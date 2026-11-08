Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

7 ноября Мануэль Нойер стал самым возрастным футболистом «Баварии» в истории Бундеслиги. В возрасте 40 лет и 225 дней голкипер превзошёл рекорд Бернда Дрехера, а заодно провёл 550-й матч в чемпионате Германии. Однако юбилейная встреча с «Майнцем» (2:1) завершилась для капитана мюнхенцев уже в первом тайме — после очередной ошибки и новой травмы. На 40-й минуте Нойер не сумел перехватить подачу Надима Амири со штрафного, и Ли Джэ Сон отправил мяч в пустые ворота. Гол отменили из-за офсайда, но вратарь остался лежать на газоне, держась за правую ногу. После нескольких минут помощи он уступил место Йонасу Урбигу. Подобные эпизоды становятся всё более привычными: по данным Opta, за последние 17 матчей Бундеслиги Нойер совершил 5 ошибок, непосредственно приведших к голам. За предыдущие 248 встреч таких случаев было всего 10. При этом немец по-прежнему способен выдавать великолепные матчи, а руководство «Баварии» не собирается отказываться от своего многолетнего капитана.

Девять спасений в Мадриде и подарок Гюлеру через неделю

В апреле Нойер напомнил, почему его считают одним из величайших вратарей в истории футбола. В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:1) немец совершил 9 сейвов — рекордный показатель для голкиперов, которые приезжали на «Сантьяго Бернабеу» в рамках плей-офф турнира с начала подробного сбора статистики в сезоне-2003/04. Особенно впечатляющим получилось спасение после удара Килиана Мбаппе на 66-й минуте — тогда француз пробил низом с близкого расстояния, но Нойер успел сложиться и отразить мяч. Вскоре вратарь грамотно сократил угол при выходе Винисиуса Жуниора один на один, заставив бразильца отправить мяч мимо ворот.

Сейв Нойера
Сейв Нойера globallookpress.com

УЕФА признал немца лучшим игроком встречи, а технический наблюдатель Руй Фариа отдельно отметил его работу ног, выбор позиции и способность сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Винсент Компани после матча подчеркнул, что команде потребовались не только опыт, но и исключительные игровые качества своего капитана. Однако уже через неделю всё изменилось — на 34-й секунде ответного матча в Мюнхене Нойер ошибся с передачей, отправив мяч прямо на Арду Гюлера, а турок воспользовался подарком и поразил пустые ворота с дальней дистанции. Позднее он забил ещё и со штрафного, причём положение вратаря в этом эпизоде также вызвало вопросы у экспертов.

«Бавария» всё равно победила и прошла в полуфинал, но контраст получился показательным. За неделю Нойер успел провести один из лучших матчей последних лет и едва не осложнил команде борьбу за выход в следующую стадию. Причём проблемы в играх с мадридцами возникали и раньше: в полуфинале Лиги чемпионов 2024 года голкипер не удержал мяч после удара Винисиуса на 88-й минуте, Хоселу сыграл на добивании, а вскоре оформил дубль, лишив «Баварию» путёвки в финал. Разница в том, что раньше подобные ошибки были исключением на фоне многочисленных спасений, теперь они происходят заметно чаще.

Нойер в матче с «Реалом»
Нойер в матче с «Реалом» globallookpress.com

Рекорд за 8 секунд и тревожная статистика

10 октября «Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги. В матче с «Аугсбургом» (2:2) Нойер получил мяч сразу после начального розыгрыша, отпустил его слишком далеко и попытался перебросить приближавшегося Робина Фелльхауэра. Соперник перехватил передачу и отправил мяч в пустые ворота через 8,4 секунды после стартового свистка. Сам немец после встречи признал, что должен был принять другое решение, а ошибка продолжала беспокоить его даже по ходу матча.

Гол «Аугсбурга» после ошибки Нойера
Гол «Аугсбурга» после ошибки Нойера globallookpress.com

В той же игре возникли вопросы и ко второму пропущенному мячу. Нойер отразил удар Кальвина Бракельманна перед собой, после чего Родригу Рибейру добил мяч в сетку. Хотя ответственность за эпизод нельзя полностью возлагать на голкипера, его действия вновь оказались неудачными. Специалисты «Sofascore» проанализировали статистику Opta начиная с сезона-2015/16. За первые 248 матчей рассматриваемого периода Нойер допустил 10 ошибок, непосредственно приведших к голам, — примерно 1 на 25 встреч. В следующих 17 матчах таких ошибок оказалось 5, то есть по одной каждые 3,4 игры. Частота результативных ошибок выросла более чем в 7 раз. Более того, на отрезке с ноября 2025-го по октябрь 2026 года немец оказался худшим среди голкиперов топ-5 европейских лиг по этому показателю в пересчёте на 90 минут — 0,30.

Есть и другая тревожная статистика. В прошлом сезоне Нойер отразил только 60,8% ударов в створ своих ворот в Бундеслиге, а у его сменщика Урбига показатель составил 68,1%. При этом сравнивать футболистов напрямую по проценту сейвов не совсем корректно: они сталкивались с разными по сложности моментами и провели разное количество времени на поле. В нынешнем чемпионате статистика Нойера выглядит лучше — перед 9-м туром он отражал 75% ударов против 68,8% у Урбига. Правда, оба к тому моменту провели всего по 4 полных матча.

Йонас Урбиг и Мануэль Нойер
Йонас Урбиг и Мануэль Нойер globallookpress.com

Именно поэтому говорить о каком-то катастрофическом спаде пока что преждевременно. Нойер по-прежнему способен спасать команду благодаря реакции, чтению игры и грамотному выбору позиции, однако к этим качествам всё чаще добавляются ошибки в принятии решений. Немец практически всю карьеру играл на грани допустимого риска. Он выходил далеко за пределы штрафной, участвовал в розыгрыше мяча и нередко выполнял функции дополнительного защитника — такой подход сделал его одним из главных новаторов вратарской позиции в истории.

Но теперь действия, которые раньше позволяли «Баварии» сохранять преимущество, иногда становятся причиной пропущенных голов. Неудачная попытка обыграть соперника в матче с «Аугсбургом» — наиболее наглядный пример. Вопрос заключается не столько в том, должен ли Нойер отказаться от привычного стиля, сколько в том, способен ли он по-прежнему исполнять его с необходимой точностью.

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер globallookpress.com

Четвёртая замена из-за травмы за год

Ошибки — только часть проблемы, с которой можно было бы без проблем смириться. Хуже, что в последние сезоны «Баварии» всё сложнее рассчитывать на то, что её основной вратарь сможет оставаться здоровым на протяжении длительного времени. В декабре 2022 года Нойер сломал ногу во время катания на лыжах и пропустил почти 10 месяцев. После возвращения немец продолжил выступать на высоком уровне, однако повреждения стали возникать регулярно. В марте 2025-го он получил разрыв мышечных волокон правой икры во время празднования гола Джамала Мусиалы в матче Лиги чемпионов с «Байером». Из-за травмы вратарь пропустил почти 2 месяца.

Нойер на газоне после травмы
Нойер на газоне после травмы globallookpress.com

Следующий сезон также сопровождался проблемами. В феврале 2026 года Нойер повредил левую икроножную мышцу против «Вердера», в марте вновь получил мышечную травму в игре с мёнхенгладбахской «Боруссией», а в мае был вынужден покинуть поле во встрече с «Кёльном». Матч с «Майнцем» стал уже четвёртым случаем в календарном 2026 году, когда голкипера пришлось менять из-за повреждения непосредственно по ходу игры, причём нынешняя ситуация выглядит особенно неприятно. В конце октября «Бавария» сообщила о продолжительном раздражении сухожилия стопы, из-за которого Нойер пропустил 4 встречи во всех турнирах. Только 3 ноября он вернулся на поле в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0), а после победы в Мадриде вратарь признался, что испытывал боль даже при обычной ходьбе. По словам немца, неприятные ощущения сохранялись в том числе утром в день матча. Спустя 4 дня он снова не смог доиграть встречу до конца.

После игры с «Майнцем» спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что речь идёт о возвращении прежней проблемы со стопой. Точный срок восстановления на тот момент ещё не был определён. Впрочем, у повторяющихся повреждений есть последствия даже за пределами медицинской статистики. Вратарь, который регулярно пропускает тренировки и матчи, получает меньше возможностей поддерживать игровой ритм. А для футболиста, чья манера основана на постоянных выходах из ворот, своевременных перемещениях и работе ногами, это особенно существенно.

Врачи осматривают стопу Нойера
Врачи осматривают стопу Нойера globallookpress.com

Урбиг уже готовится сменить легенду. Но когда?

У «Баварии» есть потенциальный преемник, и клуб начал готовить его задолго до нынешних проблем Нойера. В январе 2025 года мюнхенцы приобрели Йонаса Урбига у «Кёльна», заключив с ним контракт до 2029-го. На тот момент 21-летний вратарь уже провёл 60 матчей во втором дивизионе Германии и считался одним из наиболее перспективных голкиперов страны.

Спортивный директор Кристоф Фройнд при объявлении трансфера отдельно отметил его работу с мячом и современное понимание вратарской позиции. В «Баварии» рассчитывали, что Урбиг сможет освоить принципы игры Нойера и постепенно подготовиться к роли первого номера. В марте 2025-го молодой немец дебютировал за мюнхенцев в Лиге чемпионов, заменив травмированного капитана во встрече с «Байером». С тех пор он регулярно получает практику в разных турнирах: в прошлом сезоне Урбиг провёл 14 матчей Бундеслиги, а осенью 2026-го дебютировал уже за взрослую сборную Германии. Юрген Клопп доверил ему место в воротах против Сербии (2:0), а затем и Греции (0:0). Оба матча голкипер завершил без пропущенных мячей.

Йонас Урбиг
Йонас Урбиг globallookpress.com

При этом в «Баварии» пока не готовы к резкой смене основного вратаря. В мае Нойер продлил контракт до лета 2027 года, а руководство публично объяснило решение желанием сохранить опытного капитана и одновременно продолжить развитие Урбига. После октябрьского матча с «Аугсбургом» Макс Эберль подтвердил, что единичная ошибка не должна менять иерархию в команде. Венсан Компани также поддержал Нойера, хотя и признал серьёзность его ошибки.

Проблема заключается в том, что речь уже давно не об одном эпизоде. Урбиг продолжает прогрессировать, получает опыт в Лиге чемпионов и национальной сборной, но при здоровом Нойере практически неизбежно возвращается на скамейку запасных. С другой стороны, «Бавария» не может просто отказаться от футболиста, который выступает за клуб с 2011 года, дважды выиграл требл и остаётся капитаном команды. Его влияние не ограничивается игрой в воротах — Нойер руководит обороной, участвует в построении атак и служит ориентиром для молодых партнёров.

Да и футбольных оснований для немедленной смены вратаря пока недостаточно. Ещё в апреле немец спасал команду в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала». При удачном стечении обстоятельств он вполне способен провести на таком уровне и следующие важные матчи. И всё-таки неприкасаемая аура Нойера постепенно рассеивается. Раньше «Бавария» могла воспринимать ошибки и травмы своего капитана как отдельные неприятности, которых точно не будет через неделю. Теперь частота подобных эпизодов вынуждает руководство задумываться о передаче роли первого номера.

Календарь и таблица Бундеслиги

Контракт Нойера действует до лета 2027 года, когда ему исполнится 41 год, Урбигу к тому моменту будет 23, и он уже набрался опыта на самом высоком уровне. Вопрос о будущем ворот «Баварии» рано или поздно придётся решать — и чем чаще Нойер оказывается в центре внимания из-за ошибок и повреждений, тем сложнее будет откладывать этот момент ради великих заслуг, которые всё же остались в прошлом.