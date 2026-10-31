В субботу, 31 октября, в 10-м туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Интером» в легендарном миланском дерби. Игра начнётся в 22:45 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:39 +11 прямо сейчас в Милане, без осадков.

22:31 Главный арбитр встречи — 45-летний Марко Гуида.

22:20 В семи официальных матчах подряд «Интер» не побеждает «Милан» — последняя победа случилась ещё в апреле 2024-го. Пять из этих семи дерби завершились победами «россонери», конкретно в Серии А — три из четырёх.

22:10 Стартовый состав «Интера»: Мартинес, Биссек, Аканджи, Бастони, Аугусто, Сучич, Чалханоглу, Барелла, Спенс, Диуф, Тюрам.

22:05 Стартовый состав «Милана»: Меньян, Хила, де Винтер, Павлович, Диавара, Морейра, Муса, Модрич, Пулишич, Рабьо, Рамуш.

22:00 Сегодняшний матч пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро», вмещающем 75 817 зрителей.

21:55 При этом концовки пока скрывают часть проблем «Интера»: «Фиорентину» обыграли благодаря двум поздним голам, а «Венецию» — после двух автоголов на исходе встречи. Привычка прибавлять после перерыва особенно опасна для «Милана», только что провалившего второй тайм. Но сегодня Киву снова придётся обходиться без травмированного Лаутаро Мартинеса: основная нагрузка впереди ляжет на Тюрама, которому могут составить пару Бонни или Пио Эспозито.

21:50 «Интер» набрал 25 очков из 27 возможных и возглавляет таблицу Серии А, опережая «Лацио» по дополнительным показателям. После побед над «Фиорентиной» (2:1) и «Венецией» (2:0) серия команды Кристиана Киву в чемпионате выросла до четырёх побед. Семь туров подряд «нерадзурри» забивают минимум два мяча, а всего за девять игр наколотили уже 25, больше всех — к атаке претензий нет вообще никаких.

21:45 Хорошая новость для хозяев — возвращение Рабьо, Хилы и Морейры, хотя Томори дерби пропустит. Рабьо особенно нужен в центре поля: против Бареллы и Чалханоглу важно не только владеть мячом, но и успевать перестраиваться после потерь. В атаке же появился ещё один аргумент помимо Пулишича: Сиссе сделал дубль «Болонье» и с семью голами во всех турнирах стал лучшим бомбардиром команды.

21:40 «Милан» подходит к дерби на пятом месте с 18 очками — от соседей уже целых семь баллов отставания. В среду команда Рубена Аморима потерпела первое поражение в нынешней Серии А: вела дома в матче против «Болоньи» 2:1 после первого тайма, но в итоге уступила 2:4. После недавних 0:3 от «Борнмута» в Лиге Европы это ещё один тревожный сигнал: сегодня на кону и реакция на эти неудачи, и возможность не отпустить «Интер» уже на 10 очков.

21:35 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.