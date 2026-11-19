На бумаге Аргентине нужно заменить всего одного футболиста. Вот только Лионель Месси мог и начать атаку, и вывести партнера на удар, и забить сам. Теперь за первый пас в сборной может отвечать Алексис Макаллистер, за последний — Энцо Фернандес, а за голы — Лаутаро Мартинес. Мариано Манкусо из ESPN подобрал кандидатов на одиннадцать ролей Лео и предложил свой вариант состава команды Скалони на первый матч ЧМ-2030.

Уход Лионеля Месси из сборной ставит перед Аргентиной сложнейшую задачу — заменить величайшего футболиста всех времен. За более чем 20 лет выступлений за национальную команду, 15 из которых он был капитаном, Месси брал на себя все обязанности и выиграл все трофеи. Он стал ее главной фигурой, ее символом.

Месси был для Аргентины «незаменимым игроком», как говорит главный тренер Лионель Скалони; без него сборная многое теряет. Она теряет голы (126 — рекорд команды), голевые передачи (67 — тоже рекорд), умение создавать моменты (193 результативных действия в 208 матчах), специалиста по стандартам (76 голов прямыми ударами со штрафных за всю карьеру), первый и последний пас (12 голевых передач на чемпионатах мира), индивидуальное мастерство и лидерские качества (чемпион мира и обладатель Кубка Америки); креативность, авторитет (восемь «Золотых мячей» и 47 титулов); способность привлекать спонсоров, спокойствие в трудные моменты; гениальность, позволяющую решать исход важнейших матчей (дубль в финале чемпионата мира 2022 года). И многое, многое другое.

Эктор Оэстерхельд, автор «Этернавта», самого известного аргентинского комикса, говорил, что «единственный настоящий герой — коллективный герой, а не отдельный человек, не герой-одиночка». Эти слова подходят и к Месси, который добился своих успехов со сборной Аргентины лишь тогда, когда вокруг него сложилась команда. И в будущем сборной тоже предстоит добиваться успеха общими усилиями.

Жизнь продолжается, и Аргентина должна продолжать бороться. Другого Месси, который мог бы равноценно его заменить, у нее никогда не будет, поэтому непростую задачу по заполнению этой пустоты придется решать сообща. Скалони, который это прекрасно понимает, сам сказал:

Вместе мы постараемся взять на себя то, что раньше делал Лео. Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины

Исходя из этой идеи, ESPN — с помощью журналиста Диего Монройга, освещающего сборную Аргентины, — определил, кто из игроков мог бы лучше всего заменить Месси в тех компонентах игры, в которых он был особенно силен. Следующая большая цель — чемпионат мира 2030 года, и Скалони пытается перестроить сборную Аргентины так, чтобы она вновь могла бороться за победы.

«Единственный путь — сильная команда, в которой каждый вносит свой вклад», — настаивает тренер. Будет непросто. Ему придется распределить функции между несколькими игроками — все то, что годами было сосредоточено в уме, сердце и левой ноге величайшего футболиста всех времен.

Кто может взять на себя функции Месси в сборной Аргентины?

Голы: Лаутаро Мартинес (или Хулиан Альварес)

Без Месси главным бомбардиром сборной Аргентины должен стать Лаутаро Мартинес, как показала его игра в полуфинале чемпионата мира против Англии. Капитан и лучший бомбардир «Интера» решает исход матчей в Серии А и представляет серьезную угрозу в штрафной. Рядом с ним будет играть Хулиан Альварес. Звездный нападающий мадридского «Атлетико» часто готов жертвовать собственной результативностью, чтобы помогать команде в других фазах игры, например при построении атак, но способен приносить пользу и у чужих ворот.

Мнение эксперта: Лаутаро — ключевой нападающий для Скалони и сборной Аргентины, связующее звено между построением атак и их завершением. Если не считать Месси, он лучший бомбардир сборной за время работы Скалони — 32 гола.

Ключевые передачи: Алексис Макаллистер

По мере того как менялась полузащита сборной Аргентины, звезде «Ливерпуля» приходилось играть на разных позициях и выполнять разные роли, сохраняя все свои сильные качества. Игровой интеллект и универсальность позволяют ему сохранять место в стартовом составе. Благодаря технике, чтению игры и работоспособности он постепенно стал играть глубже, помогая команде сохранять мяч и подстраховывая партнеров.

Точные передачи Макаллистера помогали Месси не опускаться слишком глубоко за мячом и останутся важнейшим условием надежного начала атак. Лисандро Мартинес может делать нечто подобное из линии обороны благодаря качественным передачам левой ногой.

Мнение эксперта: Игрок мирового класса с большим опытом выступлений в Премьер-лиге. Ключевая фигура на ключевой позиции. Через него идет значительная часть игры сборной Аргентины. Универсальный полузащитник, как любит говорить Скалони.

Алексис Макаллистер в форме сборной Аргентины globallookpress.com

Голевые передачи: Энцо Фернандес (или Нико Пас)

Энцо Фернандес был еще совсем молод, когда громко заявил о себе на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а теперь прочно закрепился в основе сборной Аргентины. Его отличают понимание игры, чувство пространства и умение подключаться в штрафную соперника. Он отлично понимает на поле Хулиана Альвареса и хорошо взаимодействует с Лаутаро Мартинесом.

Видение поля и точность передач позволяют Пасу стать главным созидателем сборной Аргентины в отсутствие Месси, но не сразу. Со временем его игра должна стать еще более продуманной, что поможет ему полнее раскрыть свой талант.

Мнение эксперта: Фернандес идеально дополняет Макаллистера. Еще один игрок Премьер-лиги, который многое умеет в созидании и активно участвует в завершающей стадии атак. Он может стать лучшим другом нападающего.

Креативность «десятки»: Нико Пас (или Энцо Фернандес)

Несмотря на молодость, Нико Пас уже несколько сезонов остается одним из главных организаторов атак «Комо», команды-открытия европейского футбола. Повторить в сборной Аргентины то, что он делает в Италии под десятым номером, задавая темп и управляя каждой атакой, будет непросто, но это показывает, на что он способен в подходящих условиях.

Нико Пас в форме «Комо» globallookpress.com

В сборной у него есть несколько опытных партнеров, в том числе Энцо Фернандес, с которыми он может разделить ответственность за созидание, прежде лежавшую на Месси.

Мнение эксперта: С учетом нынешней формы и уровня игры Пас — главный кандидат на то, чтобы помочь сборной Аргентины пережить уход Месси, и футболист, который особенно нравится Скалони. Он умеет организовывать игру, находить нестандартные решения и забивать, а в «Комо» выступает под десятым номером. Главный кандидат на то, чтобы унаследовать «десятку» со всем ее значением и символизмом.

Стандарты: Хулиан Альварес

Даже когда Месси еще был в команде, Альварес уже заслужил право подавать угловые и исполнять штрафные вдали от ворот. Штрафные вблизи ворот, разумеется, оставались за Месси, но без Лео «Паук» будет отвечать за исполнение всех этих стандартов — в том числе тех опасных штрафных, которые могут решить исход матча или даже целого турнира.

На клубном уровне Альварес уже брал на себя эту ответственность, и в сборной Аргентины с этим тоже не возникнет проблем. Техники и характера ему всегда хватало.

Мнение эксперта: В сборной Аргентины хватает хороших исполнителей, но Хулиану Альваресу, похоже, суждено стать главным специалистом команды по стандартам. В каждом клубе, за который он выступал, независимо от возраста и статуса, он брал на себя исполнение стандартов и отмечался голами и голевыми передачами. Без Месси он может еще улучшить взаимодействие с Лаутаро Мартинесом.

Индивидуальное мастерство: Джанлука Престианни (или Франко Мастантуоно)

Дриблинг, которым молодой Месси терзал соперников и который в более поздние годы проявлялся в его умении укрывать мяч, похоже, передался новому поколению аргентинцев. В отличие от Месси, Престианни в атаке смещается слева направо, но так же дезориентирует соперников финтами и непредсказуемым ведением мяча. Нападающий «Бенфики» способен в одиночку вскрывать оборонительные построения.

Франко Мастантуоно способен на похожие действия на противоположном фланге, хотя его игра кажется более продуманной и по мере развития он может начать играть ближе к центру.

Мнение эксперта: Престианни — представитель молодого поколения, который сейчас отлично проявляет себя в «Бенфике». Его сильные стороны — дриблинг и умение забивать, но главное — влиться в коллектив и в дальнейшем завоевать место в сборной. Ему всего 20 лет, а он уже выглядит одним из новых лидеров атаки сборной Аргентины.

Умение стягивать на себя соперников: Хулиан Альварес

Техника, характер и физические возможности позволяют Альваресу делать на футбольном поле почти все. У Альвареса много сильных сторон, и одна из них — редкое умение выбирать позицию и чувствовать пространство. Месси создавал пространство и вскрывал оборону, передвигаясь шагом; Хулиан делает это на полной скорости. Но оба умеют читать оборону соперника, отвлекать защитников своими перемещениями и играть на команду, когда не могут решить эпизод самостоятельно. По мере развития его карьеры это умение должно только совершенствоваться.

Хулиан Альварес — игрок сборной Аргентины globallookpress.com

Мнение эксперта: Одна из сильных сторон Хулиана — умение активно участвовать в игре даже без мяча, подобно Месси. Он может сыграть решающую роль в создании моментов. Работа в обороне и самоотдача делают его настоящим универсалом.

Международный авторитет: Лаутаро Мартинес

После ухода Месси в сборной Аргентины по-прежнему хватает звезд мирового уровня, хотя теперь внимание распределяется между ними более равномерно. И все же Лаутаро Мартинес выделяется на фоне остальных, потому что много забивает (более 180 голов за «Интер»), выигрывает трофеи (уже девять с этим клубом) и из года в год входит в число лучших бомбардиров Серии А. Именно эта стабильность на клубном уровне помогала ему сохранять место в сборной в периоды голевых засух и позволяет рассчитывать на него в будущем, когда ему предстоит играть еще более значимую роль.

Мнение эксперта: Его опыт — серьезное преимущество, как и многолетние выступления за «Интер». Бомбардир и чемпион Италии, пользующийся большим уважением соперников, он в последние годы даже боролся за высокие места в голосовании за «Золотой мяч», заняв седьмое место в 2024 году.

Хладнокровие в решающие моменты: Алексис Макаллистер

Мозгом обновленной сборной Аргентины должен стать Макаллистер. Он может сыграть на разных позициях, но именно его понимание игры и хладнокровие убедили Скалони отвести ему роль в глубине поля, где он может поддерживать баланс в игре всей команды. Макаллистер не только начинает атаки точным первым пасом, но и задает команде тот темп, который нужен ей в конкретный момент.

Его задача — передать партнерам присущее ему спокойствие: созидателям — чтобы они могли творить, а всей команде — чтобы она играла с той уверенностью, которая нужна в матчах с сильнейшими соперниками.

Мнение эксперта: Он знает, когда идти в прессинг, когда поднять темп игры и когда ускорить движение мяча. Может сыграть на любой позиции в полузащите.

Умение решать исход упорных матчей: Энцо Фернандес (или Лаутаро Мартинес)

Полузащитник «Манчестер Сити» показал это еще на своем первом чемпионате мира, когда вышел на замену в матче с Мексикой и забил великолепный гол, который помог Аргентине вернуться в борьбу на турнире. Несколько месяцев назад он вновь это доказал, когда в полуфинале против Англии поразил ворота мощным ударом из-за пределов штрафной. Энцо Фернандес создан для решающих моментов и способен добиться победы как за счет таланта, так и за счет силы воли.

Энцо Фернандес празднует гол в ворота Мексики на ЧМ-2022 globallookpress.com

У Месси это качество проявлялось особенно ярко, а Лаутаро Мартинесу в такие моменты помогает чутье бомбардира. В матче с Англией Лаутаро уже показал, что и на него можно положиться в решающий момент.

Мнение эксперта: Фернандес еще молод, но уже набрался опыта и в Катаре, и на чемпионате мира 2026 года. Лучший молодой игрок ЧМ-2022 сыграл ключевую роль в матче с Мексикой, и ни разу не было заметно, чтобы его сковывало давление главного турнира ФИФА. К тому же он победитель по натуре — в свои 25 лет уже завоевал девять трофеев.

Лидерство на поле: Кристиан Ромеро (или Эмилиано Мартинес)

Ромеро и без повязки был капитаном на поле еще до того, как Скалони решил доверить ее именно ему в обновленной сборной. Это решение отражает и выбор самой команды, и тот авторитет, который Ромеро в ней уже завоевал. «Кути» Ромеро принадлежит к этому поколению чемпионов, разделяет его ценности и сам их воплощает. Рядом с ним останутся и другие ветераны, прежде всего Эмилиано Мартинес — лидер, который поддерживает партнеров словом, сейвами и той страстью, с которой играет в воротах.

Мнение эксперта: Скалони сделал свой выбор, и теперь капитанскую повязку носит Ромеро. Первым матчем после его назначения капитаном стала товарищеская встреча с Боливией, в которой он даже забил гол. Он был лидером «Тоттенхэма», а теперь играет ту же роль у Симеоне в мадридском «Атлетико». То, что сам Месси, по сути, одобрил его назначение капитаном, говорит о том, как много Ромеро значит для команды.

В каком составе Аргентина может выйти на первый матч ЧМ-2030?

Возможный стартовый состав Аргентины на первый матч ЧМ-2030 ESPN

Аргентине уже гарантировано место на ЧМ-2030, поскольку она примет один из первых матчей, которыми ФИФА отметит столетие турнира. До чемпионата еще далеко, и, возможно, мы забегаем вперед, но все же попробуем представить стартовый состав команды Скалони на ее первый матч чемпионата мира после ухода Месси.

На наш взгляд, в этом домашнем матче чемпионата мира с расширенным составом участников аргентинцы сыграют по атакующей схеме.

В стартовом составе, скорее всего, окажутся многие из тех, о ком уже шла речь, а больше всего вопросов вызывают фланги обороны, где мы ожидаем увидеть Агустина Джая справа, а Романа Вегу или Хулио Солера — слева. Но цель у всех будет одна: сделать так, чтобы отсутствие Месси ощущалось не так остро.

Эти футболисты будут мечтать о том, чтобы снова порадовать Лионеля, который на этот раз не выйдет с ними на поле. Они будут мечтать о новом финале чемпионата мира и будут полны решимости сохранить за Аргентиной место среди лидеров мирового футбола.