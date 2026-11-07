8 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Шальке». Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: в чемпионате Германии «Хоффенхайм» занимает 13-е место, набрав 9 очков в 8 сыгранных матчах.
Последние матчи: в 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» проиграл в серии пенальти команде «Хольштайн Киль» (1:1, 3:4 — в серии пенальти).
В восьмом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Вердеру» (0:2).
В матче общего этапа Лиги конференций немецкий коллектив сыграл вничью с английским клубом «Кристал Пэлас» (1:1).
Календарь и таблица Бундеслиги
Не сыграют: Конте, Гендрё, Хайдари, Гранач, Виммер.
Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения, забив при этом восемь голов и пропустив четыре мяча.
«Шальке»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 17-е место, набрав 6 пунктов.
Последние матчи: в матче восьмого тура чемпионата Германии «Шальке» на домашней арене проиграл «Лейпцигу» (0:2).
В Кубке Германии клуб из Гельзенкирхена проиграл команде «Динамо» Дрезден (0:2).
Не сыграют: Бахманн, Силла, Вёбер.
Состояние команды: «Шальке» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в четырех поединках потерпев фиаско. Команда в этих матчах забила всего один мяч и пропустила семь голов.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» занимает 13-е место в чемпионате Германии
- «Шальке» занимает 17-е место в чемпионате Германии
- «Шальке» не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд: 1 ничья и 4 поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Шальке» — 5.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.97.
Прогноз: «Шальке» сейчас находится в упадке, команда не может одержать победу в пятом матче подряд. К тому же клуб из Гельзенкирхена забил всего один мяч, пропустив семь. У «Хоффенхайма» есть шанс улучшить положение в Бундеслиге.
Ставка: Фора «Хоффенхайма» (-1) с коэффициентом 1.98.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.