«Марсель» не даст себя в обиду

5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Байер» и «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Байер»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Байер» в трех турах набрал максимум очков. Команда забила восемь мячей без пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Штутгарту» — 2:4.

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До того «Байер» в Кубке Германии вчистую одолел «Нюрнберг» — 5:2, а вот несколько ранее был бит «Хоффенхаймом» — 0:3. «Фармацевты» до последней коллизии победили в пяти домашних матчах кряду.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Байер» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, а Патрик Шик забил два мяча в Лиге Европы и 7 в Бундеслиге.

При этом «Байер» еще не пропускал в Лиге Европы. «Фармацевтам» сложновато биться на нескольких фронтах: не хватает кадрового потенциала. Да и последнее поражение от «Штутгарта» обнажило проблемы в обороне. Леверкузенцы могут не успеть восстановиться психологически…

Команда уж точно постарается реабилитироваться за последнюю неудачу. Леверкузенцы явно будут действовать первым номером.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает ужасающе. Команда на текущий момент находится на 34-м месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» в трех турах не набрал ни одного очка. Команда забила один мяч при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Тулузу» — 2:0.

До того «Марсель» перестрелял «Гавр» — 4:3, а вот чуть ранее проиграл «Штурму» — 0:1. Команда победила дважды кряду.

Состояние команды: «Марсель» ныне не столь стабилен, да и в Лиге Европы испытывает огромнейшие сложности в плане реализации.

При этом «Марсель» способен побороться за попадание в топ-8. Французы постепенно раскачиваются, да и Амин Гуири традиционно полезен. В двух своих последних матчах команда настреляла шесть мячей. Хватит ли голевой обоймы еще и на еврокубки?!

Нет сомнений, что команда будет действовать агрессивно. Марсельцам срочно нужны очки, да и не к лицу столь амбициозному клубу пасти задних.

На что ставят в матче Байер — Марсель Букмекерские коэффициенты на матч Байер — Марсель: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.40. Ничья — в 5.50, выигрыш «Марселя» — в 6.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: «Байер» ныне нестабилен, тогда как марсельцы постепенно набирают обороты.

2.75 «Марсель» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Байер» — «Марсель» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: «Марсель» не проиграет за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Байер» — «Марсель» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт