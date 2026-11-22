По дороге на матч с «Ипсвичем» Роберто Де Дзерби заметил, что сидевший рядом с ним 18-летний Лука Уильямс-Барнетт смотрит на телефоне нарезки финтов Роналдиньо, Эдена Азара и Неймара. Итальянец уже десять дней готовил воспитанника «Тоттенхэма» к первому выходу в стартовом составе в АПЛ, а через полтора часа после поездки на клубном автобусе тот забил дебютный гол и помог организовать второй. После матча Де Дзерби сравнил юношу с Ламином Ямалем, хотя ещё летом говорил, что его физическая подготовка пока не соответствует требованиям взрослого футбола. Рассказываем о футболисте, который трижды забивал с середины поля, оформил пента-трик в Юношеской лиге УЕФА и уже в 16 лет установил клубный рекорд «Тоттенхэма».

В семье Уильямса-Барнетта полюбили «Тоттенхэм» благодаря Гаскойну

Уильямс-Барнетт родился 1 октября 2008 года и вырос в Лутоне, расположенном примерно в 50 километрах к северу от Лондона. Сначала он занимался футболом в академии местного «Лутон Таун», однако ещё до десятилетия перебрался в систему «Тоттенхэма», за который болели его родственники. Любопытно, что семейная привязанность к лондонскому клубу связана с Полом Гаскойном, выступавшим за «шпор» с 1988 по 1992 год. Впоследствии Уильямс-Барнетт признавался, что тоже любит пересматривать записи с участием знаменитого английского полузащитника, особенно отмечая его технику и манеру обращения с мячом.

Пол Гаскойн выступал за «Тоттенхэм» с 1988 по 1992 год globallookpress.com

«Он просто делал всё, что хотел. Мне это в нём нравится. У него невозможно было отобрать мяч», — рассказывал Лука. Среди других любимых футболистов прошлого он выделял Давида Жиноля, который на рубеже веков выступал за «Тоттенхэм» и неоднократно получал индивидуальные награды за игру в АПЛ. Ещё в младших возрастах тренеры старались развивать у юноши самостоятельность при принятии решений. Уильямс-Барнетт отдельно упоминал Райана Холла, одного из своих первых тренеров, который постоянно советовал ему не бояться импровизировать на поле.

В декабре 2019 года 11-летнему Луке устроили необычную встречу с футболистом основной команды. В рамках клубного проекта Лукас Моура сел за руль автомобиля, чтобы отвезти воспитанника академии на тренировку. Бразилец, который за полгода до этого оформил знаменитый хет-трик против «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов, по дороге расспрашивал мальчика о футболе и давал советы. Моура призывал юного футболиста усердно тренироваться и никогда не сдаваться, а также напомнил о важности уважительного отношения к окружающим. Спустя шесть лет Уильямс-Барнетт вспомнил ту поездку в разговоре с GOAL, отметив, что бразилец искренне интересовался его жизнью и вёл себя очень дружелюбно, хотя всё внимание во время съёмок было направлено именно на знаменитого нападающего.

Забил три гола с середины поля за один сезон и оформил хет-трик в финале юношеского Кубка Премьер-лиги

В сезоне-2023/24 Уильямс-Барнетт начал выступать за команду «Тоттенхэма» U18, хотя ему было всего 15 лет. Уже в следующем розыгрыше юношеского чемпионата Англии атакующий полузащитник превратился в одного из самых заметных футболистов своего возраста. Особенно впечатляющими получились его дальние удары. В течение одного сезона Лука трижды забил практически с середины поля, причём во всех случаях принимал решение бить самостоятельно, замечая, что вратарь соперника располагается слишком далеко от ворот.

Первый подобный гол он забил «Вест Хэму» осенью 2024 года, а спустя две недели повторил достижение во встрече с «Лестером». Во втором случае Уильямс-Барнетт получил мяч после выноса защитника Харри Бирна, обыграл соперника и отправил его за спину голкиперу, который не успел вернуться на линию ворот. В апреле 2025-го молодой англичанин снова отличился дальним ударом, на этот раз против «Астон Виллы», перебросив вратаря с правого фланга. При этом награду за лучший гол сезона в юношеской Премьер-лиге получил именно его ноябрьский удар в ворота «Лестера».

Уильямс-Барнетт с наградой за лучший гол сезона-2024/25 в чемпионате Англии U18 globallookpress.com

Клубные тренеры отмечали, что Уильямс-Барнетт одинаково комфортно чувствует себя с мячом у обеих ног, умеет резко менять направление движения и способен бить из самых неудобных положений. В академии его преимущественно использовали в центре поля под нападающим, хотя при необходимости Лука действовал на обоих флангах. В апреле юноша помог «Тоттенхэму» выиграть Кубок Премьер-лиги среди команд U17, оформив хет-трик в финале против «Чарльтона». Главный тренер команды U18 Стюарт Льюис впоследствии сравнивал его манеру игры с Жиноля, объясняя, что подобные футболисты особенно хорошо соответствуют историческим представлениям о стиле «Тоттенхэма».

Впрочем, Уильямс-Барнетт уже тогда получал возможность регулярно тренироваться с основной командой. Эндж Постекоглу четырежды включал школьника в заявку на официальные встречи, а осенью 2024 года даже взял его на выездной матч Лиги Европы в Турции.

В 16 лет улетел в Стамбул вместо школы, а через год стал 900-м футболистом в истории «Тоттенхэма»

В ноябре 2024 года Уильямс-Барнетт должен был провести два обычных учебных дня в школе, однако внезапно получил приглашение отправиться с основным составом «Тоттенхэма» на матч против «Галатасарая». Поскольку Лука ещё не был полноценным участником тренировочного процесса первой команды, сотрудникам академии пришлось связываться с его семьёй и срочно организовывать поездку. Юноша вернулся домой за загранпаспортом, после чего отправился в аэропорт вместе с футболистами, которых до недавнего времени смотрел по телевизору.

В Стамбуле Уильямс-Барнетт остался на скамейке запасных. «Тоттенхэм» проиграл со счётом 2:3, причём по ходу встречи Постекоглу пришлось перестраивать команду после удаления другого молодого нападающего Уилла Ланкшира. Следующая серьёзная возможность представилась Луке уже при Томасе Франке, когда сентябре 2025 года датчанин включил его в заявку на матч третьего раунда Кубка английской лиги против «Донкастера», который лондонцы выиграли со счётом 3:0.

16-летний Уильямс-Барнетт готовится выйти на поле в матче Кубка английской лиги globallookpress.com

На 87-й минуте Уильямс-Барнетт заменил Матиса Теля, став самым молодым футболистом «Тоттенхэма», когда-либо выходившим на поле в Кубке лиги. На тот момент ему исполнилось 16 лет, 11 месяцев и 24 дня, что позволило превзойти достижение Стивена Карра, установленное ещё в сентябре 1993-го. Кроме того, Лука стал 900-м футболистом, сыгравшим за основную команду «Тоттенхэма» в официальном матче. Клуб присвоил ему соответствующий исторический номер, который используется для учёта всех игроков с момента первой зафиксированной встречи лондонцев в 1894 году.

После дебюта Уильямс-Барнетт признавался, что ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к совершенно другой скорости игры. Даже футболисты «Донкастера», выступавшего в третьем по силе английском дивизионе, казались ему гораздо быстрее и физически сильнее соперников по молодёжным турнирам.

Франк тоже не спешил обещать юноше регулярное место в основе. Датчанин объяснял, что провести первые несколько минут за взрослую команду намного проще, чем выдерживать высокую интенсивность на протяжении целого матча и затем сохранять стабильность в следующих встречах. Впрочем, спустя неделю после дебюта Уильямс-Барнетт подписал первый профессиональный контракт с «Тоттенхэмом», а в дальнейшем продолжил выступать преимущественно за резервную команду и в Юношеской лиге УЕФА.

Пять голов «Славии» за один матч. Предыдущий рекорд «Тоттенхэма» держался шесть лет

9 декабря 2025 года молодёжная команда «Тоттенхэма» принимала пражскую «Славию» в заключительном туре общего этапа Юношеской лиги УЕФА. Лондонцы уже обеспечили себе участие в плей-офф, однако продолжали бороться за более высокое место в таблице. Встреча началась с преимущества хозяев, которые к 32-й минуте забили три мяча. Один из них оказался на счету Уильямса-Барнетта, который воспользовался ошибкой соперника в обороне и реализовал передачу Каллума Олусеси.

После перерыва Лука ещё четыре раза отправил мяч в ворота чешской команды. На 47-й минуте он получил передачу от Олусеси, сместился под левую ногу и пробил в верхний угол. Затем воспользовался подключением защитника Джеймса Роусвелла, а на 77-й минуте отличился прямым ударом со штрафного. Пятый мяч англичанин забил спустя всего две минуты, после чего тренерский штаб отправил его отдыхать. «Тоттенхэм» разгромил «Славию» со счётом 9:1, а Уильямс-Барнетт стал первым футболистом в истории клубной академии, который забил пять голов за одну встречу Юношеской лиги УЕФА.

Уильямс-Барнетт празднует один из пяти голов в ворота пражской «Славии» globallookpress.com

Примечательно, что ещё три мяча в том матче забил Тайнан Томпсон. Лондонцы превзошли собственный рекорд результативности в турнире, установленный в 2019 году, когда молодёжная команда разгромила белградскую «Црвену Звезду» со счётом 9:2. Сама «Славия» вовсе не считалась безнадёжным аутсайдером. В предыдущих домашних встречах чешская команда забила по пять мячей «Арсеналу» и «Будё-Глимт», поэтому результат оказался неожиданным даже для представителей лондонского клуба. После того матча Уильямс-Барнетт продолжил выступления за молодёжную команду, а при подготовке к следующему сезону получил возможность провести полноценные сборы вместе с основным составом под руководством Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби разрешил 17-летнему футболисту пробить «паненкой»

Летом 2026 года Уильямс-Барнетт отправился с «Тоттенхэмом» на предсезонное турне по Австралии. В конце июля команда Де Дзерби встретилась с «Сиднеем», а после ничьей 1:1 победителя товарищеского матча определяли в серии пенальти. Первым к мячу подошёл именно Лука, которому на тот момент было 17 лет. Вместо обычного удара он исполнил «паненку», мягко перебросив мяч по центру ворот, пока голкипер соперника прыгал в сторону. Лондонцы выиграли серию со счётом 4:2, а тренер после матча не скрывал удовольствия от смелости своего воспитанника.

Уильямс-Барнетт в товарищеском матче с «Сиднеем» globallookpress.com

Де Дзерби рассказал, что сам во время игровой карьеры выступал под десятым номером, поэтому особенно хорошо понимает стремление таких футболистов к нестандартным действиям. Однако итальянец отдельно подчеркнул, что талант юноши требует осторожного подхода. По словам тренера, Уильямсу-Барнетту необходимо прибавлять в принятии решений и физической подготовке, а регулярное появление в основном составе должно зависеть от его готовности к конкретным матчам.

Впоследствии Лука забил в товарищеской встрече с «Хоффенхаймом», но начало нового чемпионата Англии провёл преимущественно на скамейке запасных. Дебют в АПЛ состоялся 31 октября против «Кристал Пэлас». Де Дзерби выпустил атакующего полузащитника на 88-й минуте при счёте 2:0, и уже при первом касании мяча тот обыграл Анана Халайли на левом фланге.

Спустя минуту Уильямс-Барнетт снова встретился с тем же защитником, обошёл его сначала с внешней стороны, затем резко изменил направление движения и ворвался в штрафную. Последовавшая передача на Мохаммеда Кудуса привела к опасному моменту, а сам эпизод впоследствии признали лучшим креативным действием октября в АПЛ. За награду англичанин конкурировал с Илиманом Ндиайем, Михаэлем Кайоде, Карлосом Балеба и Мартином Эдегором. Победу Уильямса-Барнетта объявили 12 ноября, а ещё через девять дней он впервые вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» в чемпионате Англии.

Уильямс-Барнетт обыгрывает защитника «Кристал Пэлас» в матче АПЛ globallookpress.com

Первый выход в старте Де Дзерби запланировал за десять дней. Мэддисон получил отдельное задание

После победы над «Ипсвичем» итальянец признался, что определился с участием Уильямса-Барнетта в стартовом составе ещё за десять дней до матча. Для подготовки решения тренер собирал информацию о выступлениях футболиста за юношескую сборную Англии, чтобы оценить его физическое состояние после международной паузы. В четверг Де Дзерби лично поговорил с юношей и попросил выполнить всего два условия: не отказываться от привычной манеры игры с мячом и уделять столько же внимания оборонительной работе, сколько её уделяют Усман Дембеле, Рафинья и Ламин Ямаль.

Последних итальянец привёл в пример неслучайно. По его мнению, даже самые талантливые атакующие футболисты должны активно участвовать в прессинге и помогать партнёрам после потери мяча, поскольку современный футбол требует постоянного движения от всей команды. В стартовом составе против «Ипсвича» Уильямс-Барнетт расположился на левом фланге в схеме 4-2-3-1. Непосредственно рядом с ним играл Джеймс Мэддисон, которого Де Дзерби специально вернул в основу после проблем со здоровьем.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Итальянец рассчитывал, что опытный полузащитник поможет молодому партнёру разобраться с перемещениями соперников и подскажет, когда необходимо обострять игру. Самому Мэддисону тренер поручил поддерживать юношу и чаще взаимодействовать с ним на поле. Накануне матча Де Дзерби также обратился ко всей команде, попросив футболистов вспомнить собственные дебюты и помочь воспитаннику академии справиться с волнением. Причём наблюдать за результатом своих приготовлений тренеру предстояло с трибуны: из-за трёх жёлтых карточек итальянец отбывал дисквалификацию и не мог находиться у кромки поля.

Забил коленом, обыграл нескольких защитников и едва не повторил рекорд Майкла Оуэна

Первый гол Уильямса-Барнетта в АПЛ получился совсем не похожим на его привычные дальние удары. На 15-й минуте Мохаммед Кудус откатил мяч Педро Порро, который выполнил подачу на дальнюю штангу. Защитник «Ипсвича» Абдул Уаттара не сумел вовремя среагировать, а Лука опередил соперника и переправил мяч в ворота коленом. Голкипер Кристиан Уолтон не успел помешать юноше, который впервые забил на взрослом уровне.

В возрасте 18 лет и 51 дня Уильямс-Барнетт стал третьим самым молодым автором гола «Тоттенхэма» в АПЛ. Раньше него отличались только Энди Тёрнер в 1992 году и Гарет Бэйл в 2007-м, которому на момент первого мяча за лондонцев исполнилось 18 лет и 47 дней. До перерыва Лука имел ещё несколько возможностей увеличить преимущество хозяев: однажды не сумел попасть по мячу в нескольких метрах от ворот, а затем проиграл Уолтону борьбу после удара головой.

Лука Уильямс-Барнетт празднует гол в ворота «Ипсвича» globallookpress.com

На 51-й минуте англичанин оказался непосредственно причастен ко второму голу «Тоттенхэма». Получив мяч недалеко от центральной линии, он разогнал атаку по левому флангу, приблизился к штрафной площади и обыграл Дарнелла Ферлонга, после чего прострелил вдоль ворот, а Доминику Соланке оставалось отправить мяч в сетку с нескольких метров. Любопытно, что официально результативную передачу Уильямсу-Барнетту не засчитали. Перед тем как мяч добрался до Соланке, его слегка задел вратарь «Ипсвича», из-за чего статистические службы не записали ассист на счёт молодого футболиста.

Без этого касания Лука мог стать вторым самым молодым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить и отдать результативную передачу в одном матче. Рекорд принадлежит Майклу Оуэну, который в декабре 1997 года набрал 1+1 за «Ливерпуль» в возрасте 17 лет и 364 дней. Впрочем, отсутствие ассиста не помешало Уильямсу-Барнетту стать одним из самых заметных футболистов встречи. За 64 минуты он нанёс четыре удара в створ, восемь раз коснулся мяча в штрафной площади соперника и поучаствовал в создании двух явных голевых моментов.

После замены молодого англичанина трибуны устроили ему стоячую овацию, а ещё по ходу встречи болельщики начали исполнять знаменитую кричалку «Он один из нас», которую раньше посвящали Харри Кейну. Доминик Соланке после матча заявил, что выступление Луки его совершенно не удивило, поскольку на тренировках команды тот регулярно демонстрирует такие же качества. Аналогичное мнение высказал защитник Дестини Удоджи и назвал молодого партнёра невероятно талантливым футболистом.

Ассист Уильямса-Барнетта на Соланке globallookpress.com

После дебюта «Тоттенхэм» договорился о новом контракте с Уильямсом-Барнеттом

Уже 22 ноября агентство Associated Press сообщило, что руководство лондонского клуба достигло принципиальной договорённости с представителями Уильямса-Барнетта о новом долгосрочном контракте. Действующее соглашение футболиста было рассчитано ещё почти на два года, однако в «Тоттенхэме» решили обсудить продление заранее, учитывая его прогресс и возрастающий интерес к молодому игроку. Официально новое соглашение на момент публикации информации ещё не было объявлено.

Сам Де Дзерби после встречи с «Ипсвичем» отдельно попросил журналистов не ограничивать сравнение Уильямса-Барнетта с Ямалем только техническими качествами. Итальянец признал, что по уровню природного таланта его воспитанник способен приблизиться к ведущим молодым футболистам Европы, но напомнил о необходимости постоянно учиться у более опытных партнёров. В частности, тренер советовал ему внимательно наблюдать за работой Энди Робертсона, Деяна Кулушевски, Мэддисона и Маркоса Сенеси, которые уже много лет выступают на высоком уровне и привыкли к требованиям чемпионата Англии.

Календарь и таблица АПЛ

При этом Де Дзерби сообщил, что не сомневается в характере молодого игрока. По словам итальянца, Уильямс-Барнетт достаточно уверен в себе, понимает собственные возможности и получает необходимую поддержку со стороны семьи. После первого матча в стартовом составе АПЛ перед Лукой возникла та же задача, о которой ещё год назад говорил Томас Франк: научиться регулярно играть против взрослых соперников и выдерживать высокий темп на протяжении всего матча. Пока его самый продолжительный выход в чемпионате Англии ограничился 64 минутами, однако тренерский штаб медленно подводит Уильямс-Барнетта к большим минутам. Впереди самое сложное как для игрока, так и для тренеров — не дать угаснуть искре молодого футболиста и сформировать из него полноценного игрока уровня Премьер-лиги.