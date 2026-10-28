28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.80.

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«Ливерпуль»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» на один балл отстает от третьей позиции. Команда забила 11 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Брайтон» — 2:0.

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До того «Ливерпуль» в Лиге чемпионов перестрелял «Вильярреал» — 4:3, к тому же чуть раньше одолел крепкий «Брентфорд» — 2:1. «Красные» победили в четырех последних поединках.

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Состояние команды: «Ливерпуль» постепенно приходит в себя после неудачного старта, к тому же в кадровом аспекте выглядит весьма выгодно.

При этом «Ливерпуль» победил в двух последних домашних поединках, наколотив в них шесть мячей в ворота соперников. Уже шестью голами в АПЛ отличился Александер Исак, к тому же постепенно вписывается в игру команды Брэдли Барколя.

Наверняка «красные» будут активно атаковать. Команда уже два года не обыгрывает «аристократов». Самое время прервать неприятную серию.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» силен, но крайне нестабилен. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» всего на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 17 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках чемпионата уступила «Тоттенхэму» — 0:2.

До того «Челси» нанес поражение «Эвертону» — 2:0, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Борнмут» — 5:1. «Аристократы» в трех последних очных поединках дважды одолели «Ливерпуль» при одном паритете.

Состояние команды: «Челси» пытается закрепиться в группе лидеров, к тому же максимально мотивирован побороться за Кубок лиги.

При этом «Челси» имеет вполне крепкий по именам состав, вот только в плане надежности тылов выглядит не лучшим образом. «Аристократы» вне родных стен не столь убедительны, да и оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.

Безусловно, «аристократы» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент нынче набрал приличный ход, да и последнее поражение от «шпор» вряд ли быстро забудется.

На что ставят в матче Ливерпуль — Челси Букмекерские коэффициенты на матч Ливерпуль — Челси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.40. Ничья — в 3.80, выигрыш «Челси» — в 2.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.60.

Прогноз: «Красные» намерены побороться за трофей, к тому же мотивированы впервые за два года одолеть «Челси».

8.80 Фора «Ливерпуля» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.80 на матч «Ливерпуль» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 7800₽, общая выплата — 8800₽

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 8.80.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

6.50 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч «Ливерпуль» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.50.

Пять причин, почему ставка зайдёт