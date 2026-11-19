Кажется, что Маурисио Почеттино было предначертано судьбой оказался в «Манчестер Юнайтед», пишет автор ESPN Роб Доусон.

В конце концов, их попытки завязать отношения с бывшим тренером «Тоттенхэма», «Пари Сен-Жермен» и сборной США начались более 10 лет назад.

В мае 2016 года, на фоне растущих сомнений относительно будущего Луи ван Гаала, сэр Алекс Фергюсон попросил о встрече с Почеттино в лондонском ресторане. Жозе Моуринью уже рассматривался в качестве замены ван Гаалу, но Фергюсон все равно попросил секретаря Ассоциации тренеров лиги дать ему номер телефона Почеттино.

Двухчасовой обед в ресторане Scott's в Мейфэре остался бы приватным, если бы папарацци не застали пару — и помощника Почеттино Хесуса Переса — на улице.

Обеспокоенный слухами, «Тоттенхэм» настаивал, что это всего лишь «неформальная встреча между коллегами». Чтобы еще больше заглушить шум, они ускорили объявление о том, что Почеттино устно согласился на новый пятилетний контракт. Несколько недель спустя было подтверждено, что Моуринью станет преемником Ван Гаала.

С момента встречи Почеттино с Фергюсоном «Юнайтед» произвел пять постоянных тренерских назначений, и бывший защитник сборной Аргентины постоянно находился в центре внимания.

Когда Моуринью был уволен в декабре 2018 года, Почеттино, впечатляюще проявив себя в «Тоттенхэме», считался главным кандидатом для многих руководителей на «Олд Траффорд». Но поскольку Почеттино был на контракте с «Тоттенхэмом», Оле Гуннар Сульшер получил временную должность, чтобы стабилизировать ситуацию. Сульшер выиграл первые пять матчей, а в январе 2019 года «Юнайтед» отправился в гости к «Тоттенхэму» и выиграл со счетом 1:0, одержав шестую победу подряд.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Источники в «Юнайтед» заявили, что не было «решающего момента», который бы определил, получит ли Сульшер работу на постоянной основе, но победа над «Тоттенхэмом» Почеттино была воспринята как «очень позитивный знак». Два месяца спустя Сульшер подписал трехлетний контракт; Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года, через пять месяцев после выхода в финал Лиги чемпионов.

Оставаясь без работы и будучи доступным, его имя висело в воздухе всякий раз, когда у Сульшера возникали какие-либо проблемы. В январе 2021 года руководство «Юнайтед» признало, что они «испытали облегчение», когда Почеттино возглавил «Пари Сен-Жермен». В то время считалось, что спекуляции стали отвлекающим фактором, и что у Сульшера появится больше свободы действий, поскольку Почеттино больше не рассматривается в качестве потенциальной замены ему.

Сульшер продержался еще 11 месяцев. Когда норвежец был уволен в ноябре 2021 года, «Юнайтед» выбрал другого временного тренера в лице Ральфа Рангника, и Почеттино с самого начала рассматривался как потенциальный кандидат на постоянную должность по окончании сезона. Этого так и не произошло.

Форма команды под руководством Рангника в конце сезона 2021-22 была настолько плохой, что «Юнайтед» хотел поднять настроение и объявить о назначении постоянного преемника до конца сезона. В итоге выбор стоял между Почеттино и Эриком тен Хагом. Важно отметить, что «Аякс» позволил тен Хагу вести переговоры с «Юнайтед» в течение сезона. «ПСЖ», участвовавший в борьбе за титул Лиги 1, запретил Почеттино делать то же самое. Это была одна из причин, по которой тен Хаг получил работу, и о его назначении было объявлено в апреле 2022 года. Почеттино покинул «ПСЖ» два месяца спустя.

Поскольку работа тен Хага висела на волоске после сезона 2023-24, Почеттино снова был приглашен на собеседование. Вскоре после ухода из «Челси» в мае 2024 года он встретился с руководством, но боссы «Юнайтед» посчитали, что он перегорел во время работы в ПСЖ и на «Стэмфорд Бридж».

Омар Беррада и Джейсон Уилкокс — члены делегации, встречавшейся с Почеттино, — высоко оценили его, но посчитали, что сейчас не подходящий момент, и в итоге остались с Тен Хагом. К моменту окончательного увольнения голландца в октябре 2024 года Почеттино уже был главным тренером сборной США — спустя два месяца после начала двухлетнего контракта перед домашним чемпионатом мира по футболу.

Квалификация Почеттино прошла переоценку в конце прошлого сезона, когда сэр Джим Рэтклифф, Беррада и Уилкокс взвешивали вопрос о назначении Майкла Каррика на постоянную должность.

Почеттино и Киллиан Мбаппе globallookpress.com

Изначально рассматривались кандидатуры тренеров чемпионата мира — Почеттино, Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна — но решение было принято под давлением из-за нехватки времени.

Каррик подписал двухлетний контракт в мае. Почеттино продолжал участвовать в чемпионате мира до начала июля, когда США проиграли Бельгии в 1/16 финала, всего за несколько недель до начала предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед».

После увольнения Каррика всего через 15 игр после начала его постоянного пребывания на посту, наконец-то настала очередь Почеттино.

Внутри клуба есть восхищение высококлассными молодыми тренерами, такими как Киран МакКенна и Фабиан Хюрцелер, но есть ощущение, что сейчас неподходящее время для найма относительно неопытного, подающего надежды менеджера.

Почеттино обладает необходимым опытом работы в Премьер-лиге, имея опыт работы в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Челси», а также опыт работы в больших клубах, таких как «ПСЖ». У него также есть опыт работы с такими выдающимися игроками, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Беррада и Уилкокс отметили, что по сравнению с их встречей в 2024 году он полон энергии, и он уже говорил о своем стремлении выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Почеттино сделал все возможное, чтобы переход состоялся, попросив представителей «Юнайтед» сообщить о наличии пункта о выкупе в продлении контракта, который он подписал с США в августе. В «Юнайтед» считают, что сейчас самое подходящее время для назначения Почеттино, которого они считают как тактически грамотным, так и хорошим лидером, способным справиться с вниманием общественности на «Олд Траффорд».

Почти половину его 17-летней карьеры на тренерском посту «Юнайтед» преследовал Почеттино, но обстоятельства никак не складывались. Спустя десять лет после его обеда с Фергюсоном у него наконец-то появится шанс занять его место.