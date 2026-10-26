27 октября в матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Флитвуд Таун» и «Арсенал». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Флитвуд Таун»
Турнирное положение: команда из одноименного города неудачно выступает в текущем сезоне Второй лиги Англии.
В настоящий момент в активе коллектива из Флитвуда всего 14 очков и 18-е место в турнирной таблице.
За 13 матчей флитвудцы смогли забить 15 мячей, а пропустили 17.
Последние матчи: в прошлых турах «Флитвуд Таун» уступил «Эксетер Сити» (1:2) и «Челтенхэму» (2:4).
В Кубке английской лиги же «рыбаки» успели пройти «Шрусбери Таун» (4:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
Не сыграют: травмирован в стане «тральщиков» Кейн Томпсон-Соммерс.
Состояние команды: подопечные Пита Уайлда проваливают сезон в четвертом по силе английском дивизионе, но зато смогли далеко забраться в Кубке лиги. Безусловно, это с большой долей вероятности является максимумом «Флитвуда», а вот во Второй лиге Англии команда уже тоже вряд ли поборется за повышение в классе.
«Арсенал»
Турнирное положение: «канониры» ведут борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.
В настоящий момент лондонцы имеют в своем активе 21 очко и занимаю 2-е место в турнирной таблице.
У действующих чемпионов Англии прекрасная разница забитых и пропущенных мячей — 13:5.
Последние матчи: в последних матчах АПЛ лондонская команда победила «Эвертон» (2:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).
Также «красные» в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Баварией» (2:2) и обыграли «Лилль» (3:0).
В Кубке лиги же коллектив из Лондона оказался сильнее «Ипсвича» (4:2).
Не сыграют: в стане «оружейников» травмированы Букайо Сака, Вильям Салиба, Рикардо Калафьори и Христос Цолис.
Состояние команды: подопечные Микеля Артеты вновь борются за победу во всех турнирах, в которых участвуют. «Арсенал» силен и доказывает это на практике.
«Арсенал» можно смело называть фаворитом текущего сезона АПЛ, а в Лиге чемпионов команде будет сложнее, поскольку там и соперники сильнее.
Статистика для ставок
- «Флитвуд Таун» проиграл 2 последних матча
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- «Арсенал» выиграл 11 из 13 матчей текущего сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценивается в 12.00, тогда как победа «Флитвуд Таун» — в 19.00.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.35, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 3.00.
Прогноз: «Арсенал» намного сильнее, поэтому должен громить своего соперника.
Ставка: победа «Арсенала» с форой-2,5 за 2.00.
Прогноз: голов в этой игре вполне может быть много, ведь «Арсенал» будет забивать и забивать.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.