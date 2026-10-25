26 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Севилья» на два очка отстает от пятой позиции. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив мадридскому «Реалу» — 1:4.
До того «Севилья» не сумела переиграть «Леванте» — 3:3, а вот поединок с «Барселоной» завершился поражением — 1:3. Команда не побеждала в трех матчах кряду.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Севилья» ныне находится на психологическом спаде, а вот в минувшем сезоне обменялся победами с «Осасуной».
При этом «Севилья» все никак не наладит игру в обороне. К тому же в родных стенах команда не особенно преуспевает: всего две победы в четырех поединках. Севильцы в кадровом аспекте выглядят достаточно скромно, да и вообще, все три поражения пришлись на матчи с грандами.
Команда уж точно всеми силами постарается закрепиться в еврозоне. К тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.
«Осасуна»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Осасуна» на три очка отстает от зоны еврокубков. А вот забить удалось 10 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла скромный «Расинг» — 2:0.
До того «Осасуна» была разбита «Бетисом» — 2:5, а вот чуть раньше подписала мировую с «Райо Вальекано» — 1:1. Команда в четырех выездных поединках победила лишь однажды при трех коллизиях.
Состояние команды: «Осасуна» имеет заметные проблемы с надежностью тылов, да и стабильность результатов хромает на обе ноги.
При этом «Осасуна» в кадровом плане выглядит не столь выгодно. Зато лидер атак команды Анте Будимир настрелял уже 7 мячей в чемпионате. Хорват отличился в двух последних матчах. Вот только «Оса» уж чересчур зависима от его кондиций…
И уж точно команда не собирается отсиживаться в тылах. Вот только в четырех выездных поединках «Оса» умудрилась пропустить аж пятнадцать мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Севилью» фаворитом с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.60, а победа «Осасуны» — в 4.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.19 и 1.79.
Прогноз: «Севилья» пытается закрепиться в еврозоне, да и «Осасуна» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Севильи» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.19.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Севилья» не побеждала в трех последних поединках
- «Осасуна» в четырех выездных матчах пропустила 15 мячей
- Севильцы в среднем забивают чаще гола за матч
- «Севилья» проиграла только трех грандам
- «Осасуна» уступила в трех последних гостевых матчах