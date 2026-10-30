«Интер» покажет, кто в Милане сейчас хозяин

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.00

31 октября в 10‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Милан»

Турнирное положение: сейчас «Милан» занимает пятое место в таблице Серии А с 18 очками после 9 матчей.

Последние матчи: на своём поле «Милан» уступил «Болонье» со счётом 2:4 в рамках 9‑го тура Серии А. После первого тайма «россонери» вели 2:1 после двух точных ударов молодого хавбека Сиссе, но после перерыва игра резко поменялась, и соперник смог забить трижды.

Ранее была победа в гостях над «Удинезе» (2:0) и разгромное поражение в ЛЕ от «Борнмута» (0:3).

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Не сыграют: травмированы — Чуквуэзе (п), Габбия (з), Хила (з), Лофтус‑Чик (п), Морейра (п), Рабьо (п), Салемакерс (п).

Состояние команды: хотя подопечные Рубена Аморима и находятся в лидирующей группе Серии А, игра «Милана» очень нестабильна, а в последнее время многие лидеры выбыли из строя из‑за травм (Рабьо, Хила, Морейра, Салемакерс), что скажется на боеспособности в ближайшее время.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» возглавляет таблицу чемпионата Италии с 25 очками после 9 игр.

Последние матчи: в гостях «Интер» уверенно разобрался с «Венецией» (2:0). На протяжении всей игры «нерадзурри» выглядели лучше, но смогли додавить своего соперника только в конце игры, что очень часто происходит в этом сезоне, когда «Интер» проваливает первый тайм.

До этого была домашняя победа над «Фиорентиной» (2:1) в чемпионате и в Лиге чемпионов над «Шахтёром» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Джонс (п), Луис Энрике (п), Мартинес (н), Павар (з), Стоунз (з).

Состояние команды: в этом сезоне складывается ощущение, что «Интер» балуется с соперниками в Серии А: сначала даёт им фору в начале встречи, а потом героически спасается в концовке, вырывая победы. Чего‑чего, а характера у дружины Кристиана Киву не отнять.

На что ставят в матче Милан — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Милан — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Летом в товарищеской игре была ничья со счётом 1:1.

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Миланом» (1:0, 1:0).

Также были игры в полуфинале Кубка Италии‑2025, где «россонери» тоже оказались сильнее (1:1, 3:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 3.70, а на «Интера» — 2.0, ничью букмекеры оценивают в 3.80.

Тотал меньше 2.5 идёт за 2.30, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.63.

Прогноз: конечно, «Интер» будет фаворитом против обескровленного потерями в составе «Милана» и должен забирать три очка. Тем более что фактор своего поля номинален. Киву умеет играть без Лаутаро: есть Эспозито, набравший форму Тюрам и Бонни, а «хрустальные» Джонс и Стоунз почти не играли за команду. Тогда как «Милану» заменить Рабьо и Хилу некем.

2.00 Победа «Интера» в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Милан» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Основная ставка: победа «Интера» за 2.0.

Прогноз: также можно заиграть победу «Интера» во втором тайме — традиционно команда плохо начинает, но мощно заканчивает.

2.30 Победа «Интера» во втором тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Милан» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Дополнительная ставка: «Интер» выиграет второй тайм за 2.30.