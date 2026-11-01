«Ювентус» и «Наполи» играют на «Альянц Стэдиум» в десятом туре Серии А. Перед началом встречи у команд одинаковое количество очков, поэтому победитель получит не только важный результат в принципиальном матче, но и прямое преимущество над конкурентом в плотной верхней части таблицы. Для туринцев это еще и возможность быстро отреагировать на поражение от «Дженоа», тогда как «Наполи» подходит к поездке после крупной победы 4:1 над «Монцей».

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22:35 История очных встреч остается на стороне хозяев. Это будет 161-й матч команд в Серии А: «Ювентус» выиграл 72, «Наполи» — 39, еще 49 завершились вничью. Последняя встреча в Турине закончилась разгромом 3:0 в пользу «Юве»: тогда забили Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз и Филип Костич. Если хозяева снова сыграют на ноль, это будут два подряд сухих матча против «Наполи» в чемпионате впервые с 2012 года. За последние годы «Наполи» заметно сократил дистанцию, и встречи с «Ювентусом» перестали быть для него матчами, где нужно исключительно терпеть. Неаполитанцы всё чаще стараются сами контролировать территорию, а нынешняя версия команды Аллегри еще и быстро переходит в атаку после отбора. Поэтому Спаллетти придется внимательно следить за тем, насколько высоко поднимаются латерали и кто страхует зоны после потерь.

22:30 Массимилиано Аллегри возвращается на стадион клуба, который сделал его одной из главных фигур современной эпохи итальянского футбола, но на скамейке его не будет — тренер отбывает двухматчевую дисквалификацию после удаления в игре с «Ромой», поэтому руководить командой будет Марко Ландуччи. Сам Спаллетти накануне подчеркнул, что с удовольствием увидел бы Аллегри рядом у бровки и отдельно назвал его большим тренером и своим другом.

22:25 В «Ювентусе» Рандаль Коло Муани и Ник Вольтемаде пока не дают той стабильности, которой от них ждали, и именно поэтому Спаллетти приходится постоянно искать дополнительные источники голов из второй линии. Коло Муани при этом хорошо знает «Наполи» — именно против неаполитанцев он дебютировал в Серии А и забил свой первый мяч в чемпионате Италии. Если отличится снова, француз войдет в очень короткий список игроков «Ювентуса», которые забивали «Наполи» в каждом из первых двух очных матчей.

22:20 А «Наполи» выйдет в таком составе: Мерет, Ди Лоренцо, Марьянуччи, Марин, Оливера, Ангисса, Де Брёйне, Мактоминей, Политано, Лукка, Ланг.

22:15 Стартовый состав «Ювентуса» на матч: У «Наполи» сезон тоже складывается неровно. За девять туров команда Массимилиано Аллегри набрала 14 очков, при этом в семи последних матчах ни разу не повторила один и тот же результат: три победы, две ничьи и два поражения. Такая нестабильность не мешает неаполитанцам оставаться рядом с верхней группой, но поражение в Турине опустит их к худшему старту после десяти туров с сезона-2009/10.

22:10 Главными фигурами впереди остаются Кевин Де Брёйне и Расмус Хёйлунн. Бельгиец берет на себя создание моментов между линиями и все чаще определяет темп атак, а датчанин дает глубину и давление на последнего защитника. Вокруг них творят Политано, Ланг и Мактоминей, причем именно шотландец добавляет «Наполи» агрессивные подключения из второй линии. Правда, против «Ювентуса» у Мактоминея пока необычная статистика: это команда, против которой он провел больше всего минут в Серии А, так и не отметившись результативным действием.

22:05 При этом в атаке ситуация заметно улучшилась — «Наполи» забил как минимум три мяча в трех из последних четырех матчей Серии А, хотя до этого делал это всего трижды за предыдущую 31 встречу чемпионата. Особенно убедительной получилась победа 4:1 над «Монцей», где команда наконец соединила высокий темп с нормальной реализацией. Это важный сдвиг для Аллегри, потому что на старте сезона его команда часто контролировала мяч, но слишком долго доходила до последнего действия.

22:00 У «Наполи» сезон тоже складывается неровно. За девять туров команда Массимилиано Аллегри набрала 14 очков, при этом в семи последних матчах ни разу не повторила один и тот же результат: три победы, две ничьи и два поражения. Такая нестабильность не мешает неаполитанцам оставаться рядом с верхней группой, но поражение в Турине опустит их к худшему старту после десяти туров с сезона-2009/10.

21:55 Кадровая ситуация у хозяев по-прежнему тяжелая. Кенан Йылдыз, Кефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Франсишку Консейсау, Зеки Челик и Нико Гонсалес недоступны, Камила Грабару клуб потерял до конца сезона, зато к тренировкам вернулся Джефф Экатор. В заявке при этом остаются Бремер, Гатти, Келли, Лукуми, Калулу, Дуглас Луис, Копмейнерс, Маккенни, Камбьязо, Коло Муани и Вольтемаде, так что выбор у Спаллетти есть, но он сильно смещен в сторону функциональности и универсальности, а не чистого креатива.

21:50 На этом фоне матч с «Наполи» выглядит идеальной проверкой характера. Спаллетти прямо говорил перед игрой, что команда должна быть сбалансированной во всех фазах и не может позволить себе разделять эпизоды на чисто атакующие или чисто оборонительные. Против соперника, который любит быстро наказывать за потери и очень активно врывается из глубины, такая идея особенно важна. Если «Ювентус» снова будет медленно возвращаться после собственных атак, пространство перед штрафной может быстро стать проблемой.

21:45 У «Ювентуса» старт сезона получается заметно менее ровным, чем ожидалось. Команда Лучано Спаллетти уже успела выдать несколько очень сильных отрезков, но пока слишком часто теряет очки в матчах, где от неё ждут контроля. Поражение 0:2 от «Дженоа» стало особенно неприятным именно по содержанию: туринцы плохо создавали моменты, не смогли навязать сопернику привычный темп и снова показали, насколько сильно нынешняя команда зависит от качества первого продвижения мяча через центр. Сам Спаллетти после встречи признал, что «Ювентусу» необходимо совершенно иначе реагировать на трудные отрезки и вернуть внутреннюю устойчивость, которой сейчас не хватает.