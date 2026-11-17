The Athletic рассказывает о неудачном матче сборной Португалии, перед которым та чествовала лучшего игрока в своей истории Криштиану Роналду, завершившего в ней свою международную карьеру.

Один за другим они выстроились в тоннеле стадиона «Эштадиу Мунисипал де Брага». Разумеется, в начале этой очереди не хватало одного весьма примечательного человека.

Но в каком-то смысле все по-прежнему думали именно о нём — возможно, по мере развития событий на его лице появлялась улыбка, а во взгляде читалось неподдельное удовлетворение.

Это была Брага, город на севере Португалии. В тот вечер один из самых впечатляющих стадионов Европы, высеченный в склоне скалы, стал декорацией для серии посвящённых Криштиану Роналду чествований. А итог матча напомнил всем об отсутствии португальской звезды красноречивее любых слов.

Португалия — Дания — 1:4. Счёт говорил сам за себя. Это был первый матч сборной хозяев после того, как Роналду завершил выступления за национальную команду. Примечательно, что это поражение стало самым крупным в истории сборной в официальных матчах на родной земле. За 105 лет её существования.

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Смотрел ли он игру? И, пожалуй, давайте сразу зададим неудобный вопрос: разве не было, мягко говоря, странно устраивать подобное чествование в отсутствие самого человека, которому были адресованы все эти почести?

Но причастные к организации церемонии всё равно продолжили задуманное, чтобы отдать дань уважения личности, чья международная карьера подошла к заключительному этапу спустя 23 года после того, как началась: тогда 18-летний парень с брекетами на зубах и волшебством в ногах только делал первые шаги в сборной.

Все бывшие партнёры Роналду по сборной вышли на поле перед матчем Лиги наций с Данией в футболках с седьмым номером. То же сделали и талисманы команд — все 23.

На огромном баннере красовалась надпись: «Obrigadao Capi7ao» — «Спасибо, капитан».

На седьмой минуте стадион поднялся в едином порыве, чтобы аплодировать Криштиану. Некоторые болельщики надели маски с его лицом, а на большом экране появилась фотография с его фирменным празднованием гола.

Более того, даже прежний номер Роналду подвергся изменениям: посередине семёрки появилась небольшая горизонтальная черта, как это принято во многих европейских странах. Словно и традиционную цифру 7 тоже следовало вывести из обращения.

«Пришло время представить новую семёрку», — объяснила Португальская футбольная федерация. «Потому что есть одна, которая останется вечной». Что ж, спасибо, капитан.

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Кому-то всё это покажется чрезмерным. Многие считают, что форвард слишком долго задержался в сборной и расстаться с ним следовало проще, когда он перешагнул 40-летний рубеж и приблизился к возрасту, в котором, если верить британскому теннисному экс-чемпиону Эдварду Грею, обычно остаётся только один настоящий вид спорта:

«Он называется охотой за собственными очками [для зрения]».

Тем не менее, этот повод в любом случае заслуживал чего-то особенного: Роналду, который по-прежнему возглавляет атаку «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии, провёл за сборную своей страны 234 матча и забил 146 голов.

Давайте не будем обманывать себя: цифры просто невероятные. Для сравнения: Гарри Кейн, рекордсмен сборной Англии по количеству матчей и голов, провёл за неё 126 поединков и забил 92 мяча.

У Бразилии, пятикратных чемпионов мира, рекорд по числу матчей принадлежит Кафу — 142 игры, а лучший бомбардир — Неймар с 80-ю голами, что на три больше, чем у некоего Пеле.

Лионель Месси, разумеется, забил 126 голов в 208 матчах за Аргентину. Но на этом фоне все остальные едва различимы в зеркалах заднего вида автомобиля Роналду. Лучший бомбардир в истории сборной Франции Килиан Мбаппе забил 67 мячей, Мирослав Клозе — 71 за Германию, а у Испании, действующего чемпиона мира, лидирует Давид Вилья с 59 голами.

Что касается США, здесь рекорд делят Клинт Дэмпси и Лэндон Донован — по 57 голов. Роналду достиг этой отметки ещё 10 лет назад.

Как однажды сказал сам футболист: «Есть люди, которые меня ненавидят и говорят, что я высокомерный, тщеславный и всё в таком духе. Это часть моего успеха. Я создан, чтобы быть лучшим».

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Поэтому прогулка по Площади Республики — главной в Браге — в день матча позволяла встретить не одного двойника Роналду. А ближе к стадиону почти на каждой второй футболке сборной Португалии красовалась фамилия того самого футболиста.

И всё же спрашивать у представителей федерации, почему его самого нет на месте, чтобы принять эту любовь болельщиков, казалось почти дерзостью. «Он в Саудовской Аравии», — таков был единственный ответ перед матчем.

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Тот же вопрос задали главному тренеру национальной команды Португалии.

«Не знаю, — ответил Жорже Жезуш. — Это его решение».

Что касается футбола — да-да, самого футбола! — то будет преуменьшением сказать, что новая эпоха в истории Португалии началась совсем не так, как хотелось бы. Более того, трудно представить себе худший сценарий. «Месси, Месси!» — скандировали датские болельщики, намеренно подливая масла в огонь.

Капитан сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг открыл счёт, реализовав пенальти незадолго до перерыва. Расмус Хёйлунн довёл преимущество гостей до двух, а затем и до трёх мячей, дважды хладнокровно завершив атаки команды.

А когда на 75-й минуте Йоаким Андерсен забил четвёртый гол, с трибун хозяев послышался громкий и пронзительный свист.

В последний раз Португалия уступала дома со счётом 0:4 ещё в 1983 году — тогда она проиграла с таким результатом Бразилии в товарищеской встрече. И в субботу вечером первым высказался именно бразилец — Жоау Виктор.

«Вот что происходит, когда не уважаешь своего кумира», — написал экс-игрок «Бенфики» в Instagram.

Жорже Жезуш globallookpress.com

Всё это легко могло бы стать поводом для разговоров в духе «кто-нибудь знает номер Криштиану?», особенно учитывая, что обновлённая линия атаки Португалии — Бруну Фернандеш слева, Педру Нету справа и Жоау Феликс чуть позади Гонсалу Рамуша — лишь время от времени подавала признаки жизни.

Однако Роналду не участвовал и в трёх предыдущих матчах Португалии. И, если кто-то забыл, команда выиграла все три, в том числе одержала победу над Данией (4:2) в гостях в прошлом месяце. Так что, возможно, пока не стоит делать поспешных выводов.

Впрочем, справедливо будет сказать, что потребуется время, чтобы привыкнуть к мысли: теперь сборная больше не может рассчитывать на одного из величайших бомбардиров в истории футбола.

Бернарду Силва, сменивший Роналду на посту капитана, говорил об этом ещё до матча. Для него эта игра стала 116-й за сборную. И всё же 32-летний полузащитник «Реала» признался, что ему будет непривычно стать самым опытным игроком команды.

«Конечно, это печальный момент», — сказал Бернарду, который забил гол престижа за хозяев практически последним ударом в матче.

«Криштиану провёл в сборной 23 года. Я здесь уже 12 лет, поэтому никогда не знал национальную команду без него. Этот день рано или поздно должен был наступить. Но мне грустно, потому что для меня было предметом гордости и большой честью делить с ним одну раздевалку».

Бернарду Силва globallookpress.com

А что было после матча? Игроки покидали стадион с совершенно ошеломлённым видом. На пресс-конференции Жорже Жезуш держался сравнительно сдержанно, но всё же признал, что понимает, почему болельщики освистали команду.

Разумеется, тренеру, который отодвинул Роналду на второй план и фактически отстранил его от команды, неизбежно задали вопрос: неужели сборной не хватало именно одного конкретного игрока?

«Чего не хватало? — переспросил 72-летний специалист. — Его больше здесь нет. Нам будет не хватать его компании, но он больше не играет, его здесь больше нет, и он уже определился со своим будущим».

Все понимали, что именно хотел сказать Жезуш. Просто донести эту мысль было бы гораздо легче, если бы его подопечные не выдали столь безобразную игру в старом добром стиле.

Португалия, опустившаяся на две строчки и теперь занимающая седьмое место в рейтинге ФИФА, за все годы выступлений Роналду в сборной ни разу не проигрывала подобным образом. Жезуш тоже наверняка это знал.

А учитывая характер Криштиану, нетрудно было представить, как пятикратный обладатель «Золотого мяча» с улыбкой наблюдает за происходящим, мысленно напоминая себе о собственном величии, а может, даже исполняя небольшое «Сиуу» в своём особняке в Саудовской Аравии.