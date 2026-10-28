«Флитвуд Таун» сотворил одну из крупнейших сенсаций в истории Кубка английской лиги, выбив действующего чемпиона Англии «Арсенал» в четвёртом раунде. Команда из четвёртого дивизиона занимала перед матчем 18-е место в таблице и находилась на 84 позиции ниже соперника в английской пирамиде. Но она выдержала 1:1 за 90 минут, а затем идеально исполнила все пять пенальти! В основное время Аарон Лупало-Би вывел хозяев вперёд, Виктор Дьёкереш сравнял после перерыва, а Макс Доуман оставил «Арсенал» вдесятером. В серии Джей Линч остановил Бруну Гимарайнша, после чего 19-летний Конор Хоги реализовал последний удар — и несколько тысяч человек вывалили на поле. Для клуба, который впервые вообще дошёл до четвёртого раунда турнира, вечер закончился четвертьфиналом и победой над командой, которая несколько месяцев назад стала чемпионом Премьер-лиги и дошла до финала Лиги чемпионов. До нынешнего сезона «Флитвуд» выиграл лишь 6 из 20 своих матчей в Кубке лиги.
«Флитвуд» когда-то играл в девятом дивизионе, теперь к нему приехал чемпион Англии
Чтобы понять масштаб этого вечера, одного расстояния в 84 места между командами недостаточно. Нынешняя версия «Флитвуда» была создана только в 1997 году после нескольких банкротств и перерождений городского клуба. Ещё в 2005-м команда играла в девятом дивизионе, а в 2012-м впервые в своей истории добралась до Футбольной лиги, пройдя путь в пять повышений за восемь лет. Через два года «Флитвуд» выиграл финал плей-офф «Второй лиги» на «Уэмбли» и поднялся ещё выше, а после десятилетия в «Первой лиге» в 2024-м снова вылетел в четвёртый дивизион.
Именно туда, на стадион «Хайбери» вместимостью чуть больше пяти тысяч, приехал «Арсенал». Для лондонцев само название стадиона когда-то означало дом, но сходство с их прежней ареной на этом заканчивалось. Маленький стадион на побережье Файлда, холод, сильный ветер, красный дым от пиротехники — всё заранее выглядело декорациями к классическому кубковому сюжету.
Начало только усилило ощущение некоторой нереальности. Едва команды успели разыграть мяч, как над стадионом появился дрон, и Майкл Солсбери остановил встречу примерно на восемь минут. Футболисты разминались прямо на поле, сотрудники «Флитвуда» нервничали из-за испорченного начала главного матча в истории клуба, а трибуны быстро нашли виновника и запустили не эфирную кричалку в адрес владельца дрона.
Когда наконец продолжили, выяснилось, что в происходящем лучше чувствуют себя именно хозяева. Артета сделал девять изменений после матча с «Эвертоном», впервые выпустил 18-летнего североирландца Кейдаху О’Ниллу и молодого голкипера Иллана Мелье, но это всё равно не был экспериментальный состав из академии. С первых минут вышли Тимбер, Субименди, Хаверц, Дьёкереш, Инкапье и Льюис-Скелли. «Арсенал» привёз на побережье достаточно качества, чтобы не оставлять хозяевам надежды на красивый вечер, но «Флитвуду» и не нужны были подарки.
Лупало-Би первым же шансом наказал «Арсенал»
Лондонцы ожидаемо забрали мяч, однако первые 20 минут провели почти без моментов. «Флитвуд» не пытался соревноваться во владении, компактно опускался, выигрывал вторые мячи и при возможности сразу искал нападающих длинной передачей. Чем дольше счёт оставался 0:0, тем спокойнее становились хозяева и тем менее комфортно выглядел фаворит. На 21-й минуте произошло то, что весь «Хайбери» видел лишь во сне накануне матча. Мяч отправили вперёд на Лупало-Би, тот корпусом оттеснил 17-летнего Марли Салмона, развернулся, ушёл к воротам и низом пробил под Мелье — 1:0, чемпион горит.
История автора гола идеально подходила такому матчу. 21-летний форвард принадлежит «Фулхэму», где находится с девяти лет, а несколько лет назад был лучшим бомбардиром английской лиги U18 с 18 голами. После аренды в «Дагенем энд Редбридж» и опыта во «Второй лиге» с «Уолсоллом» летом он уехал более чем за 400 километров от дома во «Флитвуд». Накануне встречи Лупало-Би называл игру с «Арсеналом» крупнейшим моментом своей карьеры и говорил, что особенно хотел бы встретиться с сильнейшими центральными защитниками клуба Премьер-лиги, чтобы понять собственный уровень. Проверка получилась довольно убедительной.
«Флитвуд» после гола ещё сильнее опустился к своей штрафной и предложил чемпиону Англии решить вполне конкретную задачу — вскрыть организованную низкую оборону без свободного пространства. И вот с этим у «Арсенала» начались проблемы: Доуман пытался обыгрывать слева, Дьёкереш и Хаверц искали позиции между защитниками, но передачи шли слишком медленно, а навесы читались. Лучший момент до перерыва был у Хаверца, который после навеса О’Нилла головой пробил выше ворот. В раздевалку «Флитвуд» ушёл с преимуществом, и к этому моменту сенсация всё меньше была похожа на шутку.
Дьёкереш-то наконец забил, но «Флитвуд» выстоял
Артета не стал ждать и в перерыве выпустил Эдегора и Бена Уайта. Капитан почти сразу поменял характер владения «Арсенала» — норвежец стал постоянно опускаться за мячом, быстрее менять направление атак и вытаскивать соперников из низкого блока. В первом тайме лондонцы просто окружали чужую штрафную, теперь начали опасно её атаковать.
На 50-й минуте давление принесло-таки гол. Его создал О’Нилл, юный североирландец здорово разобрался слева и отправил мяч в штрафную, где Дьёкереш в борьбе протолкнул его за линию. Это был первый гол шведа в сезоне — корявый, конечно, но от этого не менее важный. В этот момент сценарий будто бы вернулся к привычному. Чемпион Англии сравнял сразу после перерыва, на поле появился лучший плеймейкер команды, а хозяева всё чаще не могли даже выйти из штрафной. Хаверц получил ещё два хороших шанса, Эдегор раз за разом находил свободные зоны, а за 25 минут до конца Артета выпустил ещё и Эзе.
Но «Флитвуд» выдерживал! Защитники бросались под удары, Линч снимал подачи, а команда Мэтта Лоулора уже почти не думала о красоте — нужно было просто дотащить матч до пенальти, где разница между чемпионом страны и 18-й командой четвёртой лиги может сократиться до одного эпизода. Раздражение «Арсенала», тем временем, росло. Доуман весь матч находился под жёсткой опекой Джейка Бэтти и Харрисона Нила, а за пять минут до конца не выдержал после очередного силового контакта. 16-летний вингер ударил лежащего Нила в ответ и получил прямую красную. Решение выглядело суровым, но сам Доуман спорить почти не стал, а по пути в раздевалку ещё и выслушал огненную речь Артеты.
И всё-таки даже вдесятером «Арсенал» мог избежать пенальти. После прострела Эзе Уайт пробил практически наверняка, но Линч совершил невероятный сейв, затем он спас и после ещё одного опасного удара Эдегора в компенсированное время. К этому моменту 33-летний голкипер, который пришёл во «Флитвуд» ещё в 2022 году и провёл за клуб больше сотни матчей, уже разогрелся — и был готов стать главным героем целого города.
5:3 в серии пенальти — и газон исчез под тысячами болельщиков
В серии «Флитвуд» вдруг выглядел так, будто каждый вторник бьёт пенальти против чемпионов Англии. Ронан Кофлан, Харрисон Нил, Уилл Дэвис и Энди Кэннон реализовали четыре первых удара, причём били лучше, чем команда Артеты в финале Лиги чемпионов. У «Арсенала» ответили Эдегор, Хаверц и Дьёкереш, а потом к мячу подошёл Бруну Гимарайнш. Бразилец засеменил перед ударом, пробил вправо от себя, а Линч просто сожрал соперника в ментальной битве и прочитал удар! После 90 минут под давлением, после сейвов в самой концовке вратарь «Флитвуда» подарил своей команде возможность выиграть серию следующим ударом.
Исполнять его отправился Конор Хоги — 19-летний защитник команды из четвёртого дивизиона. Не Хаверц, не Эдегор, не чемпион мира Субименди и не дорогостоящий Гимарайнш. Под гул маленького «Хайбери» подростку нужно было забить чемпиону Англии, чтобы оформить самый громкий результат в истории клуба. Хоги выдохнул, разбежался и без шансов вколотил мяч в сетку!
Дальше футбольного поля на несколько минут просто не было видно. Болельщики полезли через ограждения, окружили игроков, кто-то не хотел уходить настолько долго, что диктору стадиона пришлось заманивать людей обратно на трибуны продлёнными «счастливыми часами» в пабе. Ещё вечером «Флитвуд» был 18-й командой «Второй лиги» и клубом, который впервые добрался до этой стадии Кубка лиги. Ночью он стал четвертьфиналистом, который выбил действующего чемпиона Англии.
Особенно символично, что путь до «Арсенала» команда уже прокладывала через сенсацию. В предыдущем раунде она обыграла «Шеффилд Юнайтед», причём не отскочила, а превзошла представителя Чемпионшипа и по ударам, и по попаданиям в створ. Тогда Линч тоже спасал, а Нил выносил мяч с линии. Перед встречей Лупало-Би говорил, что против «Арсенала» им потребуются такие же герои — и они снова нашлись.
Для «Арсенала» это поражение стоит в одном ряду с вылетом от «Брэдфорда» из всё той же «Второй лиги» в 2012 году, но нынешний контекст делает удар, возможно, ещё болезненнее. Тогда лондонцы не были чемпионами страны и финалистами Лиги чемпионов. Здесь Артета привёз сильный состав, затем бросил в бой Эдегора и Эзе и всё равно не прошёл команду, разделённую с ним почти всей пирамидой профессионального футбола.
А для «Флитвуда» сравнения уже не особенно нужны. Клуб, который менее четверти века назад начинал очередную жизнь в низших региональных лигах, теперь может записать в свою историю вечер, когда на его маленький «Хайбери» приехал чемпион Англии — и уехал оттуда без шансов на трофей.