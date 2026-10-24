«Арсенал» обыграл «Эвертон» и сравнялся с «Манчестер Сити» по очкам на вершине Премьер-лиги после поражения команды Энцо Марески от «Астон Виллы». Лондонцы не выдали какого-то безумного матча в открытой игре, зато снова напомнили о своём старом оружии — стандартах. Оба гола пришли после подач, а Мартин Эдегор весь вечер доставлял мячи в штрафную с такой точностью, что оборона «Эвертона» регулярно терялась. Эзри Конса забил свой первый мяч за клуб уже на седьмой минуте, а после перерыва Габриэл закрепил преимущество. Между этими эпизодами «Арсенал» спокойно контролировал матч, почти не позволял гостям создавать моменты и мог забивать больше. Для Виктора Дьёкереша первый выход в старте в чемпионате получился без гола и даже без удара, зато именно он поучаствовал в первом мяче.

Артета после тяжёлой поездки в Мюнхен заметно освежил состав, сделав пять изменений, но Эдегор и Деклан Райс снова вышли с первых минут. Сака из-за травмы не было, поэтому справа играл Мадуэке, слева — Эзе, а Дьёкереш наконец-то вышел в старте в Премьер-лиге. «Арсенал» начал очень быстро и буквально сразу прижал «Эвертон» стандартами. За первые семь минут хозяева заработали три угловых подряд, и уже третий закончился голом. Эдегор подал на ближнюю, Габриэл выиграл первое касание, Пикфорд перевёл мяч в перекладину, а дальше в суматохе Миколенко не сумел вынести. Дьёкереш навязал борьбу, а Конса с нескольких метров вколотил мяч в сетку — 1:0.

Первый гол «Арсенала» globallookpress.com

«Эвертон» держался, но в атаке почти ничего не предлагал

Это был всего лишь первый гол «Арсенала» со стандарта в нынешнем сезоне. На фоне прошлогодних 25 мячей после стандартных положений серия выглядела непривычно долгой, но против «Эвертона» прежняя угроза вернулась мгновенно. Эдегор подавал практически каждый стандарт с идеальной траекторией, Габриэл постоянно атаковал ближнюю штангу, а гости раз за разом отбивались в последний момент. Уже к перерыву у «Арсенала» было десять угловых, и почти каждый нёс хотя бы потенциальную угрозу.

После раннего гола команда Мойеса не развалилась и попробовала ответить. Тайрик Джордж пробил рядом со штангой, а перед перерывом Бен Уайт едва не подарил гостям шанс, когда ошибся в простом эпизоде — Тьерно Барри подобрал отскок и попытался перебросить Райю, но толком не попал по мячу. В остальном «Эвертон» слишком редко добирался до чужой штрафной. Без Брантуэйта и заболевшего Грилиша у гостей было мало качественных вариантов в последней трети, и большую часть времени они просто пытались пережить давление хозяев.

Дьюсбери-Холл с мячом globallookpress.com

Сам «Арсенал» тоже не превращал преимущество в поток моментов. Эзе часто оказывался в хорошей позиции, Мадуэке однажды пробил в считанных сантиметрах от штанги, но счёт долго оставался минимальным. При этом главным игроком хозяев был не кто-то из завершителей, а Мартин Эдегор. Он постоянно менял направление атак, находил передачами партнёров между линиями и практически не выпадал из эпизодов. Даже при ошибках партнёров капитан тут же требовал продолжать и держал темп, а его подачи со стандартов каждый раз заставляли Мойеса нервничать.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Дьёкереш снова не забил, зато Габриэл сиял в обеих штрафных

Виктор Дьёкереш вышел в старте после классной игры с «Баварией», где именно его скидка привела к голу Райса, но первый старт в чемпионате снова не закончился для шведа главным — мячом в сетке. Дьёкереш много двигался, цеплялся за защитников и старался открываться за спину Тарковски, однако за весь час с небольшим так и не нанёс ни одного удара. В одном эпизоде тяжёлый приём вызвал недовольный шум на трибунах, а позже форвард эмоционально отреагировал на свисток арбитра в борьбе с Тарковски. При этом совсем бесполезным его матч не был. Именно давление Дьёкереша после первого углового не позволило «Эвертону» спокойно вынести мяч перед голом Консы, а в позиционных атаках он регулярно уводил за собой центрального защитника.

Дьёкереш борется за мяч globallookpress.com

Тем не менее, гораздо заметнее в обеих штрафных был Габриэл. В первом тайме он вынес мяч с линии после одной из редких опасных атак «Эвертона», а в начале второго тайма заставил всех понервничать, когда неудачно потянулся за передачей и схватился за заднюю поверхность бедра. Москера уже отправился разминаться, но после помощи врачей и нескольких тестовых ускорений бразилец остался на поле. Чуть позже стало понятно, что всерьёз ограничивать его повреждение не будет.

Примерно на 68-й минуте Артета сделал сразу три замены, снял в том числе Дьёкереша — и почти моментально «Арсенал» забил второй. Бен Уайт подключился справа и идеально подал на дальнюю штангу, где Габриэл выиграл позицию и головой отправил мяч в ворота. Это был первый гол бразильца с января и особенно символичный эпизод в день его 200-го матча в Премьер-лиге.

Гол Габриэла globallookpress.com

После второго мяча «Эвертону» стало совсем тяжело. Дьюсбери-Холл всё же получил хороший шанс и пробил головой рядом со штангой, но серьёзного финального штурма не получилось. «Арсенал» же продолжал искать третий: Эдегор шикарной пяткой вывел вышедшего на замену Хаверца, а в концовке сам пробил выше. Даже при комфортном счёте команда не выключалась и спокойно довела матч до победы. Для Артеты это очень важные три очка в контексте таблицы. Несколькими часами ранее «Манчестер Сити» потерпел первое поражение сезона, и «Арсенал» получил возможность сравняться с лидером — такой шанс нельзя было упускать.

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Особенно показательно, как именно случилась эта победа. В прошлом сезоне стандарты были одной из визитных карточек чемпионского «Арсенала», а в нынешнем до этого тура команда с них не забивала вообще. Против «Эвертона» всё вернулось: первый гол после углового, второй после подачи, бесконечные варианты розыгрышей и постоянный хаос у ворот Пикфорда. При этом игра не свелась исключительно к навесам: Эдегор был великолепен с мячом, а команда так и не дала сопернику возможности всерьёз вернуться в игру. Победа без лишней суеты — и теперь «Арсенал» снова идёт вровень с «Сити».