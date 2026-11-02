The Athletic анализирует победу «Милана» над «Интером» в дерби, а также пытается понять, будут ли «россонери» участвовать в битве за скудетто.

По трибуне Curva Nord прокатилась волна: подготовленная ультрас «Интера» предматчевая кореография изображала болельщика «Милана», крепко спящего на диване. На заднем плане играло радио, из которого доносилось: «"Интер" — чемпион Италии».

Болельщик «нерадзурри» нависает над поверженным соперником.

«Мечтай, — шепчет он. — Время сказок прошло».

Внизу, на ярко-зелёном, почти светящемся газоне, Кака побежал к противоположным воротам «Сан-Сиро».

Когда он вышел на поле, чтобы пополнить зал славы «Милана», его, казалось, переполняли эмоции. Особенно когда весь стадион на домашнем для «россонери» матче запел его старую песню: «Мы пришли посмотреть, как забивает Кака ».

Кореография тифози «Интера» перед матчем с «Миланом» globallookpress.com

44-летний бразилец — последний обладатель «Золотого мяча», выступавший за клуб Серии А. Награду он получил после того, как команда в последний на сегодня раз выиграла Лигу чемпионов — два десятилетия назад. То самое время сказок.

С тех пор «Милан» лишь дважды становился чемпионом Италии. «Интер» же за это время оформил требл и добавил на свои футболки вторую звезду в честь 20-го скудетто. Это достижение в 2024 году было закреплено победой над «россонери» в дерби.

На трибунах сидел Стефано Пиоли. Сейчас он без работы, но именно под его руководством коллектив в последний раз выигрывал Серию А — четыре года назад. Джерри Кардинале и RedBird Capital приобрели клуб на волне того успеха, рассчитывая, что им достанется команда-победитель.

Однако затем тренер проиграл следующие шесть дерби, а болельщики «Интера» не упускали возможности над ним поиздеваться. Они присвоили себе кричалку «Pioli’s on fire» («Пиоли зажигает»), которую прежде пели тифози «Милана», и использовали её против специалиста.

С тех пор «нерадзурри» ни разу не побеждали в дерби. Это своего рода аномалия: они по-прежнему остаются самой доминирующей командой Италии в нынешнем десятилетии. И в субботу победа позволила бы им оторваться от соседей по городу на 10 очков.

И всё же, как и в прошлом сезоне, когда «Интер» проиграл оба матча своим «кузенам», неудачная серия в этом противостоянии продолжается. «Милан» в четвёртый раз подряд одержал победу в дерби Мадоннина во всех турнирах — впервые с 1973 года.

«Сегодня вечером мы увидели, из чего состоит эта команда, — заявил Кардинале. — Если мы будем держаться вместе и поддерживать друг друга, то победим».

Он фактически начал отсчёт своего владения клубом заново, а не по итогам предыдущих четырёх лет, попросив болельщиков оценивать его по тому, что он сделал, начиная с 25 мая — дня, когда «россонери» остались без путёвки в Лиге чемпионов.

После заключительного тура Серии А прошлого сезона Кардинале уволил с поста наставника Массимилиано Аллегри, а его управленческая команда решила превратить его же в самого вовлечённого в дела клуба владельца в лиге.

Джерри Кардинале globallookpress.com

Будучи поклонником франшизы «Топ Ган», Кардинале назвал назначенного им тренера Рубена Аморима своим ведомым. Португальцу понравилось это сравнение, хотя, как он рассказал DAZN, «ведомый Мэверика (Гус) погибает уже в первом фильме».

Победа в дерби, безусловно, стала самым ярким моментом Аморима с тех пор, как он возглавил «Милан». Несмотря на необычную тенденцию в матчах с «Интером», такой результат мало кто ожидал.

До середины прошлой недели «россонери» не знали поражений в чемпионате Италии. Затем они уступил «Болонье» на «Сан-Сиро» со счётом 2:4. Это поражение разозлило Кардинале: коллектив пропустил первым, сумел отыграться и повести 2:1, но во втором тайме упустил контроль над матчем и позволил сопернику вырвать победу.

С одной стороны, решение Аморима поберечь нескольких игроков перед дерби обернулось против него. С другой — его поздние замены в матче с «Болоньей» выглядели так, словно наставник уже смирился с поражением.

В другом матче тура «Комо», например, отыгрался после пропущенного гола и вырвал победу над «Торино» в самой концовке, забив трижды за последние 10 минут.

Несмотря на раздражение из-за поражения от «Болоньи», Кардинале на протяжении всего времени неизменно поддерживал Аморима.

Тренер часто упоминает о периоде своей работы в «Манчестер Юнайтед», ни разу не называя клуб напрямую. Вместо этого он говорит «мой бывший клуб» или «мой предыдущий клуб».

«Милан» подходит ему гораздо лучше. В прошлом сезоне команда играла с тремя центрбеками, поэтому её состав, несмотря на нехватку левого фулбека, центрального защитника и запасного нападающего, во многом заточен под португальца. Клуб и тренер придерживаются единого подхода и в вопросах трансферной политики.

Кроме того, Аморим продемонстрировал определённую самокритичность, осознав, что именно пошло не так в «Манчестер Юнайтед», признав, что иногда необходимо проявлять гибкость и использовать не только схему 3-4-3.

Рубен Аморим globallookpress.com

Впрочем, не всё складывалось гладко.

На изменение психологии команды потребовалось время: мышечная память, сформированная футболом Аллегри, никуда не исчезла. В начале сезона «Милан» часто заканчивал матчи, отступая и прижимаясь к своим воротам.

Аморим не спешил возвращать в состав Кристиана Пулишича, восстанавливавшегося после микроперелома правой ноги, а также интегрировать Диегу Морейру, ставшего главным приобретением клуба летом.

Он прибег к их помощи лишь в экстренной ситуации, выпустив обоих после перерыва при счёте 0:2 в матче с «Лацио». Они фактически и организовали камбэк, позволивший спасти ничью с командой, которая до этого выиграла все матчи.

Пулишич и Морейра сыграли ключевую роль и в субботней победе над «Интером» со счётом 3:1. Но прежде стоит упомянуть и другие поводы для критики Аморима в этом сезоне.

Например, его привычку проводить замены в перерыве, из-за чего складывалось впечатление, что он снова и снова ошибается с выбором стартового состава. Его нападающий Гонсалу Рамуш, приобретённый у ПСЖ за рекордную для клуба сумму, часто выглядит оторванным от партнёров.

Два гола в Серии А, один из которых забит с пенальти в победном матче с «Аталантой» (3:2), — скромная отдача от трансфера стоимостью 73 млн евро.

Из-за отсутствия угрозы в позиционных атаках стандарты приобрели особую важность. Но до этих выходных «Милан» исполнял их в основном плохо и не поспевал за другими командами в чемпионате, где голы сейчас забиваются в среднем по 3,2 за игру.

Более высокая результативность — только в Бундеслиге.

«Интер» же в этом сезоне выглядел практически неудержимым — если не присматриваться слишком внимательно.

До дерби команда не знала поражений в чемпионате, забив пять мячей «Удинезе», четыре — «Монце» и три — «Болонье». Можно было бы поставить «нерадзурри» в заведомо невыгодное положение, заставив их начинать матч при счёте 0:2, — и ивсё равно нашли бы способ победить.

Именно так произошло в поединке с «Наполи». Отсутствие из-за травм игроков сборной Англии — Джеда Спенса, Кёртиса Джонса и Джона Стоунза — также заставляло задуматься о том, какой ещё нераскрытый потенциал есть у этой команды.

Джон Стоунз globallookpress.com

Но одновременно в этом сезоне «Интер» выглядел уязвимым. Череда смен вратарей — от Яна Зоммера к Жозепу Мартинесу, затем к Ивану Проведелю и обратно к Мартинесу (пока Проведель болел гриппом) — не внушала уверенности.

Опытных персональных опекунов Франческо Ачерби и Стефана де Врея в клубе больше нет. Кристиан Киву лишился возможности использовать Дензела Дюмфриса, опасного сразу в двух аспектах игры, а полузащита всё ещё переживает смену поколений.

Такая команда, как «Интер», не может восемь раз за сезон пропускать первой. Постоянно отыгрываться, когда игры проходят каждые три дня, — стратегия, которая не может работать бесконечно.

Субботнее поражение вновь заставило пристальнее взглянуть на показатели в дерби при Киву и, в более широком смысле, на выступления коллектива в Лиге чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне «нерадзурри» вылетели от «Будё-Глимт» в плей-офф, а нынешнюю кампанию — по крайней мере на домашней арене — они начали с неожиданного разгромного поражения от «Брюгге».

По собственному признанию Киву, состав на матч с «Миланом» пришлось собирать буквально на ходу.

«Интер» впервые за несколько лет сменил схему, отойдя от игры с двумя нападающими, отчасти потому, что в его распоряжении просто не было двух форвардов. Капитан Лаутаро Мартинес травмирован.

По словам румынского наставника, семейные обстоятельства помешали Пио Эспозито полноценно подготовиться к матчу, поэтому тот остался на скамейке рядом с Анж-Йоаном Бонни, которого из-за гриппа рвало до половины пятого вечера.

Перед поединком Аморим признал, что на данный момент «Интер» — гораздо более сыгранная и состоявшаяся команда, чем «Милан»: «Они могут играть с закрытыми глазами».

Похоже, именно так всё и произошло, когда Пулишич, один из самых низкорослых игроков на поле, забил головой и вывел «Милан» вперёд уже в начале матча.

Кристиан Киву globallookpress.com

То же самое можно сказать о том, что на угловом Адриену Рабьо позволили остаться без опеки, — это привело ко второму изящно разыгранному голу «россонери». Как «нерадзурри» могли их не увидеть?

Новая схема поначалу привела к тому, что игроки «Интера» действовали неслаженно, а расстояния между линиями оказались больше обычного. Команде не хватало связующей игры Лаутаро Мартинеса и умения Эспозито помогать партнёрам продвигаться вперёд.

И всё же команда превзошла соперника по ударам (19 против семи) и созданным моментам, набрав 1,68 xG против 0,62 у соперника. Если бы не Майк Меньян, чей рефлекторный сейв после удара Спенса стал одним из лучших в сезоне, «нерадзурри» ушли бы на перерыв при равном счёте.

После этого «Милан» контролировал ход матча с той же зрелостью, что и неделю назад в Удине, только теперь ему противостоял более сильный соперник.

Команда хорошо защищалась на флангах, пресекая подачи ещё на подступах. Решение выпустить Кони Де Винтера в центре тройки защитников, а Марио Хилу поставить справа, как объяснил Аморим, было продиктовано статистикой: данные показывали, что бельгиец лучше играет на втором этаже.

Лука Модрич, которого некоторые поспешили списать со счетов после замены в перерыве матча с «Лацио», провёл настоящий мастер-класс по управлению темпом игры.

Штрафной Морейры и его ассисты показали, что это особенный талант, который, пожалуй, стоит тех 50 млн евро, которые, по словам Кардинале, он заплатил из собственного кармана, чтобы выкупить игрока у «Страсбурга».

Победа со счётом 3:1 возвращает «Милан» в борьбу за скудетто. Команда отстаёт на четыре очка от «Лацио», у которого есть матч в запасе. Однако спешить с выводами не стоит.

Правда, победы в дерби уже заставляли болельщиков и экспертов преждевременно увлекаться разговорами о чемпионской гонке в прошлом сезоне.

Да, сейчас атмосфера совсем другая. Кажется, «россонери» движутся по гораздо более верному пути, а победа стала идеальным завершением недели, в течение которой Пулишич продлил контракт, был представлен проект нового стадиона, несколько клубных легенд поддержали видение Кардинале, а Аморим одержал первую победу в дерби.

Но сезон только начинается. Не стоит забывать: хотя в прошлом году «Интер» проиграл «Милану» отдельные сражения, войну он всё равно выиграл.

Однако в Хэллоуин дерби превратилось для «нерадзурри» в настоящую историю ужасов.