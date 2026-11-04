В среду, 4 ноября, челябинский «Трактор» примет на своем льду «Барыс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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32' Семён Симонов («Барыс») бросал с пятака с неудобной руки, но не попал в створ с выгоднейшей позиции.

31' Логан Дэй («Барыс») зарядил от синей линии — шайба попала в ногу Борису Катчуку («Трактор»), тому больно, но он продолжает обороняться.

30' Дмитрий Николаев («Трактор») делает невероятное спасение на ленточке после броска с метра от Тайса Томпсона («Барыс»).

29' Проброс у гостей. Кирилл Савицкий («Барыс») совсем немного не успел к передаче партнера и вбрасывание будет у ворот казахстанского клуба.

28' Ансар Шайхмедденов («Барыс») кистевым метил в дальний угол со средней дистанции. но на пути шайбы встал голкипер хозяев.

27' Заложил вираж Максим Джиошвили («Трактор») и бросил с неудобной руки под перекладину — шайбу поймал в ловушку Андрей Шутов («Барыс»).

Статистика матча 25 Удары в створ 11

26' Тайс Томпсон («Барыс») замыкал опасный прострел партнера, но немного не попал в створ.

25' Тем игры очень высокий — уже больше пяти минут не было пауз.

24' Максим Джиошвили («Трактор») бросил от синей линии — несмотря на большой трафик перед воротами, Андрей Шутов («Барыс») сумел отбить шайбу щитками.

23' Джастин Бэйли («Барыс») провел длинную смену, поэтому при входе в зону не стал бросать, а отправил шайбу по борту и уехал меняться.

22' Бросок Никиты Сошникова («Трактор») с левого круга пришелся прямо в корпус Андрею Шутову («Барыс») — шайба зафиксирована.

21' Стартовое вбрасывание второй трети матча осталось за Андреем Светлаковым («Трактор»), но хозяева тут же потеряли шайбу.

20' Звучит сирена на первый перерыв! На табло у нас нули! Отдыхаем...

19' Тайс Томпсон («Барыс») низом бросил с левого круга, но Дмитрий Николаев («Трактор») отбил щитками.

18' Андрей Шутов («Барыс») выручил после броска Никиты Сошникова («Трактор») в верхний угол!

17' Сергей Телегин («Трактор») зарядил от синей линии — шайба просвистела над перекладиной.

16' Андрей Чивилёв («Трактор») сломал клюшку в борьбе с Семёном Симоновым («Барыс») и продолжил обороняться без нее.

15' Андрей Шутов («Барыс») зафиксировал шайбу в ловушке после дальнего наброса на пятак от Андрея Прибыльского («Трактор»).

14' Нэйтан Легаре («Трактор») жестко сыграл у борта против Чейза Эванса Приски («Барыс»), но обошлось без травм.

13' Потеряли защитники Семёна Симонова («Барыс») на пятаке, он подключился к атаке и бросил в касание — шайба попала в штангу, а затем в конек голкиперу.

12' Борис Катчук («Трактор») дважды бросил со средней дистанции в движении, но каждый раз на пути шайбы оказывался Андрей Шутов («Барыс»).

11' Андрей Светлаков («Трактор») поймал отскок от вратаря и бросил метров с двух, но не смог попасть в створ.

10' Слишком сильную передачу вперед отдал Артём Удот («Трактор»), партнер не догнал и это проброс.

09' Кирилл Савицкий («Барыс») поборолся за чужими воротами. но его передача на пятак не нашла адресата.

08' Сольный проход Мэйсона Морелли («Барыс») и бросок из-под защитник5а — шайба прилетела прямо в ловушку вратарю.

07' Джейк Масси («Барыс») приложился к шайбе со средней дистанции — Дмитрий Николаев («Трактор») с большим трудом, но все же отбил шайбу блином ловушки.

06' Отлично сыграл в воротах Андрей Шутов («Барыс») — выбросил клюшку вперед и прервал опасный прострел.

05' Семён Симонов («Барыс») не закрыл синюю линию и хозяева едва не убежали в контратаку, в последний момент удалось выбить шайбу.

04' Дмитрий Николаев («Трактор») прижал шайбу ко льду после того, как на пятаке ее пытался добить в ворота Гарретт Пилон («Барыс»).

03' Григорий Дронов («Трактор») бросил от синей линии — шайба попала в щитки голкиперу и улетела за ворота.

02' Андрей Прибыльский («Трактор») попал под жесткий силовой прием Логана Дэя («Барыс») и рухнул на лед.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Трактор» — «Барыс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:58 Главные действующие лица появляются на льду «Трактор Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Казахстана. Игра вот-вот начнется!

13:55 Состав стартового звена «Трактора»: Григорий Дронов — Алексей Савельев; Никита Сошников — Андрей Светлаков (К) — Максим Джиошвили.

13:53 Состав стартового звена «Барыса»: Джейк Масси — Логан Дэй; Семён Симонов — Мэйсон Морелли — Тайс Томпсон.

13:50 До стартового вбрасывания остается 15 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:40 Судейская бригада матча: главные судьи — Белов Алексей и Лаврентьев Антон, линейные судьи — Иванов Юрий и Сысуев Александр.

13:30 Сегодняшний матч пройдет в Челябинске на «Трактор Арене».

13:15 Казахстанский клуб находится на подъеме и за последние 10 матчей лишь трижды проиграл в основное время. В Челябинск команда приехала после двух важных побед на выезде: сначала астанчане «засушили» минское «Динамо» (1:0), а затем продемонстрировали характер и оформили волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2), где Тайс Томпсон отметился хет-триком.

13:10 «Барыс» чувствует себя гораздо увереннее, располагаясь на 3-й строчке Восточной конференции (и лидируя в дивизионе Чернышова) с 25 очками в активе. Подопечные Михаила Кравеца мотивированы продолжить свою успешную выездную серию, чтобы не отпустить идущих впереди «Металлург» и «Нефтехимик».

13:05 «Трактор» подходит к игре на неприятной серии из трех поражений подряд. После домашних побед над «Ак Барсом» (3:1) и «Сибирью» (2:1) челябинский клуб уступил ЦСКА (1:5 на выезде и 2:3 в овертайме дома), а также проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:3. Главная проблема команды сейчас — слабая реализация моментов и нестабильная игра в обороне.

13:00 «Трактор» находится в глубоком кризисе и занимает 11-е место на Востоке с 19 очками после 21 игры. Команда Скотта Гордона отстает от зоны плей-офф всего на 3 балла, поэтому мотивация челябинцев предельно ясна — им кровь из носу необходимы очки, чтобы включиться в кубковую гонку и реабилитироваться за последние провалы.

12:55 Очное противостояние «Трактора» и «Барыса» на уральском льду обещает стать бескомпромиссным из-за колоссальной разницы в текущей форме и турнирной мотивации соперников. Челябинцы отчаянно пытаются выбраться со дна Восточной конференции и прервать затянувшуюся серию неудач перед своими болельщиками. Астанинцы же, напротив, поймали кураж и ведут борьбу за лидерство на Востоке, рассчитывая закрепить свой успех в гостевом поединке.

12:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83

12:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — «Барыс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.