытного капитана и одновременно продолжить развитие Урбига. После октябрьского матча с «Аугсбургом» Макс Эберль подтвердил, что единичная ошибка не должна менять иерархию в команде. Венсан Компани также поддержал Нойера, хотя и признал серьёзность его ошибки.

Проблема заключается в том, что речь уже давно не об одном эпизоде. Урбиг продолжает прогрессировать, получает опыт в Лиге чемпионов и национальной сборной, но при здоровом Нойере практически неизбежно возвращается на скамейку запасных. С другой стороны, «Бавария» не может просто отказаться от футболиста, который выступает за клуб с 2011 года, дважды выиграл требл и остаётся капитаном команды. Его влияние не ограничивается игрой в воротах — Нойер руководит обороной, участвует в построении атак и служит ориентиром для молодых партнёров.

Да и футбольных оснований для немедленной смены вратаря пока недостаточно. Ещё в апреле немец спасал команду в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала». При удачном стечении обстоятельств он вполне способен провести на таком уровне и следующие важные матчи. И всё-таки неприкасаемая аура Нойера постепенно рассеивается. Раньше «Бавария» могла воспринимать ошибки и травмы своего капитана как отдельные неприятности, которых точно не будет через неделю. Теперь частота подобных эпизодов вынуждает руководство задумываться о передаче роли первого номера.

Календарь и таблица Бундеслиги

Контракт Нойера действует до лета 2027 года, когда ему исполнится 41 год, Урбигу к тому моменту будет 23, и он уже набрался опыта на самом высоком уровне. Вопрос о будущем ворот «Баварии» рано или поздно придётся решать — и чем чаще Нойер оказывается в центре внимания из-за ошибок и повреждений, тем сложнее будет откладывать этот момент ради великих заслуг, которые всё же остались в прошлом.