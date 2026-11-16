Сборные Казахстана и Словакии играют на «Астана Арене» в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Команда Владимира Вайсса досрочно выиграла группу C3, набрав 11 очков за пять матчей. Казахстан, напротив, замыкает таблицу с двумя баллами и рискует напрямую вылететь в дивизион D. Чтобы сохранить надежду на третье место, хозяевам необходимо побеждать и рассчитывать на поражение Фарерских островов в параллельной встрече с Молдовой.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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19' Прекоп на правом фланге обыграл трёх соперников, но проиграл борьбу корпусом Малому.

18' Алип получил жёлтую карточку за грубый подкат в центре поля.

15' А теперь и сам Боженик заехал по ногам Кенжебеку, пока что без карточки от арбитра.

13' Боженик вошёл в штрафную Казахстана с правого фланга и рухнул на газон – арбитр не реагирует.

12' Прекоп выходил на ударную позицию у штрафной хозяев, но Малый здорово сыграл в отборе и не дал пробить.

10' Словаки оригинально разыграли штрафной, но скидка Боженика в центр не получилась.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 47 Владение мячом 53 1 Офсайды 0 1 Фолы 3

08' Малый неуверенно сыграл в своей штрафной, а Боженик едва не замкнул не самый опасный прострел в подкате – Покатилов успел среагировать.

05' Казахстан владеет мячом на первых минутах, словаки пытаются прессинговать.

03' Исламхан навешивал со штрафного, но не перебил единственного игрока в стенке.

02' Кенжебек заработал штрафной на половине поля Словакии.

01' Хозяева разыграли с центра поля, поехали!

До матча

17:55 Матч обслуживает азербайджанская бригада во главе с Алияром Агаевым. Его ассистенты — Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, резервный арбитр — Ингилаб Мамедов. За VAR отвечает австриец Алан Кияс, его ассистент — Ниджат Исмаилли из Азербайджана.

17:45 Впрочем, собственная оборона Казахстана выглядит еще уязвимее. Команда пропускала первой в пяти последних встречах, и необходимость постоянно отыгрываться стала одной из главных причин неудачного выступления в турнире. Словаки, напротив, открывали счет в девяти матчах подряд. Даже экспериментальный состав гостей способен наказать хозяев за ошибки при выходе из обороны.

17:40 Теперь у Казахстана появляется возможность воспользоваться кадровыми потерями соперника. Словакия приедет в Астану практически без основной центральной оси, а отсутствие Шкриньяра и Ганцко особенно заметно меняет привычную оборонительную конструкцию. Вайссу предстоит собирать новую линию защиты, причем делать это против команды, которая забивала в каждом матче группового этапа. Если казахстанцы сумеют регулярно доставлять мяч к Чеснокову и использовать скорость на флангах, у них появятся шансы воспользоваться недостатком сыгранности словаков.

17:35 Несмотря на разницу в классе и нынешнее положение команд, история противостояния складывается в пользу Казахстана. В июне 2022 года сборная дважды обыграла Словакию в Лиге наций: сначала победила в Трнаве со счетом 1:0, а затем выиграла дома 2:1. Правда, в сентябре нынешнего года словаки взяли реванш, одержав победу 2:1 в Кошице. Тогда хозяева нанесли 17 ударов против трех у казахстанцев, заметно превосходя соперника по количеству созданных моментов.

17:25 А в таком составе начнёт сборная Словакии: Родак, Месик, Кручик, Шатка, Палишчак, Риго, Покорны, Небыла, Гараслин (к), Боженик, Прекоп.

17:20 Состав сборной Казахстана на сегодняшний матч: Покатилов, Аширбек, Малый, Жумаханов, Алип, Исламхан (к), Тапалов, Караман, Вороговский, Чесноков, Кенжебек.

17:15 Перед последним туром ван 'т Схип столкнулся с очередными кадровыми проблемами. Максим Самородов получил удаление после встречи с Молдовой и пропустит матч со Словакией. Кроме того, из-за травмы недоступен Дастан Сатпаев. Зато Сергей Малый отбыл дисквалификацию и может вернуться в центр обороны, а Ян Вороговский претендует на место на левом фланге после выхода на замену в Кишиневе. В отсутствие Самородова дополнительная нагрузка ляжет на Ислама Чеснокова, который остается одним из основных источников остроты в атаке.

17:10 В пятницу Казахстан уступил Молдове со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 77-й минуте. Поражение окончательно лишило команду шансов подняться на вторую строчку, однако оставило возможность побороться за третье место. Главная проблема сборной заключается в обороне: казахстанцы пропускали в семи последних матчах подряд, причем в каждом из них позволяли соперникам отличиться как минимум один раз. При этом собственная атака тоже регулярно находит возможности для взятия ворот. Во всех пяти встречах нынешней Лиги наций Казахстан забивал, но ни разу не сумел превратить это в победу.

17:05 Приход Джона ван 'т Схипа пока не помог казахстанцам выбраться из затяжного кризиса. Последнюю победу сборная одержала еще 31 марта, когда обыграла Коморские острова, а с тех пор провела семь матчей без успеха. В нынешней Лиге наций команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Особенно болезненными оказались результаты встреч с Фарерскими островами: казахстанцы дважды упустили возможность обыграть соперника, которого первоначально считали одним из главных конкурентов за сохранение места в дивизионе C.

17:00 После досрочного выхода в дивизион B Вайсс решил серьезно изменить состав на последнюю встречу. В Астану не отправились Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Доминик Грейф, Ондрей Дуда, Матуш Беро и Альберт Руснак. Из-за дисквалификации недоступен Мартин Вальент, а Станислав Лоботка продолжает восстанавливаться после травмы. Таким образом, сразу несколько привычных лидеров пропустят заключительный матч. Дополнительное игровое время могут получить Иван Месик, Тобиаш Палишчак, Томаш Риго и Роберт Боженик, а одной из главных фигур в атаке остается Лукаш Гараслин.

16:55 Правда, выступление словаков в группе получилось не настолько безупречным, как можно предположить по турнирной таблице. Сборная дважды не сумела обыграть Фарерские острова, причем в пятницу на своем поле едва избежала поражения. Гости вели по ходу встречи, однако словаки отыгрались и завершили матч со счетом 2:2. Зато с остальными соперниками команда Вайсса справлялась уверенно: дважды победила Молдову с общим счетом 6:0 и обыграла Казахстан 2:1. За пять туров Словакия забила 11 мячей, пропустив всего четыре.

16:50 Словаки решили главную турнирную задачу еще до поездки в Астану. Команда Владимира Вайсса выиграла три из пяти матчей, дважды сыграла вничью и за тур до финиша обеспечила первое место в группе. Словакия впервые за пять розыгрышей Лиги наций стала победителем своего квартета и вернулась в дивизион B, откуда вылетела шесть лет назад. При этом сборная не проигрывает уже восемь встреч подряд во всех турнирах, а в семи из них забивала минимум дважды.