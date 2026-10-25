26 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» на два очка отстает от пятой позиции. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив мадридскому «Реалу» — 1:4.

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До того «Севилья» не сумела переиграть «Леванте» — 3:3, а вот поединок с «Барселоной» завершился поражением — 1:3. Команда не побеждала в трех матчах кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Севилья» ныне находится на психологическом спаде, а вот в минувшем сезоне обменялся победами с «Осасуной».

При этом «Севилья» все никак не наладит игру в обороне. К тому же в родных стенах команда не особенно преуспевает: всего две победы в четырех поединках. Севильцы в кадровом аспекте выглядят достаточно скромно, да и вообще, все три поражения пришлись на матчи с грандами.

Команда уж точно всеми силами постарается закрепиться в еврозоне. К тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Осасуна» на три очка отстает от зоны еврокубков. А вот забить удалось 10 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла скромный «Расинг» — 2:0.

До того «Осасуна» была разбита «Бетисом» — 2:5, а вот чуть раньше подписала мировую с «Райо Вальекано» — 1:1. Команда в четырех выездных поединках победила лишь однажды при трех коллизиях.

Состояние команды: «Осасуна» имеет заметные проблемы с надежностью тылов, да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

При этом «Осасуна» в кадровом плане выглядит не столь выгодно. Зато лидер атак команды Анте Будимир настрелял уже 7 мячей в чемпионате. Хорват отличился в двух последних матчах. Вот только «Оса» уж чересчур зависима от его кондиций…

И уж точно команда не собирается отсиживаться в тылах. Вот только в четырех выездных поединках «Оса» умудрилась пропустить аж пятнадцать мячей.

На что ставят в матче Севилья — Осасуна Букмекерские коэффициенты на матч Севилья — Осасуна: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Севилью» фаворитом с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.60, а победа «Осасуны» — в 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.19 и 1.79.

Прогноз: «Севилья» пытается закрепиться в еврозоне, да и «Осасуна» имеет проблемы с надежностью тылов.

2.02 Победа «Севильи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Севилья» — «Осасуна» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Севильи» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.19 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Севилья» — «Осасуна» позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.19.

Пять причин, почему ставка зайдёт