прогноз на матч 9-го тура Бундеслиги, ставка за 1.98

8 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Шальке». Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Хоффенхайм»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «Хоффенхайм» занимает 13-е место, набрав 9 очков в 8 сыгранных матчах.

Последние матчи: в 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» проиграл в серии пенальти команде «Хольштайн Киль» (1:1, 3:4 — в серии пенальти).

В восьмом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Вердеру» (0:2).

В матче общего этапа Лиги конференций немецкий коллектив сыграл вничью с английским клубом «Кристал Пэлас» (1:1).

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Календарь и таблица Бундеслиги

Не сыграют: Конте, Гендрё, Хайдари, Гранач, Виммер.

Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения, забив при этом восемь голов и пропустив четыре мяча.

«Шальке»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 17-е место, набрав 6 пунктов.

Последние матчи: в матче восьмого тура чемпионата Германии «Шальке» на домашней арене проиграл «Лейпцигу» (0:2).

В Кубке Германии клуб из Гельзенкирхена проиграл команде «Динамо» Дрезден (0:2).

Не сыграют: Бахманн, Силла, Вёбер.

Состояние команды: «Шальке» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в четырех поединках потерпев фиаско. Команда в этих матчах забила всего один мяч и пропустила семь голов.

На что ставят в матче Хоффенхайм — Шальке Букмекерские коэффициенты на матч Хоффенхайм — Шальке: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» занимает 13-е место в чемпионате Германии

«Шальке» занимает 17-е место в чемпионате Германии

«Шальке» не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд: 1 ничья и 4 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Шальке» — 5.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.97.

Прогноз: «Шальке» сейчас находится в упадке, команда не может одержать победу в пятом матче подряд. К тому же клуб из Гельзенкирхена забил всего один мяч, пропустив семь. У «Хоффенхайма» есть шанс улучшить положение в Бундеслиге.

1.98 Фора «Хоффенхайма» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Хоффенхайм» — «Шальке» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Фора «Хоффенхайма» (-1) с коэффициентом 1.98.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Хоффенхайм» — «Шальке» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.