«Флитвуд Таун» сотворил одну из крупнейших сенсаций в истории Кубка английской лиги, выбив действующего чемпиона Англии «Арсенал» в четвёртом раунде. Команда из четвёртого дивизиона занимала перед матчем 18-е место в таблице и находилась на 84 позиции ниже соперника в английской пирамиде. Но она выдержала 1:1 за 90 минут, а затем идеально исполнила все пять пенальти! В основное время Аарон Лупало-Би вывел хозяев вперёд, Виктор Дьёкереш сравнял после перерыва, а Макс Доуман оставил «Арсенал» вдесятером. В серии Джей Линч остановил Бруну Гимарайнша, после чего 19-летний Конор Хоги реализовал последний удар — и несколько тысяч человек вывалили на поле. Для клуба, который впервые вообще дошёл до четвёртого раунда турнира, вечер закончился четвертьфиналом и победой над командой, которая несколько месяцев назад стала чемпионом Премьер-лиги и дошла до финала Лиги чемпионов. До нынешнего сезона «Флитвуд» выиграл лишь 6 из 20 своих матчей в Кубке лиги.

«Флитвуд» когда-то играл в девятом дивизионе, теперь к нему приехал чемпион Англии

Чтобы понять масштаб этого вечера, одного расстояния в 84 места между командами недостаточно. Нынешняя версия «Флитвуда» была создана только в 1997 году после нескольких банкротств и перерождений городского клуба. Ещё в 2005-м команда играла в девятом дивизионе, а в 2012-м впервые в своей истории добралась до Футбольной лиги, пройдя путь в пять повышений за восемь лет. Через два года «Флитвуд» выиграл финал плей-офф «Второй лиги» на «Уэмбли» и поднялся ещё выше, а после десятилетия в «Первой лиге» в 2024-м снова вылетел в четвёртый дивизион.

Именно туда, на стадион «Хайбери» вместимостью чуть больше пяти тысяч, приехал «Арсенал». Для лондонцев само название стадиона когда-то означало дом, но сходство с их прежней ареной на этом заканчивалось. Маленький стадион на побережье Файлда, холод, сильный ветер, красный дым от пиротехники — всё заранее выглядело декорациями к классическому кубковому сюжету.

«Флитвуд» — «Арсенал» globallookpress.com

Начало только усилило ощущение некоторой нереальности. Едва команды успели разыграть мяч, как над стадионом появился дрон, и Майкл Солсбери остановил встречу примерно на восемь минут. Футболисты разминались прямо на поле, сотрудники «Флитвуда» нервничали из-за испорченного начала главного матча в истории клуба, а трибуны быстро нашли виновника и запустили не эфирную кричалку в адрес владельца дрона.

Когда наконец продолжили, выяснилось, что в происходящем лучше чувствуют себя именно хозяева. Артета сделал девять изменений после матча с «Эвертоном», впервые выпустил 18-летнего североирландца Кейдаху О’Ниллу и молодого голкипера Иллана Мелье, но это всё равно не был экспериментальный состав из академии. С первых минут вышли Тимбер, Субименди, Хаверц, Дьёкереш, Инкапье и Льюис-Скелли. «Арсенал» привёз на побережье достаточно качества, чтобы не оставлять хозяевам надежды на красивый вечер, но «Флитвуду» и не нужны были подарки.

«Флитвуд» — «Арсенал» globallookpress.com

Лупало-Би первым же шансом наказал «Арсенал»

Лондонцы ожидаемо забрали мяч, однако первые 20 минут провели почти без моментов. «Флитвуд» не пытался соревноваться во владении, компактно опускался, выигрывал вторые мячи и при возможности сразу искал нападающих длинной передачей. Чем дольше счёт оставался 0:0, тем спокойнее становились хозяева и тем менее комфортно выглядел фаворит. На 21-й минуте произошло то, что весь «Хайбери» видел лишь во сне накануне матча. Мяч отправили вперёд на Лупало-Би, тот корпусом оттеснил 17-летнего Марли Салмона, развернулся, ушёл к воротам и низом пробил под Мелье — 1:0, чемпион горит.

Гол Лупало-Би globallookpress.com

История автора гола идеально подходила такому матчу. 21-летний форвард принадлежит «Фулхэму», где находится с девяти лет, а несколько лет назад был лучшим бомбардиром английской лиги U18 с 18 голами. После аренды в «Дагенем энд Редбридж» и опыта во «Второй лиге» с «Уолсоллом» летом он уехал более чем за 400 километров от дома во «Флитвуд». Накануне встречи Лупало-Би называл игру с «Арсеналом» крупнейшим моментом своей карьеры и говорил, что особенно хотел бы встретиться с сильнейшими центральными защитниками клуба Премьер-лиги, чтобы понять собственный уровень. Проверка получилась довольно убедительной.

«Флитвуд» после гола ещё сильнее опустился к своей штрафной и предложил чемпиону Англии решить вполне конкретную задачу — вскрыть организованную низкую оборону без свободного пространства. И вот с этим у «Арсенала» начались проблемы: Доуман пытался обыгрывать слева, Дьёкереш и Хаверц искали позиции между защитниками, но передачи шли слишком медленно, а навесы читались. Лучший момент до перерыва был у Хаверца, который после навеса О’Нилла головой пробил выше ворот. В раздевалку «Флитвуд» ушёл с преимуществом, и к этому моменту сенсация всё меньше была похожа на шутку.

Лупало-Би празднует гол globallookpress.com

Дьёкереш-то наконец забил, но «Флитвуд» выстоял

Артета не стал ждать и в перерыве выпустил Эдегора и Бена Уайта. Капитан почти сразу поменял характер владения «Арсенала» — норвежец стал постоянно опускаться за мячом, быстрее менять направление атак и вытаскивать соперников из низкого блока. В первом тайме лондонцы просто окружали чужую штрафную, теперь начали опасно её атаковать.

На 50-й минуте давление принесло-таки гол. Его создал О’Нилл, юный североирландец здорово разобрался слева и отправил мяч в штрафную, где Дьёкереш в борьбе протолкнул его за линию. Это был первый гол шведа в сезоне — корявый, конечно, но от этого не менее важный. В этот момент сценарий будто бы вернулся к привычному. Чемпион Англии сравнял сразу после перерыва, на поле появился лучший плеймейкер команды, а хозяева всё чаще не могли даже выйти из штрафной. Хаверц получил ещё два хороших шанса, Эдегор раз за разом находил свободные зоны, а за 25 минут до конца Артета выпустил ещё и Эзе.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Но «Флитвуд» выдерживал! Защитники бросались под удары, Линч снимал подачи, а команда Мэтта Лоулора уже почти не думала о красоте — нужно было просто дотащить матч до пенальти, где разница между чемпионом страны и 18-й командой четвёртой лиги может сократиться до одного эпизода. Раздражение «Арсенала», тем временем, росло. Доуман весь матч находился под жёсткой опекой Джейка Бэтти и Харрисона Нила, а за пять минут до конца не выдержал после очередного силового контакта. 16-летний вингер ударил лежащего Нила в ответ и получил прямую красную. Решение выглядело суровым, но сам Доуман спорить почти не стал, а по пути в раздевалку ещё и выслушал огненную речь Артеты.

Стычка игроков «Флитвуда» и «Арсенала» после грубости Доумана globallookpress.com

И всё-таки даже вдесятером «Арсенал» мог избежать пенальти. После прострела Эзе Уайт пробил практически наверняка, но Линч совершил невероятный сейв, затем он спас и после ещё одного опасного удара Эдегора в компенсированное время. К этому моменту 33-летний голкипер, который пришёл во «Флитвуд» ещё в 2022 году и провёл за клуб больше сотни матчей, уже разогрелся — и был готов стать главным героем целого города.

Сейв Линча globallookpress.com

5:3 в серии пенальти — и газон исчез под тысячами болельщиков

В серии «Флитвуд» вдруг выглядел так, будто каждый вторник бьёт пенальти против чемпионов Англии. Ронан Кофлан, Харрисон Нил, Уилл Дэвис и Энди Кэннон реализовали четыре первых удара, причём били лучше, чем команда Артеты в финале Лиги чемпионов. У «Арсенала» ответили Эдегор, Хаверц и Дьёкереш, а потом к мячу подошёл Бруну Гимарайнш. Бразилец засеменил перед ударом, пробил вправо от себя, а Линч просто сожрал соперника в ментальной битве и прочитал удар! После 90 минут под давлением, после сейвов в самой концовке вратарь «Флитвуда» подарил своей команде возможность выиграть серию следующим ударом.

Линч тащит удар Гимарайнша globallookpress.com

Исполнять его отправился Конор Хоги — 19-летний защитник команды из четвёртого дивизиона. Не Хаверц, не Эдегор, не чемпион мира Субименди и не дорогостоящий Гимарайнш. Под гул маленького «Хайбери» подростку нужно было забить чемпиону Англии, чтобы оформить самый громкий результат в истории клуба. Хоги выдохнул, разбежался и без шансов вколотил мяч в сетку!

Победный пенальти Хоги globallookpress.com

Дальше футбольного поля на несколько минут просто не было видно. Болельщики полезли через ограждения, окружили игроков, кто-то не хотел уходить настолько долго, что диктору стадиона пришлось заманивать людей обратно на трибуны продлёнными «счастливыми часами» в пабе. Ещё вечером «Флитвуд» был 18-й командой «Второй лиги» и клубом, который впервые добрался до этой стадии Кубка лиги. Ночью он стал четвертьфиналистом, который выбил действующего чемпиона Англии.

Линч празднует победу globallookpress.com

Особенно символично, что путь до «Арсенала» команда уже прокладывала через сенсацию. В предыдущем раунде она обыграла «Шеффилд Юнайтед», причём не отскочила, а превзошла представителя Чемпионшипа и по ударам, и по попаданиям в створ. Тогда Линч тоже спасал, а Нил выносил мяч с линии. Перед встречей Лупало-Би говорил, что против «Арсенала» им потребуются такие же герои — и они снова нашлись.

Эйфория после победы «Флитвуда» globallookpress.com

Для «Арсенала» это поражение стоит в одном ряду с вылетом от «Брэдфорда» из всё той же «Второй лиги» в 2012 году, но нынешний контекст делает удар, возможно, ещё болезненнее. Тогда лондонцы не были чемпионами страны и финалистами Лиги чемпионов. Здесь Артета привёз сильный состав, затем бросил в бой Эдегора и Эзе и всё равно не прошёл команду, разделённую с ним почти всей пирамидой профессионального футбола.

А для «Флитвуда» сравнения уже не особенно нужны. Клуб, который менее четверти века назад начинал очередную жизнь в низших региональных лигах, теперь может записать в свою историю вечер, когда на его маленький «Хайбери» приехал чемпион Англии — и уехал оттуда без шансов на трофей.