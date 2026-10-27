прогноз на матч 9-го тура Серии A, ставка за 2.25

28 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» бьётся за выживание в Серии A. На текущий момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» добыла всего 7 очков в девяти матчах. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, минимально переиграв «Венецию».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Дженоа» потерпела поражение от «Ромы» — 0:2, а вот поединок с «Фиорентиной» принес три очка в копилку — 2:1. Команда уступила «Старой Сеньоре» в четырех последних очных поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Дженоа» пытается отдалиться от опасной зоны, вот только забивает с огромной натугой.

При этом «Дженоа» в кадровом плане выглядит довольно прилично. Правда, ворота туринцев команда не может поразить уже без малого три года. Да и вообще, генуэзцам победы в нынешнем сезоне даются уж слишком натужно.

Наверняка «грифоны» постараются зацепиться за очки. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане креативности в атаке.

«Ювентус»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Ювентус» пока набрал всего 14 очков. А вот забить удалось 11 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Лечче» — 2:0.

До того «Ювентус» в Лиге Европы не смог одолеть «Ренн» — 2:2, а вот чуть раньше вчистую уступил «Лацио» — 0:3. Команда ныне угодила в очевидный кризис.

Состояние команды: «Ювентус» ныне крайне нестабилен, хотя по подбору игроков обязан бороться едва ли не за Скудетто.

При этом «Ювентус» намерен как можно скорее подтянуться к группе лидеров. «Грифоны» для туринцев давно считаются сладкой булочкой, да и реализацию пора бы повышать! Ну и Ник Вольтемаде постепенно обживается в стане «Старой Сеньоры», успев отличиться 3 голами в Лиге Европы.

Наверняка туринцы будут действовать с позиции силы. Атака во главе с Вольтемаде и Рандалем Коло Муани способна быстро взломать тылы соперника.

На что ставят в матче Дженоа — Ювентус Букмекерские коэффициенты на матч Дженоа — Ювентус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ювентус» фаворитом с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа «Дженоа» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Ювентус» пытается подтянуться к зоне еврокубков, к тому же имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.25 Победа «Ювентуса» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Дженоа» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Дженоа» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт