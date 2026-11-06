7 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Родина». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.
«Ахмат»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона.
При этом «Ахмат» лишь на один балл отстает от спасительной 12-й позиции. Команда забила 15 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив столичному «Динамо» — 0:2.
До того «Ахмат» в Кубке страны в серии пенальти проиграл «Факелу», а вот несколько ранее был бит «Оренбургом» — 0:1. Грозненцы не забивали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Ахмат» намерен во что бы то ни стало выбраться из зоны вылета, для чего на тренерский мостик приглашен Ролан Гусев.
При этом «Ахмат» дома не побеждает в трех матчах кряду. Более того два последних поединка в родных стенах были проиграны. Усилий одного Лечи Садулаева явно не хватает, да и то форвард пока забил всего три мяча в чемпионате. Изменит ли Гусев столь печальную картину?
Команде срочно нужно побеждать, да и конкуренты не дремлют. К тому же приход Гусева может дать положительный всплеск эмоций. По крайней мере на первом этапе.
«Родина»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Родина» всего на один пункт опережает зону прямого вылета. А вот забить удалось 15 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела одолеть кризисный «Краснодар» — 2:1.
До того «Родина» в Кубке страны уступила «Оренбургу» — 1:2, а вот чуть раньше нанесла поражение «Факелу» — 1:0. «Родные» в семи выездных матчах набрали шесть очков.
Состояние команды: «Родина» пока обыгрывает только грандов, к тому же в среднем пропускает больше двух мячей за матч.
При этом «Родина» победила всего три раза в текущем чемпионате. Пока лишь три мяча забил Артём Максименко. Зато неплохо вписался в игру москвичей Герман Онугха. На его счету два мяча в чемпионате и еще один в Кубке России.
Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы c надежностью тылов никуда не запропастились.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ахмат» фаворитом с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.26, а победа «Родины» — в 4.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.70 и 2.35.
Прогноз: «Ахмату» срочно нужно побеждать, да и «родные» пропускают чаще всех в чемпионате.
Ставка: Победа «Ахмата» в 1-м тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.55.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ахмат» дома в среднем забивает два мяча за матч
- «Родина» в среднем пропускает два мяча за матч
- «Ахмат» не побеждал в трех последних домашних поединках
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
- Приход на тренерский мостик Ролана Гусева должен встряхнуть грозненцев