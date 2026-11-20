18 ноября президенты «Севильи» и «Бетиса» встретились на Королевской артиллерийской фабрике, обменялись рукопожатиями и вместе сфотографировались с футболками своих команд. Компанию им составил мэр города Хосе Луис Санс, который призвал болельщиков провести предстоящее дерби без происшествий. Ещё недавно подобную встречу было сложно представить: в декабре 2024 года руководство «Севильи» официально объявило о разрыве отношений с соседями, обвинив их в намеренном причинении спортивного ущерба клубу. Причиной стал флаг, который три футболиста «Севильи» показали своим болельщикам после победы над «Бетисом». Через два месяца после матча игроки получили дисквалификации, а руководители клубов перестали проводить традиционные встречи перед дерби. Примирение состоялось только весной следующего года, однако 21 ноября соперники снова встретятся на «Рамон Санчес Писхуан» в матче, которому испанские власти присвоили статус повышенного риска. Для обеспечения безопасности задействуют 400 полицейских и ещё 373 сотрудника частных охранных организаций. Учитывая историю севильского противостояния, дополнительные меры предосторожности выглядят вполне объяснимыми.

Перечёркнутый герб, жалоба в федерацию и испорченный праздник Хесуса Наваса

6 октября 2024 года «Севилья» принимала «Бетис» в девятом туре чемпионата Испании. Единственный гол на 50-й минуте забил Доди Лукебакио с пенальти. Для хозяев победа имела особое значение: они продлили серию без поражений в чемпионате против принципиального соперника до 12 матчей, а клубная легенда Хесус Навас провёл последнее дерби в карьере. После финального свистка воспитанники «Севильи» Исаак Ромеро, Хосе Анхель Кармона и Хуанлу Санчес отправились к фанатской трибуне, там футболисты получили флаг ультрас-группировки Biris Norte, на котором был изображён перечёркнутый герб «Бетиса», и продемонстрировали его болельщикам. Кадры празднования быстро разошлись по социальным сетям, а руководство проигравшего клуба направило материалы в дисциплинарные органы Испанской футбольной федерации.

Тот самый флаг с перечёркнутым гербом «Бетиса» globallookpress.com

В «Бетисе» объяснили обращение недопустимостью оскорбления клубной символики. Президент Анхель Аро тогда заявил, что символы соперника нельзя трогать независимо от результата матча. В «Севилье» посчитали реакцию чрезмерной, поскольку подобные изображения встречались на трибунах и раньше, а футболисты лишь праздновали победу со своими болельщиками. Особенно руководство клуба возмутило то, что разбирательство могло закончиться спортивными санкциями. В итоге так и произошло — в декабре дисциплинарный комитет наказал всех троих футболистов одноматчевой дисквалификацией и штрафами. Ромеро, Кармона и Хуанлу пропустили встречу с «Сельтой» 14 декабря — последний домашний матч Хесуса Наваса перед завершением карьеры. Для «Севильи» такое совпадение стало дополнительным поводом для возмущения: клуб рассчитывал, что воспитанники академии смогут участвовать в прощании с одним из величайших игроков в его истории.

18 декабря «Севилья» выпустила официальное заявление о прекращении отношений с «Бетисом». Руководство обвинило соседей в сознательном стремлении навредить команде и заявило, что жалоба по поводу поведения футболистов должна была обсуждаться между клубами, а не превращаться в дисциплинарное дело. Аро ответил, что «Бетис» лишь передал изображения компетентным органам, а возникшие разногласия можно было разрешить обычным телефонным разговором. Разрыв затронул прежде всего официальное общение: руководители перестали посещать традиционные совместные мероприятия, а представители «Севильи» отказались присутствовать на матчах соперника в качестве приглашённых гостей. До следующего дерби конфликт урегулировать не удавалось, поэтому в дело вмешался мэр города.

В марте 2025 года стороны наконец договорились восстановить отношения, причём объявили об этом за несколько дней до очередной встречи команд. Президенты подчеркнули, что клубы должны сохранять нормальное общение независимо от происходящего на поле. После примирения соперники успели провести ещё несколько дерби, но неприятный эпизод регулярно вспоминают перед их встречами. Нынешнее совместное мероприятие с участием мэра тоже было посвящено прежде всего безопасности. За внешне спокойными отношениями руководителей остаётся соперничество, которому больше ста лет.

Президенты «Севильи» и «Бетиса» объявляют о примирении globallookpress.com

«Бетис» частично вырос из «Севильи». С чего началась вражда двух клубов?

«Севилья» появилась в 1890 году, а официальный статус футбольного клуба получила в 1905-м. Через два года группа студентов местной Политехнической школы основала «Севилью Баломпье», будущую основу «Бетиса». Название было выбрано намеренно: вместо английского football молодые футболисты использовали испанское balompié, образованное от слов «мяч» и «нога».

В 1909 году в городе появился ещё один клуб — «Бетис Футбол Клуб». Согласно одной из версий, которую приводит официальная история «Бетиса», его основали бывшие представители руководства «Севильи» во главе с Эладио Гарсией де ла Борбольей после разногласий внутри клуба. В декабре 1914 года «Бетис Футбол Клуб» объединился с «Севильей Баломпье», получив название «Реал Бетис Баломпье». Таким образом, один из нынешних участников дерби действительно имеет историческую связь со своим главным соперником, хотя сводить происхождение клуба исключительно к расколу в «Севилье» было бы неправильно.

Первые встречи между командами состоялись задолго до появления чемпионата Испании. Самое раннее известное дерби датируется 31 октября 1909 года, однако его результат не сохранился. Уже 7 ноября соперники сыграли вничью 1:1, а в январе 1910-го встретились в региональном чемпионате. Первый матч в высшем испанском дивизионе прошёл только 3 февраля 1935 года. Тогда «Бетис» разгромил соседей на выезде 3:0 благодаря дублю Симона Лекуэ и голу Адольфо. По итогам сезона команда завоевала своё первое и пока единственное чемпионство Испании.

Хосе Антонио Рейес и разгром «Бетиса» globallookpress.com

За следующие десятилетия преимущество неоднократно переходило от одной стороны к другой. «Севилья» заметно чаще побеждала в очных встречах и добилась куда больших успехов в Европе, однако у «Бетиса» тоже хватает любимых воспоминаний. В мае 2005 года гол Рикардо Оливейры принёс зелёно-белым победу 1:0, которая помогла команде впервые пробиться в Лигу чемпионов. В январе 2018-го «Бетис» выиграл на «Санчес Писхуан» со счётом 5:3, установив рекорд результативности севильского дерби в рамках Примеры.

Болельщики «Севильи» могут вспомнить ноябрь 2012 года, когда их команда разгромила соперника 5:1. Хосе Антонио Рейес открыл счёт уже на 13-й секунде — это самый быстрый гол в истории противостояния. К перерыву хозяева вели 4:0, а во втором тайме Иван Ракитич довёл дело до разгрома. Статистика тоже складывается в пользу красно-белых. По данным Ла Лиги, до начала нынешнего сезона команды провели 144 официальных встречи во всех турнирах: 66 побед у «Севильи», 42 у «Бетиса» и 36 ничьих. Однако в последние годы результаты стали заметно ровнее, а историческое преимущество перестало гарантировать «Севилье» успех даже на собственном стадионе.

Историческая победа «Бетиса» со счётом 5:3 globallookpress.com

Два дерби пришлось останавливать из-за нападений с трибун

28 февраля 2007 года «Бетис» принимал «Севилью» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании. На 57-й минуте Фредерик Кануте вывел гостей вперёд, после чего у их скамейки началось празднование гола. В этот момент в голову главного тренера «Севильи» Хуанде Рамоса попала бутылка, брошенная с трибуны. Специалист потерял сознание, его вынесли с поля на носилках и доставили в больницу, а арбитр принял решение остановить встречу. «Бетис» публично осудил нападение и пообещал содействовать поискам виновного, однако продолжать матч в тот вечер было уже невозможно. Впоследствии игру доиграли без зрителей, а «Севилья» сохранила минимальное преимущество и вышла в полуфинал. В том сезоне команда Рамоса в итоге выиграла Кубок Испании, обыграв «Хетафе» в финале.

Хуанде Рамоса уносят с поля после попадания бутылки globallookpress.com

Почти пятнадцать лет спустя севильское дерби снова пришлось прерывать из-за предмета, который прилетел с трибун. 15 января 2022 года команды встретились в 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Бенито Вильямарин». «Севилья» открыла счёт после удара Папу Гомеса, но уже через несколько минут Набиль Фекир сравнял результат прямым ударом с углового. Во время празднования гола один из зрителей бросил на поле полую пластиковую трубу длиной около 50 сантиметров, которая попала в голову полузащитнику гостей Жоану Жордану.

Жоан Жордан после инцидента в Кубке Испании globallookpress.com

Футболисту потребовалась медицинская помощь, а судья остановил матч при счёте 1:1. Ситуация быстро переросла в публичный конфликт: представители «Бетиса» усомнились в тяжести повреждения Жордана, а со стороны «Севильи» последовали обвинения в попытках оправдать поведение болельщика. После вмешательства федерации встречу решили продолжить на следующий день, но уже при пустых трибунах. В воскресенье команды вернулись на тот же стадион, где всё ещё оставалось доиграть больше половины матча. На 72-й минуте Серхио Каналес забил победный гол после передачи Вильяма Карвалью, и «Бетис» прошёл дальше со счётом 2:1. Впоследствии команда Мануэля Пеллегрини добралась до финала и выиграла Кубок Испании, победив «Валенсию» в серии пенальти.

«Бетис» победил в гостях 2:0, но всё равно вылетел. Единственное еврокубковое дерби осталось за «Севильей»

В марте 2014 года соперники впервые встретились на международной арене. Жребий 1/8 финала Лиги Европы свёл команды, которые уже хорошо знали друг друга по чемпионату Испании, однако теперь на кону стоял выход в европейский четвертьфинал. Для «Севильи», выигравшей Кубок УЕФА в 2006 и 2007 годах, турнир имел особое значение, а «Бетис» получил редкую возможность выбить принципиального соперника из его любимого соревнования. Первый матч 13 марта состоялся на «Рамон Санчес Писхуан» и завершился неожиданной победой гостей со счётом 2:0. Лео Баптистао открыл счёт в первой половине встречи, а Сальва Севилья забил второй мяч. «Бетис» получил огромное преимущество перед ответным матчем на своём поле, где ему достаточно было избежать поражения с разницей в два гола.

Команда Унаи Эмери ответила уже на 20-й минуте следующей встречи. Хосе Антонио Рейес открыл счёт, а на 75-й минуте Карлос Бакка забил второй гол «Севильи», сравняв общий результат противостояния. Дополнительное время не принесло голов, и судьбу путёвки пришлось решать в серии пенальти. Причём первыми ошиблись именно гости: Витоло не реализовал свой удар, но затем футболисты «Бетиса» Альфред Н'Диайе и Ноно тоже промахнулись. Ракитич реализовал решающий пенальти своей команды, а последний удар Ноно прошёл мимо ворот — 4:3 в пользу «Севильи».

«Севилья» празднует победу в серии пенальти globallookpress.com

Красно-белые вышли в четвертьфинал и продолжили путь к третьему европейскому трофею. В финале Лиги Европы они обыграли «Бенфику» по пенальти, а их победа над «Бетисом» стала одним из главных эпизодов того розыгрыша. Зелёно-белые же лишились шанса продолжить выступление в Европе, несмотря на гостевую победу 2:0, и завершили сезон вылетом из Примеры.

«Бетис» идёт в зоне Лиги чемпионов, а «Севилья» снова смотрит вверх

К дерби 21 ноября команды подходят в непривычно хорошем положении. После двенадцати туров «Бетис» занимает четвёртое место с 26 очками, уступая только лидерам чемпионата, а «Севилья» располагается на шестой строчке с 18 баллами. В последние годы хозяева чаще решали задачи в нижней половине таблицы, но с приходом Луиса Гарсии Пласы постепенно возвращаются к борьбе за еврокубки.

Луис Гарсия Пласа и Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Тренер «Севильи» впервые примет участие в дерби в качестве главного тренера команды, хотя с наставником «Бетиса» Мануэлем Пеллегрини знаком более двадцати лет. В сезоне-2005/06 они работали в системе «Вильярреала»: чилиец возглавлял основную команду, а Гарсия Пласа тренировал резервистов. С тех пор специалисты неоднократно встречались в чемпионате Испании. Для Пеллегрини предстоящий матч станет уже четырнадцатым севильским дерби, а его нынешняя команда не проигрывает принципиальному сопернику на протяжении трёх встреч.

В прошлом сезоне «Бетис» выиграл на «Санчес Писхуан» со счётом 2:0 благодаря голам Пабло Форнальса и Серхи Альтимиры. В ответном дерби на «Ла Картухе» зелёно-белые вели 2:0, но позволили «Севилье» отыграться — 2:2. Причём нынешние гости чувствуют себя достаточно уверенно и на чужих стадионах: в шести выездных матчах чемпионата они набрали 11 очков, тогда как «Севилья» заработала дома десять за такое же количество встреч.

Антони в матче «Бетиса» против «Севильи» globallookpress.com

Команды заметно различаются и по игровому подходу. «Бетис» Пеллегрини предпочитает подолгу контролировать мяч, в среднем нанося 16 ударов за матч против 12,3 у «Севильи». Подопечные Гарсии Пласы играют более вертикально и чаще используют длинные передачи: их доля составляет около 19% против 10% у соперника. При этом в обороне проблемы есть у обеих команд. «Севилья» пропустила 19 голов за двенадцать туров, «Бетис» — 15, а соперники особенно опасны на стандартных положениях. Зелёно-белые уже забили семь мячей после розыгрышей стандартов, включая четыре после угловых, но сами пропустили с угловых пять раз — больше любой другой команды чемпионата.

Календарь и таблица испанской Примеры

Несмотря на восемь очков разницы в таблице, результаты домашних матчей «Севильи» и выездных встреч «Бетиса» почти одинаковы. Соперники одержали по три победы в шести играх, забили семь и восемь мячей соответственно и пропустили по семь. Гости подходят к дерби в более выгодном турнирном положении, но им предстоит сыграть на стадионе, где даже небольшие эпизоды иногда приводят к последствиям далеко за пределами футбольного поля. После прошлогоднего примирения президенты клубов регулярно появляются вместе на официальных мероприятиях, а перед нынешней встречей вновь призвали болельщиков к спокойствию. Субботний матч покажет, продержится ли перемирие ещё несколько месяцев.