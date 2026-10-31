У кого прервётся серия?

прогноз на матч в борьбе за выживание в итальянской Серии А, ставка за 2.34

1 ноября в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Дженоа». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

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«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после девяти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет девять баллов в своем активе.

Команда занимает 14-ю строчку с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе (18-20-я позиции) и отставанием в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального первенства клуб на чужом поле был разгромлен «Фрозиноне» (1:5).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Бериша, Кулибали, Илич и Пьеротти, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл четыре раза при одной победе.

С такой формой у хозяев немного шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, но соперник явно не настолько их класснее, чтобы не надеяться на успех.

Лассана Кулибали и Тиаго Габриэл — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после девяти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 10 баллов в своем активе.

Команда занимает 13-е место с отрывом в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-я позиции) и в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура национального первенства коллектив в домашних стенах сенсационно обыграл «Ювентус» (2:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб также набрал максимум очков, когда снова-таки на своем поле одолел «Венецию» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Вентурино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» выиграла трижды при одном поражении.

Данная форма делает гостей фаворитом грядущей игры, пусть даже и на чужом поле, особенно если учитывать их более высокий уровень.

Милутин Осмаич — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

На что ставят в матче Лечче — Дженоа Букмекерские коэффициенты на матч Лечче — Дженоа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лечче» больше двух голов

в трех последних матчах «Дженоа» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.43. Ничья — в 3.05, выигрыш «Лечче» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.34 и 1.56.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей этот расклад не сыграл, результативность аутсайдера матча должна стать решающим фактором.

2.34 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Лечче» — «Дженоа» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь такой сценарий был реализован в их трех из четырех последних поединков.

2.43 «Дженоа» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Лечче» — «Дженоа» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: «Дженоа» победит за 2.43.