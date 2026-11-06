Отберут ли «армейцы» очки у «быков»?

прогноз на матч 14-го тура РПЛ, ставка за 3.35

7 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.35.

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«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» в последних матчах российской Премьер-лиги потерял много очков, команда Мусаева занимает пятое место, набрав 23 очка. От лидера «Зенита» отставание составляет 7 очков.

Последние матчи: в 13-м туре чемпионата России «Краснодар» потерпел сенсационное поражение в гостевом матче против «Родины» (1:2).

Не сыграют: из-за перебора жёлтых карточек предстоящую игру против ЦСКА пропустят полузащитник Александр Черников и защитник Лукас Оласа. Оба игрока получили дисквалификацию в игре против «Родины» в 13-м туре РПЛ.

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«Краснодару» не сможет помочь травмированный Никита Кривцов.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: в последних матчах «быки» одержали победу над московским «Динамо» в Кубке России. В чемпионате футболисты Мусаева не могут выиграть с сентября. «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1), «Оренбургом» (0:0), «Локомотивом» (3:3) и «Балтикой» (1:1), а также проиграл «Зениту» (2:3).

ЦСКА

Турнирное положение: у ЦСКА ситуация в таблице складывается чуть лучше, «армейцы» занимают третье место в РПЛ, набрав 26 очков.

Последние матчи: в 13-м туре чемпионата России «армейцы» на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

Не сыграют: в лазарете ЦСКА — четыре игрока, центральный матч 14-го тура пропустят травмированные Игорь Акинфеев, Дмитрий Баринов, Милан Гайич Мойзес.

Состояние команды: в последних матчах московский клуб одержал победу в Кубке России над командами «Локомотив» (3:1), «Ростов» (4:0). В чемпионате ЦСКА нанёс поражение «Спартаку» (2:0). Единственное фиаско в октябре ЦСКА потерпел в матче чемпионата России против московского «Динамо» (1:3).

На что ставят в матче Краснодар — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Краснодар — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России

«Краснодар» занимает 5-е место в чемпионате России

«Краснодар» не может выиграть в чемпионате России 7 матчей подряд: 5 ничьих и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Краснодара» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья оценивается в 3.60. На победу ЦСКА — 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.

Прогноз: «Краснодар» не может одержать победу на протяжении 7 матчей подряд. К тому же «быкам» явно будет не хватать Оласы и Черникова в предстоящей игре чемпионата России. Так что можно рискнуть и сыграть в пользу ЦСКА в битве топ-клубов РПЛ.

3.35 Победа ЦСКА Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Краснодар» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Победа ЦСКА с коэффициентом 3.35.

Прогноз: В среднем за матч «Краснодар» и ЦСКА забивают по два мяча, можно ожидать верховой игры со стороны команд топ-уровня РПЛ.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Краснодар» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.