6 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Рубин». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Локомотив»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона.

При этом «Локомотив» на один балл отстает от спасительной 12-й позиции. Команда забила 16 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно уступив «Спартаку» — 0:4.

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До того «Локомотив» в Кубке страны был бит «армейцами» — 1:3, а вот несколько ранее проиграл еще и «Ростову» — 0:2. «Железнодорожники» не побеждали в пяти последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Локомотив» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, однако результата нет, да и над Михаилом Галактионовым висит Дамоклов меч увольнения.

При этом «Локомотив» в четырех последних очных поединках с «Рубином» сумел победить два раза при двух поражениях. А вот ведущий форвард Николай Комличенко пока забил всего три мяча в чемпионате. Все никак не выстрелит Сергей Пиняев, зато на последнем рубеже достаточно надежен Антон Митрюшкин.

Команде срочно нужно побеждать, иначе есть риск сильно увязнуть в группе аутсайдеров. «Локомотиву» нужно рисковать!

«Рубин»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Рубин» всего на три очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 13 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела одолеть «Факел» — 1:0.

До того «Рубин» в Кубке страны уступил «Спартаку» — 0:1, а вот чуть раньше проиграл еще и «крылышкам» — 0:2. Команда до последней победы потерпела пять поражений подряд.

Состояние команды: «Рубин» угодил в явный кризис, к тому же в среднем забивает аккурат гол за матч.

При этом «Рубин» победил всего три раза в текущем чемпионате. На выезде же команда сумела выиграть всего один раз в шести матчах. Да и последняя виктория над воронежцами вряд ли сильно обнадежила. Проблем в игре казанцев вагон и маленькая тележка.

Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы c креативом в атаке никуда не запропастились.

На что ставят в матче Локомотив — Рубин Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Рубин: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Локомотив» фаворитом с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.59, а победа «Рубина» — в 3.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.09 и 1.86.

Прогноз: «Локомотиву» срочно нужно побеждать, да и казанцы переживают очевидный кризис жанра.

2.18 Победа «Локомотива» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Локомотив» — «Рубин» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.09 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Локомотив» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Пять причин, почему ставка зайдёт