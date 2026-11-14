10 октября «Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 5:0, и уже на следующий день воронежцы отправили в отставку Олега Василенко. Спустя четыре недели железнодорожники сами остались без главного тренера: после поражения от «Рубина» Юрий Нагорных публично объявил об уходе Михаила Галактионова. Казанцы к тому моменту тоже успели сменить тренера, а Олег Кузьмин одержал две победы подряд. До конца сентября в РПЛ царило непривычное спокойствие — девять туров прошли без единого увольнения, но 21 сентября «Родина» рассталась с Хуаном Диасом и запустила цепочку перестановок. За следующие 46 дней шесть клубов из шестнадцати объявили о смене тренера. Последний раз сопоставимые темпы наблюдались в сезоне-2013/14, когда к 14-му туру работы лишились восемь специалистов.

Уволили из-за сборной, а через две недели взяли в другой клуб

24 сентября «Ростов» объявил о прекращении сотрудничества с Джонатаном Альбой, работавшим в клубе с 2018 года. В официальном заявлении руководство отдельно упомянуло, что испанец вместе с помощниками совмещал обязанности в клубе и сборной России. Для решения турнирных задач ростовчанам потребовался штаб, полностью сосредоточенный на одной команде. При этом положение Альбы осложнялось обстоятельствами, на которые он практически не мог повлиять. По информации «Коммерсанта», в конце августа РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплатам. Летом клуб расстался с Ильёй Ваханией, Кириллом Щетининым, Егором Голенковым, Даниилом Уткиным и Хореном Байрамяном, а на приобретения, согласно оценке Transfermarkt, потратил лишь около 450 тысяч евро.

С девятью сыгранными матчами и восемью очками Альба оставил команду на 12-м месте. Через два дня «Ростов» назначил Дмитрия Кириченко, которому удалось быстро исправить результаты. Южане последовательно обыграли «Акрон» (1:0), разошлись миром с «Балтикой» (0:0), победили «Локомотив» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0), а затем отобрали очки у лидировавшего «Зенита» (2:2). За пять туров Кириченко набрал 11 очков против восьми у предшественника за девять встреч. «Ростов» поднялся на шестое место, пропустив в этих пяти матчах всего дважды.

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

Сам Альба без работы долго не задержался — уже 8 октября «Родина» представила его новым главным тренером, заключив контракт до лета 2028 года. Причём испанец продолжил работать в сборной России, а РФС согласовал совмещение. Условие, которое «Ростов» публично называл препятствием для дальнейшего сотрудничества, нового работодателя вполне устроило. Кандидатура Альбы появилась после увольнения Хуана Диаса, впервые в истории выведшего «Родину» в РПЛ. Прошлой весной испанец праздновал повышение в классе, а спустя девять туров оказался без работы. Даже сенсационная победа над «Зенитом» не спасла его от расставания — новичок чемпионата набрал лишь пять очков и пропустил 22 мяча.

При Альбе «Родина» заработала семь очков за следующие пять туров. 24 октября она победила «Факел» (1:0), через неделю обыграла «Краснодар» (2:1), причём победный мяч Эмерсон Аугусто забил на 86-й минуте. Однако 7 ноября москвичи уступили «Ахмату» (0:1), который тоже только что назначил нового главного тренера. Получилась довольно необычная ситуация: «Ростов» улучшил результаты после расставания с Альбой, а сам испанец добился прогресса в другом клубе, продолжая совмещать работу со сборной. Объяснять ростовскую серию исключительно освобождением тренера от дополнительных обязанностей было бы просто нечестно. Кириченко принял практически тот же состав, который до этого страдал от кадровых потерь и финансовых ограничений.

Джонатан Альба globallookpress.com

«Факел» не усилили, а потом уволили тренера за отсутствие побед

Олег Василенко во второй раз за карьеру вывел «Факел» в высший дивизион и во второй раз не доработал даже до середины следующего сезона. В 2022 году специалист покинул Воронеж после восьми туров, в октябре 2026-го — после десяти, а последним матчем стало домашнее поражение от «Локомотива» (0:5). К тому моменту «Факел» набрал три очка, ни разу не победил и занимал последнее место. Причины увольнения выглядели очевидными, однако уже после отставки Василенко рассказал «Чемпионату», что опасался подобного развития событий ещё в конце летнего трансферного окна.

В интервью от 16 октября тренер признался, что команда практически не получила усиления перед возвращением в РПЛ. По его словам, подобная ситуация уже случалась в 2022-м, и впредь он не намерен соглашаться на работу в таких условиях. Финансовые ограничения клуба подтверждают и другие источники. В сентябре «РБ Спорт» сообщил, что при общем бюджете «Факела» чуть более 1,5 млрд рублей на два трансферных окна 2026 года предусматривалось около 100 млн. Значительную часть этих средств воронежцы использовали ещё зимой. Кроме того, действующие контракты ограничивали возможности расстаться с футболистами, не входившими в планы штаба.

Олег Василенко globallookpress.com

После ухода Василенко команду временно возглавил Алексей Ребко, до того работавший с молодёжным составом. Уже 13 октября «Факел» победил «Краснодар» в Кубке России (2:0), а четырьмя днями позже выиграл первый матч в чемпионате, обыграв «Крылья Советов» (2:1). Впрочем, эффект быстро закончился. После поражений от «Родины» и «Рубина» руководство пригласило Хасанби Биджиева, который в сезоне-2024/25 работал с махачкалинским «Динамо». Его дебют завершился домашним поражением от московского «Динамо» (1:2). За четыре тура после ухода Василенко «Факел» набрал три очка, столько же, сколько за предыдущие десять, а команда осталась последней с шестью баллами. Клуб сменил тренера и большую часть штаба, но проблемы с качеством состава, о которых говорил прежний наставник, никуда не исчезли.

«Рубин» платит за тренеров, но побеждает с помощником

В январе «Рубин» пригласил Франка Артигу, который ранее работал в Анголе с «Петру Атлетику». По информации «Спорт-Экспресса», за досрочное расторжение соглашения с прежним клубом испанского специалиста казанцы заплатили около 700 тысяч долларов. Весенняя часть прошлого чемпионата получилась вполне успешной, однако в новом сезоне «Рубин» быстро потерял позиции: две победы в первых двенадцати турах, затяжная безвыигрышная серия и три поражения подряд без забитых мячей. В октябре команда разгромно уступила «Спартаку» (0:4), а 24-го числа проиграла дома «Крыльям Советов» (0:2). В тот же вечер руководство объявило об отставке Артиги. За девять месяцев он успел провести 28 матчей во всех турнирах, одержав девять побед при одиннадцати ничьих и восьми поражениях. По информации инсайдера Ивана Карпова, компенсация тренеру за расторжение контракта должна была составить 12 млн рублей.

Франк Артига globallookpress.com

Поиск замены начался ещё до официального ухода испанца. 20 октября «Чемпионат» со ссылкой на Карпова сообщил об интересе «Рубина» к наставнику «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову. Казанцы якобы готовы были выплатить предусмотренные контрактом отступные в размере 100 млн рублей, но на середину ноября переход так и не состоялся. Вместо Артиги команду временно доверили Олегу Кузьмину, входившему в его штаб. Бывший защитник «Рубина» не имел опыта самостоятельной работы главным тренером на уровне РПЛ, однако дебютировал с двух побед. Сначала казанцы обыграли «Факел» (1:0), а затем на выезде справились с «Локомотивом» (1:0).

За два матча Кузьмин одержал столько же побед в чемпионате, сколько Артига за предыдущие двенадцать. На паузу «Рубин» ушёл восьмым с 18 очками, а поиск постоянного наставника остался открытым. Ситуация особенно любопытна на фоне потенциальных расходов. Руководство, по сообщениям СМИ, сначала заплатило за приглашение испанца, затем согласовало компенсацию за его увольнение, а после рассматривало возможность дорогостоящего выкупа другого специалиста. Пока же лучший результат осени показывает человек, который уже давно работает внутри клуба.

Олег Кузьмин globallookpress.com

Черчесов не справился, Галактионов остался без документов

В «Ахмате» решение о смене тренера приняли 2 ноября. Станислав Черчесов вернулся в Грозный летом 2025 года и сумел вытащить команду из нижней части таблицы. Однако новый сезон складывался значительно хуже — за тринадцать туров грозненцы набрали одиннадцать очков и опустились на предпоследнее место. За время второго прихода Черчесов провёл с «Ахматом» 40 матчей РПЛ, одержав 11 побед при 15 ничьих и 14 поражениях. Перед увольнением команда не выигрывала семь встреч подряд во всех турнирах.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Генеральный директор Ахмед Айдамиров 11 ноября признал в интервью «Матч ТВ», что ситуацию теоретически можно было исправить и при Черчесове, однако стороны совместно решили прекратить сотрудничество. Назначенный вместо него Ролан Гусев сразу добился победы над «Родиной» (1:0). Три очка позволили «Ахмату» подняться с 15-го на 12-е место, но судить об эффективности перестановки после одного матча преждевременно.

Совсем иначе развивается история «Локомотива». Ещё в мае Михаил Галактионов завоевал с командой бронзовые медали, но летом клуб продал Батракова, Карпукаса и Воробьёва, не обеспечив полноценной замены лидерам. После четырнадцати туров москвичи оказались на 15-м месте с одиннадцатью очками. 6 ноября Юрий Нагорных объявил о расставании с тренером на пресс-конференции после поражения от «Рубина», а юридическое оформление увольнения затянулось. По данным «РБ Спорт», стороны разошлись во мнениях относительно компенсации примерно в 60 млн рублей, а 12 ноября Telegram-канал «Мутко против» сообщил о фиксации отсутствия Галактионова на тренировке. Клуб официально не подтвердил это дисциплинарное взыскание.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Таким образом, из шести объявленных за полтора месяца отставок одна к середине ноября ещё не была оформлена окончательно — только из-за явного противостояния внутри руководства «Локомотива». В остальных пяти случаях перестановки уже сказались на результатах, хотя эффект оказался неодинаковым. «Ростов» после смены тренера не проиграл ни разу, «Рубин» одержал две победы подряд, «Родина» стала чаще набирать очки, а «Ахмат» выиграл первый матч при Гусеве. Только «Факел», несмотря на смену двух специалистов, остался на последней строчке.

Календарь и таблица РПЛ

При этом даже улучшение результатов не снимает вопросов к работе руководителей. «Ростов» расстался с тренером, которому не смог обеспечить полноценное усиление, «Факел» уволил человека, дважды выводившего команду в РПЛ, а «Рубин» за девять месяцев отказался от дорогостоящего назначения. В «Локомотиве» управленческие противоречия дошли до публичного конфликта вокруг прекращения контракта. Забавно, что 22 ноября в последнем туре первого круга «Родина» примет «Локомотив». Альба подойдёт к этой встрече с двухлетним соглашением, которое подписал спустя две недели после собственного увольнения. А в «Локо» и вовсе пока не объявили, кто будет руководить командой вместо Галактионова.