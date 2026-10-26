«Арсенал» без проблем шагнет в четвертьфинал Кубка лиги?

прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги, ставка за 2.00

27 октября в матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Флитвуд Таун» и «Арсенал». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Флитвуд Таун»

Турнирное положение: команда из одноименного города неудачно выступает в текущем сезоне Второй лиги Англии.

В настоящий момент в активе коллектива из Флитвуда всего 14 очков и 18-е место в турнирной таблице.

За 13 матчей флитвудцы смогли забить 15 мячей, а пропустили 17.

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Последние матчи: в прошлых турах «Флитвуд Таун» уступил «Эксетер Сити» (1:2) и «Челтенхэму» (2:4).

В Кубке английской лиги же «рыбаки» успели пройти «Шрусбери Таун» (4:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

Не сыграют: травмирован в стане «тральщиков» Кейн Томпсон-Соммерс.

Состояние команды: подопечные Пита Уайлда проваливают сезон в четвертом по силе английском дивизионе, но зато смогли далеко забраться в Кубке лиги. Безусловно, это с большой долей вероятности является максимумом «Флитвуда», а вот во Второй лиге Англии команда уже тоже вряд ли поборется за повышение в классе.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канониры» ведут борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

В настоящий момент лондонцы имеют в своем активе 21 очко и занимаю 2-е место в турнирной таблице.

У действующих чемпионов Англии прекрасная разница забитых и пропущенных мячей — 13:5.

Последние матчи: в последних матчах АПЛ лондонская команда победила «Эвертон» (2:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

Также «красные» в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Баварией» (2:2) и обыграли «Лилль» (3:0).

В Кубке лиги же коллектив из Лондона оказался сильнее «Ипсвича» (4:2).

Не сыграют: в стане «оружейников» травмированы Букайо Сака, Вильям Салиба, Рикардо Калафьори и Христос Цолис.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты вновь борются за победу во всех турнирах, в которых участвуют. «Арсенал» силен и доказывает это на практике.

«Арсенал» можно смело называть фаворитом текущего сезона АПЛ, а в Лиге чемпионов команде будет сложнее, поскольку там и соперники сильнее.

На что ставят в матче Флитвуд Таун — Арсенал Букмекерские коэффициенты на матч Флитвуд Таун — Арсенал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Флитвуд Таун» проиграл 2 последних матча

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Арсенал» выиграл 11 из 13 матчей текущего сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценивается в 12.00, тогда как победа «Флитвуд Таун» — в 19.00.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.35, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 3.00.

Прогноз: «Арсенал» намного сильнее, поэтому должен громить своего соперника.

2.00 победа Арсенала с форой-2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Флитвуд Таун» — «Арсенал» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Арсенала» с форой-2,5 за 2.00.

Прогноз: голов в этой игре вполне может быть много, ведь «Арсенал» будет забивать и забивать.

1.90 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Флитвуд Таун» — «Арсенал» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.