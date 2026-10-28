28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.80.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ливерпуль» на один балл отстает от третьей позиции. Команда забила 11 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Брайтон» — 2:0.
До того «Ливерпуль» в Лиге чемпионов перестрелял «Вильярреал» — 4:3, к тому же чуть раньше одолел крепкий «Брентфорд» — 2:1. «Красные» победили в четырех последних поединках.
Состояние команды: «Ливерпуль» постепенно приходит в себя после неудачного старта, к тому же в кадровом аспекте выглядит весьма выгодно.
При этом «Ливерпуль» победил в двух последних домашних поединках, наколотив в них шесть мячей в ворота соперников. Уже шестью голами в АПЛ отличился Александер Исак, к тому же постепенно вписывается в игру команды Брэдли Барколя.
Наверняка «красные» будут активно атаковать. Команда уже два года не обыгрывает «аристократов». Самое время прервать неприятную серию.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» силен, но крайне нестабилен. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Челси» всего на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 17 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках чемпионата уступила «Тоттенхэму» — 0:2.
До того «Челси» нанес поражение «Эвертону» — 2:0, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Борнмут» — 5:1. «Аристократы» в трех последних очных поединках дважды одолели «Ливерпуль» при одном паритете.
Состояние команды: «Челси» пытается закрепиться в группе лидеров, к тому же максимально мотивирован побороться за Кубок лиги.
При этом «Челси» имеет вполне крепкий по именам состав, вот только в плане надежности тылов выглядит не лучшим образом. «Аристократы» вне родных стен не столь убедительны, да и оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.
Безусловно, «аристократы» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент нынче набрал приличный ход, да и последнее поражение от «шпор» вряд ли быстро забудется.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.40. Ничья — в 3.80, выигрыш «Челси» — в 2.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.60.
Прогноз: «Красные» намерены побороться за трофей, к тому же мотивированы впервые за два года одолеть «Челси».
Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 8.80.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.50.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Челси» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Красные» в двух последних домашних поединках забили 6 мячей
- «Ливерпуль» победил в четырех последних матчах кряду
- «Красные» мотивированы впервые за 2 года одолеть «Челси»
- «Челси» до последней виктории дважды кряду уступил на полях соперников