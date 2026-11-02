The Athletic анализирует победу «Милана» над «Интером» в дерби, а также пытается понять, будут ли «россонери» участвовать в битве за скудетто.
По трибуне Curva Nord прокатилась волна: подготовленная ультрас «Интера» предматчевая кореография изображала болельщика «Милана», крепко спящего на диване. На заднем плане играло радио, из которого доносилось: «"Интер" — чемпион Италии».
Болельщик «нерадзурри» нависает над поверженным соперником.
«Мечтай, — шепчет он. — Время сказок прошло».
Внизу, на ярко-зелёном, почти светящемся газоне, Кака побежал к противоположным воротам «Сан-Сиро».
Когда он вышел на поле, чтобы пополнить зал славы «Милана», его, казалось, переполняли эмоции. Особенно когда весь стадион на домашнем для «россонери» матче запел его старую песню: «Мы пришли посмотреть, как забивает Кака ».
44-летний бразилец — последний обладатель «Золотого мяча», выступавший за клуб Серии А. Награду он получил после того, как команда в последний на сегодня раз выиграла Лигу чемпионов — два десятилетия назад. То самое время сказок.
С тех пор «Милан» лишь дважды становился чемпионом Италии. «Интер» же за это время оформил требл и добавил на свои футболки вторую звезду в честь 20-го скудетто. Это достижение в 2024 году было закреплено победой над «россонери» в дерби.
На трибунах сидел Стефано Пиоли. Сейчас он без работы, но именно под его руководством коллектив в последний раз выигрывал Серию А — четыре года назад. Джерри Кардинале и RedBird Capital приобрели клуб на волне того успеха, рассчитывая, что им достанется команда-победитель.
Однако затем тренер проиграл следующие шесть дерби, а болельщики «Интера» не упускали возможности над ним поиздеваться. Они присвоили себе кричалку «Pioli’s on fire» («Пиоли зажигает»), которую прежде пели тифози «Милана», и использовали её против специалиста.
С тех пор «нерадзурри» ни разу не побеждали в дерби. Это своего рода аномалия: они по-прежнему остаются самой доминирующей командой Италии в нынешнем десятилетии. И в субботу победа позволила бы им оторваться от соседей по городу на 10 очков.
И всё же, как и в прошлом сезоне, когда «Интер» проиграл оба матча своим «кузенам», неудачная серия в этом противостоянии продолжается. «Милан» в четвёртый раз подряд одержал победу в дерби Мадоннина во всех турнирах — впервые с 1973 года.
«Сегодня вечером мы увидели, из чего состоит эта команда, — заявил Кардинале. — Если мы будем держаться вместе и поддерживать друг друга, то победим».
Он фактически начал отсчёт своего владения клубом заново, а не по итогам предыдущих четырёх лет, попросив болельщиков оценивать его по тому, что он сделал, начиная с 25 мая — дня, когда «россонери» остались без путёвки в Лиге чемпионов.
После заключительного тура Серии А прошлого сезона Кардинале уволил с поста наставника Массимилиано Аллегри, а его управленческая команда решила превратить его же в самого вовлечённого в дела клуба владельца в лиге.
Будучи поклонником франшизы «Топ Ган», Кардинале назвал назначенного им тренера Рубена Аморима своим ведомым. Португальцу понравилось это сравнение, хотя, как он рассказал DAZN, «ведомый Мэверика (Гус) погибает уже в первом фильме».
Победа в дерби, безусловно, стала самым ярким моментом Аморима с тех пор, как он возглавил «Милан». Несмотря на необычную тенденцию в матчах с «Интером», такой результат мало кто ожидал.
До середины прошлой недели «россонери» не знали поражений в чемпионате Италии. Затем они уступил «Болонье» на «Сан-Сиро» со счётом 2:4. Это поражение разозлило Кардинале: коллектив пропустил первым, сумел отыграться и повести 2:1, но во втором тайме упустил контроль над матчем и позволил сопернику вырвать победу.
С одной стороны, решение Аморима поберечь нескольких игроков перед дерби обернулось против него. С другой — его поздние замены в матче с «Болоньей» выглядели так, словно наставник уже смирился с поражением.
В другом матче тура «Комо», например, отыгрался после пропущенного гола и вырвал победу над «Торино» в самой концовке, забив трижды за последние 10 минут.
Несмотря на раздражение из-за поражения от «Болоньи», Кардинале на протяжении всего времени неизменно поддерживал Аморима.
Тренер часто упоминает о периоде своей работы в «Манчестер Юнайтед», ни разу не называя клуб напрямую. Вместо этого он говорит «мой бывший клуб» или «мой предыдущий клуб».
«Милан» подходит ему гораздо лучше. В прошлом сезоне команда играла с тремя центрбеками, поэтому её состав, несмотря на нехватку левого фулбека, центрального защитника и запасного нападающего, во многом заточен под португальца. Клуб и тренер придерживаются единого подхода и в вопросах трансферной политики.
Кроме того, Аморим продемонстрировал определённую самокритичность, осознав, что именно пошло не так в «Манчестер Юнайтед», признав, что иногда необходимо проявлять гибкость и использовать не только схему 3-4-3.
Впрочем, не всё складывалось гладко.
На изменение психологии команды потребовалось время: мышечная память, сформированная футболом Аллегри, никуда не исчезла. В начале сезона «Милан» часто заканчивал матчи, отступая и прижимаясь к своим воротам.
Аморим не спешил возвращать в состав Кристиана Пулишича, восстанавливавшегося после микроперелома правой ноги, а также интегрировать Диегу Морейру, ставшего главным приобретением клуба летом.
Он прибег к их помощи лишь в экстренной ситуации, выпустив обоих после перерыва при счёте 0:2 в матче с «Лацио». Они фактически и организовали камбэк, позволивший спасти ничью с командой, которая до этого выиграла все матчи.
Пулишич и Морейра сыграли ключевую роль и в субботней победе над «Интером» со счётом 3:1. Но прежде стоит упомянуть и другие поводы для критики Аморима в этом сезоне.
Например, его привычку проводить замены в перерыве, из-за чего складывалось впечатление, что он снова и снова ошибается с выбором стартового состава. Его нападающий Гонсалу Рамуш, приобретённый у ПСЖ за рекордную для клуба сумму, часто выглядит оторванным от партнёров.
Два гола в Серии А, один из которых забит с пенальти в победном матче с «Аталантой» (3:2), — скромная отдача от трансфера стоимостью 73 млн евро.
Из-за отсутствия угрозы в позиционных атаках стандарты приобрели особую важность. Но до этих выходных «Милан» исполнял их в основном плохо и не поспевал за другими командами в чемпионате, где голы сейчас забиваются в среднем по 3,2 за игру.
Более высокая результативность — только в Бундеслиге.
«Интер» же в этом сезоне выглядел практически неудержимым — если не присматриваться слишком внимательно.
До дерби команда не знала поражений в чемпионате, забив пять мячей «Удинезе», четыре — «Монце» и три — «Болонье». Можно было бы поставить «нерадзурри» в заведомо невыгодное положение, заставив их начинать матч при счёте 0:2, — и ивсё равно нашли бы способ победить.
Именно так произошло в поединке с «Наполи». Отсутствие из-за травм игроков сборной Англии — Джеда Спенса, Кёртиса Джонса и Джона Стоунза — также заставляло задуматься о том, какой ещё нераскрытый потенциал есть у этой команды.
Но одновременно в этом сезоне «Интер» выглядел уязвимым. Череда смен вратарей — от Яна Зоммера к Жозепу Мартинесу, затем к Ивану Проведелю и обратно к Мартинесу (пока Проведель болел гриппом) — не внушала уверенности.
Опытных персональных опекунов Франческо Ачерби и Стефана де Врея в клубе больше нет. Кристиан Киву лишился возможности использовать Дензела Дюмфриса, опасного сразу в двух аспектах игры, а полузащита всё ещё переживает смену поколений.
Такая команда, как «Интер», не может восемь раз за сезон пропускать первой. Постоянно отыгрываться, когда игры проходят каждые три дня, — стратегия, которая не может работать бесконечно.
Субботнее поражение вновь заставило пристальнее взглянуть на показатели в дерби при Киву и, в более широком смысле, на выступления коллектива в Лиге чемпионов.
Напомним, в прошлом сезоне «нерадзурри» вылетели от «Будё-Глимт» в плей-офф, а нынешнюю кампанию — по крайней мере на домашней арене — они начали с неожиданного разгромного поражения от «Брюгге».
По собственному признанию Киву, состав на матч с «Миланом» пришлось собирать буквально на ходу.
«Интер» впервые за несколько лет сменил схему, отойдя от игры с двумя нападающими, отчасти потому, что в его распоряжении просто не было двух форвардов. Капитан Лаутаро Мартинес травмирован.
По словам румынского наставника, семейные обстоятельства помешали Пио Эспозито полноценно подготовиться к матчу, поэтому тот остался на скамейке рядом с Анж-Йоаном Бонни, которого из-за гриппа рвало до половины пятого вечера.
Перед поединком Аморим признал, что на данный момент «Интер» — гораздо более сыгранная и состоявшаяся команда, чем «Милан»: «Они могут играть с закрытыми глазами».
Похоже, именно так всё и произошло, когда Пулишич, один из самых низкорослых игроков на поле, забил головой и вывел «Милан» вперёд уже в начале матча.
То же самое можно сказать о том, что на угловом Адриену Рабьо позволили остаться без опеки, — это привело ко второму изящно разыгранному голу «россонери». Как «нерадзурри» могли их не увидеть?
Новая схема поначалу привела к тому, что игроки «Интера» действовали неслаженно, а расстояния между линиями оказались больше обычного. Команде не хватало связующей игры Лаутаро Мартинеса и умения Эспозито помогать партнёрам продвигаться вперёд.
И всё же команда превзошла соперника по ударам (19 против семи) и созданным моментам, набрав 1,68 xG против 0,62 у соперника. Если бы не Майк Меньян, чей рефлекторный сейв после удара Спенса стал одним из лучших в сезоне, «нерадзурри» ушли бы на перерыв при равном счёте.
После этого «Милан» контролировал ход матча с той же зрелостью, что и неделю назад в Удине, только теперь ему противостоял более сильный соперник.
Команда хорошо защищалась на флангах, пресекая подачи ещё на подступах. Решение выпустить Кони Де Винтера в центре тройки защитников, а Марио Хилу поставить справа, как объяснил Аморим, было продиктовано статистикой: данные показывали, что бельгиец лучше играет на втором этаже.
Лука Модрич, которого некоторые поспешили списать со счетов после замены в перерыве матча с «Лацио», провёл настоящий мастер-класс по управлению темпом игры.
Штрафной Морейры и его ассисты показали, что это особенный талант, который, пожалуй, стоит тех 50 млн евро, которые, по словам Кардинале, он заплатил из собственного кармана, чтобы выкупить игрока у «Страсбурга».
Победа со счётом 3:1 возвращает «Милан» в борьбу за скудетто. Команда отстаёт на четыре очка от «Лацио», у которого есть матч в запасе. Однако спешить с выводами не стоит.
Правда, победы в дерби уже заставляли болельщиков и экспертов преждевременно увлекаться разговорами о чемпионской гонке в прошлом сезоне.
Да, сейчас атмосфера совсем другая. Кажется, «россонери» движутся по гораздо более верному пути, а победа стала идеальным завершением недели, в течение которой Пулишич продлил контракт, был представлен проект нового стадиона, несколько клубных легенд поддержали видение Кардинале, а Аморим одержал первую победу в дерби.
Но сезон только начинается. Не стоит забывать: хотя в прошлом году «Интер» проиграл «Милану» отдельные сражения, войну он всё равно выиграл.
Однако в Хэллоуин дерби превратилось для «нерадзурри» в настоящую историю ужасов.