7 ноября «Арсенал» почти весь матч не мог справиться с «Халлом», который приехал на «Эмирейтс» после семи встреч без побед. Лондонцы нанесли 21 удар, однако счёт оставался 0:0 до 72-й минуты. Нони Мадуэке пробил из-за пределов штрафной, голкипер Константинос Цолакис отбил мяч перед собой, и Мартин Эдегор оказался первым на добивании. Этого хватило для победы 1:0 — уже четвёртой с таким счётом в нынешнем чемпионате. После игры Артета признал, что команда создаёт достаточно моментов, но слишком часто оставляет соперникам возможность спастись до самого финального свистка. Победа над «Халлом» стала для действующих чемпионов Англии девятой в десяти турах. «Арсенал» набрал 27 очков из 30 возможных, опередив ближайшего преследователя, «Брайтон», на пять баллов, а «Манчестер Сити» — на шесть. При этом лондонцы забили всего 15 мячей, зато пропустили пять и семь раз сохранили ворота сухими. В субботу команда Артеты отправится в Ньюкасл, где может добиться десятой победы и попасть в компанию всего четырёх команд, которые начинали сезон АПЛ настолько успешно. Все предыдущие представители этого списка впоследствии становились чемпионами.

«Челси», два «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Кто выигрывал 10 из первых 11 матчей?

В истории Премьер-лиги только четыре команды сумели одержать десять побед в первых одиннадцати турах. Первым подобный старт устроил «Челси» Жозе Моуринью в сезоне-2005/06. После девяти побед подряд лондонцы сыграли вничью с «Эвертоном» в десятом туре, затем обыграли «Блэкберн» 4:2 и продолжили уверенно двигаться ко второму чемпионству подряд. К концу сезона команда Моуринью набрала 91 очко, опередив «Манчестер Юнайтед» на восемь баллов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Шесть лет спустя достижение повторил «Манчестер Сити» Роберто Манчини, хотя борьба за титул получилась значительно напряжённее. В сезоне-2011/12 горожане выиграли девять из первых десяти матчей, сыграв вничью с «Фулхэмом», а в одиннадцатом туре разгромили КПР 3:2. К середине ноября команда лидировала с 31 очком, но весной растеряла преимущество и позволила «Манчестер Юнайтед» выйти вперёд. Развязка состоялась только в последнем туре, когда Серхио Агуэро забил победный мяч КПР на четвёртой компенсированной минуте и принёс «Сити» первое чемпионство за 44 года. Оба манчестерских клуба закончили сезон с 89 очками, а победителя определила разница мячей.

В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» уже под руководством Пепа Гвардиолы снова набрал 31 очко в первых одиннадцати турах. Единственную осечку команда допустила в августе, сыграв 1:1 с «Эвертоном», после чего выиграла восемнадцать матчей чемпионата подряд. К концу сезона горожане установили несколько рекордов АПЛ, включая 100 набранных очков, 106 забитых голов и 19-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

Четвёртым участником списка стал «Ливерпуль» Юргена Клоппа в сезоне-2019/20. Мерсисайдцы начали чемпионат с восьми побед, сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», а затем продолжили собирать очки практически без остановок. Первое поражение случилось только в 28-м туре, когда «Уотфорд» неожиданно разгромил будущих чемпионов 3:0. К тому моменту вопрос о победителе турнира почти не стоял: «Ливерпуль» выиграл чемпионство впервые за 30 лет и закончил сезон с 99 очками.

Юрген Клопп globallookpress.com

Все четыре команды после десяти туров имели одинаковый результат — девять побед и одну ничью, то есть 28 очков. Нынешний «Арсенал» набрал на один балл меньше из-за сентябрьского поражения от «Брайтона» (0:3), поэтому даже в случае победы над «Ньюкаслом» уступит им по очкам после одиннадцати матчей. Однако по количеству побед лондонцы сравняются со всеми четырьмя предшественниками. Для самого «Арсенала» мощный старт ещё не гарантирует удачного завершения сезона. В чемпионате-2022/23 команда Артеты тоже набрала 27 очков за десять туров и лидировала большую часть сезона, но весной уступила первое место «Манчестер Сити». Похожую историю пережил «Ньюкасл» в сезоне-1995/96: после десяти матчей у него также было 27 очков, однако в итоге чемпионом стал «Манчестер Юнайтед».

Шесть побед с разницей в один мяч. Почему чемпион забивает так мало?

За десять туров «Арсенал» забил только 15 голов — значительно меньше, чем можно было ожидать от команды с девятью победами. Для сравнения, «Брайтон», занимающий второе место, отличился 26 раз, а у «Манчестер Сити» 21 мяч. Шесть из девяти побед лондонцев были одержаны с преимуществом в один гол: над «Астон Виллой» (1:0), «Челси» (2:1), «Лидсом» (2:1), «Ноттингем Форест» (1:0), «Ливерпулем» (1:0) и «Халлом» (1:0). Особенно показательным получился последний отрезок перед международной паузой. В четырёх матчах подряд «Арсенал» не пропустил ни одного мяча, но и сам забил всего пять: один «Ноттингем Форест», два «Эвертону», по одному «Ливерпулю» и «Халлу». Победа на «Энфилде» 1 ноября стала важной с турнирной точки зрения, однако и там судьбу встречи решил единственный гол Кая Хаверца в первом тайме.

Гол Хаверца на «Энфилде» globallookpress.com

В матче против «Халла» команда Артеты владела инициативой, нанесла 21 удар и создала моменты на 1,08 ожидаемого гола (xG). Соперник сумел ответить семью попытками общей ценностью всего 0,34 xG, хотя несколько контратак потребовали своевременных действий защитников. Один из самых опасных эпизодов завершился подкатом Эзри Консы, который в последний момент помешал Мохамеду-Али Шо выйти на ударную позицию. В атаке «Арсенал» тоже мог решить всё раньше, однако не использовал несколько возможностей даже после забитого мяча. По данным Opta, победа над «Халлом» стала для Артеты уже 34-й с результатом 1:0 в АПЛ. С момента его назначения в декабре 2019 года ни одна другая команда чемпионата не выигрывала с таким счётом чаще. Испанец, впрочем, не считает минимальное преимущество идеальным сценарием. После последнего матча он говорил журналистам, что футболистам необходимо эффективнее использовать созданные моменты и раньше открывать счёт, чтобы не проводить каждую концовку под угрозой случайного ответного гола.

Дополнительные вопросы вызывает игра на стандартах, которые в прошлом сезоне стали одним из главных источников голов «Арсенала». Команда установила рекорд АПЛ, забив 19 мячей после угловых, а всего на стандартные положения пришлось более четверти всех голов чемпионского сезона. Однако в первых семи турах нынешнего розыгрыша лондонцы не отличились после углового ни разу, хотя продолжали создавать опасные ситуации у чужих ворот.

Первый такой гол удалось забить только 24 октября в матче с «Эвертоном», когда Эзри Конса завершил розыгрыш углового ударом с близкого расстояния. До этого «Арсенал» провёл 13 матчей во всех турнирах без голов после стандартных положений, если не учитывать пенальти. Аналитики Opta отмечали, что команда стала создавать менее качественные моменты после угловых: в первых семи турах средний показатель xG за один розыгрыш снизился с прошлогодних 0,064 до 0,047. При этом угловые по-прежнему доставлялись в штрафную примерно с той же частотой, но игроки чаще встречали мяч ближе к передней штанге, а не в центральной зоне вратарской.

Первый гол Консы после углового globallookpress.com

Семь сухих матчей без Салиба. Артета нашёл замену одному из лучших защитников АПЛ

В прошлом сезоне «Арсенал» стал чемпионом во многом благодаря обороне. Лондонцы завершили чемпионат с 19 сухими матчами, а Давид Райя третий год подряд получил «Золотую перчатку» АПЛ. Важнейшую роль играла связка центральных защитников Габриэл Магальяйнс — Вильям Салиба, которая позволяла команде высоко прессинговать и редко подпускать соперников к собственной штрафной. Летом Салиба получил травму спины во время полуфинала чемпионата мира между Францией и Испанией и пропустил начало нового сезона. Француз не участвовал ни в одном из первых десяти матчей АПЛ, однако отсутствие одного из ведущих защитников практически не сказалось на результатах. Летний новичок Эзри Конса, приобретённый у «Астон Виллы», занял место рядом с Габриэлом и быстро закрепился в основном составе. На счету лондонцев семь сухих матчей — больше на аналогичном отрезке в истории Премьер-лиги было только у трёх команд.

Габриэл и Конса globallookpress.com

Последний раз «Арсенал» пропускал 10 октября, когда обыграл «Лидс» 2:1. После этого команда четыре тура подряд сохраняла свои ворота в неприкосновенности. До нынешнего сезона лондонцы не выдавали подобную серию в АПЛ с января 2006 года, когда не пропускали в пяти встречах подряд. Особенно впечатляет, что три из последних четырёх матчей прошли против клубов, способных создавать серьёзные проблемы в атаке: «Ноттингем Форест», «Эвертона» и «Ливерпуля».

Артета в последние годы постепенно менял организацию обороны и научился использовать разные сочетания футболистов. В чемпионском сезоне-2025/26 «Арсенал» регулярно переходил с привычной схемы 4-3-3 на 4-2-3-1, а Деклан Райс в зависимости от соперника действовал либо единственным опорным полузащитником, либо в паре с Мартином Субименди. Летом клуб дополнительно усилил середину поля Бруну Гимарайнсом, который перешёл из «Ньюкасла» за 75 млн фунтов. Бразилец добавил команде ещё одного футболиста, способного контролировать темп игры, вступать в борьбу и помогать при переходе из обороны в атаку.

Гимарайнс в футболке «Арсенала» globallookpress.com

Перед встречей с «Ньюкаслом» Салиба наконец восстановился. Француз провёл матч за молодёжную команду «Арсенала», затем сыграл в товарищеской встрече с «Уотфордом» за закрытыми дверями, а 20 ноября Артета подтвердил его готовность вернуться в состав. Правда, тренеру теперь придётся решать, стоит ли сразу менять связку Габриэл — Конса, которая пропустила всего пять голов за десять туров. Одновременно у «Арсенала» появились новые кадровые проблемы — Субименди получил повреждение задней поверхности бедра во время матча сборной Испании против Англии и выбыл на несколько недель, а Букайо Сака продолжает восстанавливаться после травмы квадрицепса и, по оценке Артеты, сможет вернуться примерно через месяц. Кроме того, из-за дисквалификации встречу с «Ньюкаслом» пропустит молодой Макс Дауман.

«Ньюкасл» продал капитана за 75 млн фунтов. Теперь Гимарайнс впервые вернётся на «Сент-Джеймс Парк»

Предстоящая встреча станет особенной для Бруну Гимарайнса, который четыре с половиной года провёл в «Ньюкасле» и был одним из главных футболистов команды. Бразилец переехал в Англию из «Лиона» в январе 2022 года, постепенно стал капитаном и помог клубу выиграть Кубок английской лиги в 2025-м — первый крупный внутренний трофей за 70 лет. За время выступления в АПЛ он провёл 153 матча, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.

Гимарайнс в «Ньюкасле» globallookpress.com

В августе 2026 года «Арсенал» договорился о его переходе за 75 млн фунтов после продолжительных переговоров. По информации The Guardian, лондонцы первоначально рассчитывали заплатить не больше 60 млн, тогда как «Ньюкасл» требовал минимум 80 млн. Стороны нашли компромисс, а Гимарайнс покинул тренировочный лагерь бывшей команды в Испании и отправился на медицинское обследование в Лондон. Новый тренер «Ньюкасла» Маттиас Яйссле пытался убедить бразильца остаться. Немецкий специалист только приступил к работе и рассчитывал сделать капитана одним из основных игроков новой команды, однако Гимарайнс уже принял решение о переходе. Перед субботним матчем Яйссле подтвердил, что лично разговаривал с футболистом и объяснял, насколько важную роль тот мог бы получить в его проекте.

Сам «Ньюкасл» после продажи нескольких лидеров и смены тренера проводит неудачный сезон. За десять туров команда набрала 12 очков и занимает двенадцатое место, одержав всего три победы. В последних восьми матчах АПЛ хозяева выиграли лишь дважды, а на «Сент-Джеймс Парк» в нынешнем чемпионате победили только «Халл» (2:1). Две последние домашние встречи закончились одинаковыми поражениями 0:1 от «Астон Виллы» и «Эвертона». В предыдущем туре «Ньюкасл» был близок к победе на выезде над «Фулхэмом». Джейкоб Мерфи открыл счёт на 80-й минуте, но уже спустя три минуты Родриго Мунис восстановил равновесие — 1:1. Яйссле пришлось довольствоваться ничьей, которая не позволила команде существенно улучшить положение в таблице. Перед встречей с чемпионом ситуацию осложняет и отсутствие Жоэлинтона: бразильский полузащитник пока не восстановился после повреждения и точно не сыграет против «Арсенала».

Тот самый победный гол Габриэла в Ньюкасле globallookpress.com

Лондонцы, однако, хорошо знают, насколько непросто бывает на «Сент-Джеймс Парк». До победы 2:1 в сентябре 2025 года они проиграли четыре из пяти предыдущих выездных матчей против «Ньюкасла» во всех турнирах. Последняя встреча на этом стадионе тоже складывалась тяжело: хозяева повели после гола Ника Вольтемаде, а «Арсенал» сравнял счёт только на 84-й минуте усилиями Микеля Мерино. Победу гостям принёс Габриэл, забивший головой после углового Мартина Эдегора на шестой компенсированной минуте. С тех пор составы обеих команд значительно изменились, а Гимарайнс теперь выступает за тех, кого ещё недавно пытался обыграть. Артета на пресс-конференции 20 ноября выразил надежду, что болельщики «Ньюкасла» тепло встретят бывшего капитана, напомнив о его вкладе в успехи клуба.

Календарь и таблица АПЛ

21 ноября «Арсенал» может впервые в своей истории начать сезон АПЛ с десяти побед в одиннадцати матчах. Правда, даже такой результат не сделает защиту титула формальностью. В сезоне-2022/23 команда Артеты уже начинала чемпионат с 27 очков в десяти встречах, но закончила второй. Сейчас у лондонцев более глубокий состав и действующий чемпионский статус, хотя проблемы с реализацией остаются, а травмы продолжают ограничивать выбор тренера. В случае победы над «Ньюкаслом» команда наберёт 30 очков и приблизится по числу побед к историческим стартам «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». После этого у неё будут матчи с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов и «Манчестер Сити» в АПЛ. Именно на таком отрезке станет понятнее, насколько нынешняя серия минимальных побед отражает реальную силу действующего чемпиона.